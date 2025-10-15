Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    M5 çipli iPad Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

    M5 çipinden güç alan yeni üst düzey Apple tableti iPad Pro resmen tanıtıldı. Cihaz Türkiye pazarında resmen satışa sunuldu.
    Güncelleme:
    M5 iPad Pro
    • M5 çipli iPad Pro bugün resmen tanıtıldı.
    • Üst düzey bir performans ortaya koyan cihaz, Türkiye pazarında ön siparişe açıldı.
    • Model şu anda ülkemizde yaklaşık 72 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

    Apple bugün sessiz sedasız bir şekilde yeni iPad Pro M5 modelini resmen tanıttı. Cihaz, daha önce iPhone Air‘da da gördüğümüz Apple’ın N1 ve C1X çiplerini kullanarak Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve 5G’yi inanılmaz bir verimlilikle destekliyor.

    Apple’ın yeni tableti, yine bugün tanıtılan Vision Pro M5 ve MacBook Pro M5 gibi, selefinden daha uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte M5 iPad Pro’nun özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

    iPad Pro M5 özellikleri

    Uzun süredir merakla beklenen modelin kalbinde yeni nesil bir GPU ve saniyede 45 trilyondan fazla işlem gerçekleştirebilen 16 çekirdekli bir Neural Engine sahip M5 çip yer alıyor. Bu sayede yapay zekada selefine göre 3,5 kadar daha yüksek hız, M1 nesline göre 5,6 kata kadar daha yüksek verimlilik ve ışın izlemede 6,7 kata kadar daha fazla performans vaat ediliyor.

    Bu sayede M5, iPad Pro’nun bir adım öne çıkmasını sağlıyor. Hem 3 boyutlu yaratımlarda hem de yerel yapay zeka hesaplamalarında konforlu, gerçek bir profesyonel araç haline geliyor.

    M5 iPad Pro

    M5 iPad Pro modelinde bellek bant genişliği artık yaklaşık yüzde 30’luk bir artışla 150 GB/s’ye ulaşıyor. 256 GB ve 512 GB modellerde, önceki nesle göre yüzde 50 daha fazla olan 12 GB birleşik bellek bulunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde 65W USB-C adaptörüyle yaklaşık 30 dakikada pilinizin yüzde 50’sini doldurmanız mümkün kılınıyor.

    Cihazda bağlantı için iki yeni çip ortaya çıkıyor. N1 çipi, daha kararlı hızlar ve azaltılmış gecikme süreleri için Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread uyumluluğu sunuyor. Sadece hücresel modellere özel C1X çipi, yüzde 30’a kadar daha az güç tüketirken yüzde 50 daha hızlı 5G sağlıyor.

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    Apple’a göre bu özellikler, M5 çipli iPad Pro cihazını grafik tasarımcılar, editörler veya fotoğrafçılar için profesyonel bir ekranın yerini alabilecek kapasitede bir cihaz haline getiriyor. Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus şunları söyledi:

    “Yeni nesil Apple Silicon çipleriyle güçlendirilen yeni iPad Pro, bugüne kadarki en gelişmiş ve çok yönlü iPad deneyimini sunuyor. M5 donanımlı iPad Pro, yaratıcılık ve üretkenlik için sonsuz olasılıklar sunuyor.

    Önemli ölçüde iyileştirilmiş yapay zeka performansı, daha güçlü grafikler, inanılmaz hızlı kablosuz bağlantı ve iPadOS 26’nın çığır açan özellikleriyle, iPad’in yapabileceklerinin sınırlarını bir kez daha zorluyor.”

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    iPad Pro M5’in Türkiye fiyatı

    Model Versiyon Wi-Fi Versiyon Fiyatı Wi-Fi + Hücresel Versiyon Fiyatı
    11 inç 12 GB + 256 GB 59.999 TL 71.999 TL
    11 inç 12 GB + 512 GB 69.999 TL 81.999 TL
    11 inç 16 GB + 1 TB 93.999 TL 105.999 TL
    11 inç 16 GB + 2 TB 117.999 TL 129.999 TL
    13 inç 12 GB + 256 GB 74.999 TL 86.999 TL
    13 inç 12 GB + 512 GB 84.999 TL 96.999 TL
    13 inç 16 GB + 1 TB 108.999 TL 120.999 TL
    13 inç 16 GB + 2 TB 132.999 TL 144.999 TL

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.