Sıvı soğutmalı ilk telefon: RedMagic 11 Pro serisi piyasaya çıktı

Nubia'nın yeni amiral gemisi oyuncu telefonu RedMagic 11 Pro serisi resmen duyuruldu.

Cihaz, aktif sıvı soğutma ve dahili fanı birleştiren "Dual Cooling by Air and Liquid" adlı yenilikçi bir termal yönetim sistemi sunuyor.

144 Hz yenileme hızına sahip ekranla donatılan ürün, 120W şarj destekli 8.000 mAh pil kapasitesinden güç alıyor.

ZTE’nin alt markası olarak hizmet veren Nubia, RedMagic 11 Pro serisini resmen piyasaya tanıttı. Uzun süredir beklenen oyun odaklı akıllı telefon, dahili fanla eşleştirilmiş aktif sıvı soğutma sistemi ile öne çıkıyor. Pro ve Pro Plus modellerinden oluşan seri, bu kombinasyonu benimseyen dünyanın ilk telefonu olma özelliği taşıyor.

Çin’de düzenlenen lansman etkinliğinde piyasaya tanıtılan cihaz, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Fütüristik bir tasarımla gelen model, devasa pil kapasitesiyle rakiplerine adeta gözdağı veriyor. Şirket bu sayede uzun oyun seanslarında maksimum stabilite ve güç sağlamayı amaçlıyor.

RedMagic 11 Pro serisi teknik özellikleri

Boyutlar: 163,8 × 76,5 × 8,9 mm

Ağırlık: 230 gram

Ekran: 2688 x 1216 piksel çözünürlüğe sahip 6,85 inç OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve t escilli RedCore R4 çipi

RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB veya 24 GB (yalnızca Pro Plus) LPDDR5T RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB (yalnızca Pro Plus) UFS 4.1 Pro depolama

Selfie kamerası: 16 MP ekran altı ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi, USB-C 3.2 Gen 2 portu, kapasitif tetikleyiciler, IPX8 sertifikası

Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 8.000 mAh pil (Pro) / 120W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj özellikli 7.500 mAh pil (Pro Plus)

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 kullanıcı arayüzü

Geçen yılki RedMagic 10 Pro serisinin halefi olan yeni model BOE X10 ekranla donatılıyor. Çentik veya belirgin bir kamera deliği olmadan tamamen kesiksiz bir panel sunuluyor. Ön kamera, geliştirilmiş oyun deneyimi için ekranın altına yerleştiriliyor. Bu sayede ekranda hiçbir kalabalık bulunmuyor.

6,85 inç boyutundaki AMOLED ekran 144 Hz yenileme hızı ile çalışıyor. Bununla birlikte cihaz 2.000 nit’e kadar parlaklık sunuyor.

RedMagic 11 Pro modeli Qualcomm tarafından geliştirilen yeni Snapdragon 8 Gen 5 Supreme Edition çipinden güç alıyor. İşlemci, 4,6 GHz’e kadar ulaşan iki performans çekirdeğine sahip 2+6 mimarisini benimsiyor.

Cihaz 120W hızlı şarj destekli 8.000 mAh batarya ile geliyor. Şirket, yalnızca 30 dakika gibi oldukça kısa bir süre içinde bataryanın tam şarj edilebileceğini vurguluyor.

Yeni performans canavarı oyun telefonu, ıslak parmaklarda bile dokunuşları algılayabilen ekran altı ultrasonik parmak izi sensörüyle geliyor. Böylelikle oyunlarda dokunmatik tepki süresini iyileştiren MagicTouch 3.0 teknolojisini destekliyor.

Aktif sıvı soğutma sistemiyle bir ilke imza atıyor

RedMagic 11 Pro serisinin en önemli özelliği, farklı malzemeleri ve ısı dağıtma teknolojilerini bir araya getiren “Hava ve Sıvı ile Çift Soğutma Sistemi” (Dual Liquid-and-Air Cooling System) oluyor.

Bu sistem bakır ve grafen levhalar, dahili bir mikrofan, alüminyum kanallar ve soğutma sıvısını cihaz boyunca dolaştıran mikro titreşimli bir seramik pompadan oluşuyor.

ZTE’ye göre bu sistem, uzun oyun seanslarında bile daha düşük sıcaklıklar ve istikrarlı bir performans sağlıyor. Telefonun tasarımında ayrıca sıvının hareketini görmenizi sağlayan yarı saydam bir pencere bulunuyor.

Geekbench testlerinde cihaz tek çekirdekte 3.309, çok çekirdekte 10.742 puan elde ediyor. Aynı zamanda GPU’da 22.691 puan alarak oyun ve çoklu görev için güçlü bir performansa işaret ediyor.

RedMagic 11 Pro serisinin fiyatları belli oldu

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan RedMagic 11 Pro’nun fiyatı 4.999 CNY’den (vergiler hariç yaklaşık 29 bin TL) başlıyor. Serinin “Pro Plus” seçeneği ise 5.699 CNY (vergiler hariç yaklaşık 33 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

Son olarak ZTE’nin RedMagic 10S Pro ve Pro Plus modellerini de geçtiğimiz aylarda tanıttığını ekleyelim. Şirket ayrıca yine bu sene, iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet etmeyi amaçlayan RedMagic 10 Air cihazını da piyasaya sundu.