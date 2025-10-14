Menüyü Kapat
    OpenAI ve Broadcom yapay zeka çipleri üretmek için anlaştı

    OpenAI ve Broadcom önemli bir anlaşmaya imza atarak birlikte yapay zeka çipleri üretmeye başlayacaklarını duyurdu.
    OpenAI
    • OpenAI, yapay zeka modellerini daha fazla güçlendirmek için Broadcom ile önemli bir anlaşma imzaladı.
    • Şirket, "10 gigawatt'lık özel yapım yapay zeka hızlandırıcıları" geliştirmek ve kurmak üzere iş birliğine gitti.
    • Bu ortaklık, firmanın NVIDIA'ya olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

    OpenAI, yapay zeka veri merkezlerine güç sağlamak amacıyla çiplerini üretmek üzere Broadcom ile yeni bir ortaklık kurduğunu resmen duyurdu. ChatGPT’nin geliştiricisi olan şirket, kendi çiplerini tasarlamanın son teknoloji modeller ve ürünler geliştirmenin getirdiği bilgileri doğrudan donanıma entegre ederek yeni yetenek ve zeka seviyelerinin kilidini açma fırsatı sunduğunu vurguladı.

    Bu anlaşma temel olarak şirketin NVIDIA’ya olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor. Aynı zamanda ChatGPT ve Sora gibi uygulamaları desteklemek için yeterli bilgi işlem gücüne sahip olmasını sağlamayı ve nihayetinde süper zeki yapay zeka geliştirme misyonunu gerçekleştirmeyi amaçlayan bir dizi ortaklığın son halkasını temsil ediyor.

    OpenAI özel 10 gigawatt’lık çipler için Broadcom ile anlaştı

    Duyurulan ortaklık, OpenAI’nin kendi sistemlerini ve yarı iletkenlerini kullanarak 10 gigawatt’lık özel yapay zeka hızlandırıcıları geliştirip devreye almasına olanak tanıyacak. Broadcom, ekipman raflarını 2026’nın ikinci yarısında göndermeye başlamayı bekliyor.

    Nihai ticari anlaşmanın 2029 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. OpenAI’nin kurucu ortağı ve CEO’su Sam Altman’a bu anlaşma, yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarmak ve insanlara ve işletmelere somut faydalar sağlamak için gereken altyapının oluşturulmasında kritik bir adımı temsil ediyor.

    OpenAI - Broadcom

    OpenAI’nin kurucu ortağı ve CEO’su Sam Altman bu ortaklıkla alakalı şu sözlere yer verdi:

    “Broadcom ile ortaklık kurmak, yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarmak ve hem insanlara hem de işletmelere gerçek faydalar sağlamak için gereken altyapıyı oluşturmada kritik bir adım. Kendi hızlandırıcılarımızı geliştirmek, yapay zekanın sınırlarını zorlayarak tüm insanlığa fayda sağlamak için gereken kapasiteyi oluşturan daha geniş ortak ekosistemine katkıda bulunuyor.”

    Broadcom Başkanı ve CEO’su Hock Tan ise şunları söyledi:

    “Broadcom’un OpenAI ile iş birliği, yapay zeka arayışında önemli bir dönüm noktasıdır. OpenAI, ChatGPT’den bu yana yapay zeka devriminin ön saflarında yer aldı ve yapay zekanın geleceğine zemin hazırlamak için 10 gigawatt’lık yeni nesil hızlandırıcılar ve ağ sistemlerini birlikte geliştirip devreye almaktan heyecan duyuyoruz.”

    AMD ve NVIDIA’dan da benzer ataklar geldi

    OpenAI tarafından gerçekleştirilen duyuru, diğer büyük altyapı anlaşmalarından günler sonra geldi. Yakın zaman önce AMD 6 gigawatt, NVIDIA 10 gigawatt’lık yeni anlaşmalar duyurmuştu.

    Bu yeni iş birlikleri, OpenAI’nin Microsoft ile yapay zeka işleme ihtiyaçları için sürdürdüğü özel anlaşmada yakın zamanda yapılan bir değişikliğin sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

    Meta, Google ve Microsoft gibi şirketler, hızla artan talep karşısında hayati önem taşıyan tedarik zincirlerini güçlendirmek için çalışıyor. Aynı zamanda bu şirketler de NVIDIA’nın yapay zeka yongalarına olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyor.

