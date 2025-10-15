M5 çipli iPad Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

M5 çipli iPad Pro bugün resmen tanıtıldı.

Üst düzey bir performans ortaya koyan cihaz, Türkiye pazarında ön siparişe açıldı.

Model şu anda ülkemizde yaklaşık 72 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Apple bugün sessiz sedasız bir şekilde yeni iPad Pro M5 modelini resmen tanıttı. Cihaz, daha önce iPhone Air‘da da gördüğümüz Apple’ın N1 ve C1X çiplerini kullanarak Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve 5G’yi inanılmaz bir verimlilikle destekliyor.

Apple’ın yeni tableti, yine bugün tanıtılan Vision Pro M5 ve MacBook Pro M5 gibi, selefinden daha uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte M5 iPad Pro’nun özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

iPad Pro M5 özellikleri

Uzun süredir merakla beklenen modelin kalbinde yeni nesil bir GPU ve saniyede 45 trilyondan fazla işlem gerçekleştirebilen 16 çekirdekli bir Neural Engine sahip M5 çip yer alıyor. Bu sayede yapay zekada selefine göre 3,5 kadar daha yüksek hız, M1 nesline göre 5,6 kata kadar daha yüksek verimlilik ve ışın izlemede 6,7 kata kadar daha fazla performans vaat ediliyor.

Bu sayede M5, iPad Pro’nun bir adım öne çıkmasını sağlıyor. Hem 3 boyutlu yaratımlarda hem de yerel yapay zeka hesaplamalarında konforlu, gerçek bir profesyonel araç haline geliyor.

M5 iPad Pro modelinde bellek bant genişliği artık yaklaşık yüzde 30’luk bir artışla 150 GB/s’ye ulaşıyor. 256 GB ve 512 GB modellerde, önceki nesle göre yüzde 50 daha fazla olan 12 GB birleşik bellek bulunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde 65W USB-C adaptörüyle yaklaşık 30 dakikada pilinizin yüzde 50’sini doldurmanız mümkün kılınıyor.

Cihazda bağlantı için iki yeni çip ortaya çıkıyor. N1 çipi, daha kararlı hızlar ve azaltılmış gecikme süreleri için Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread uyumluluğu sunuyor. Sadece hücresel modellere özel C1X çipi, yüzde 30’a kadar daha az güç tüketirken yüzde 50 daha hızlı 5G sağlıyor.

Apple’a göre bu özellikler, M5 çipli iPad Pro cihazını grafik tasarımcılar, editörler veya fotoğrafçılar için profesyonel bir ekranın yerini alabilecek kapasitede bir cihaz haline getiriyor. Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus şunları söyledi:

“Yeni nesil Apple Silicon çipleriyle güçlendirilen yeni iPad Pro, bugüne kadarki en gelişmiş ve çok yönlü iPad deneyimini sunuyor. M5 donanımlı iPad Pro, yaratıcılık ve üretkenlik için sonsuz olasılıklar sunuyor. Önemli ölçüde iyileştirilmiş yapay zeka performansı, daha güçlü grafikler, inanılmaz hızlı kablosuz bağlantı ve iPadOS 26’nın çığır açan özellikleriyle, iPad’in yapabileceklerinin sınırlarını bir kez daha zorluyor.”

iPad Pro M5’in Türkiye fiyatı