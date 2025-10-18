Beklentileri karşılayamayan iPhone Air’ın üretim hacmi azaltıldı

Yatırım bankası Mizuho Securities'in raporuna göre Apple, iPhone Air'ın üretim hacmini düşürdü.

Şık tasarımı ve sağlam yapısıyla öne çıkan cihaz, ne yazık ki tek kamera kurulumu, zayıf pil kapasitesi ve yüksek fiyatı gibi unsurlar yüzünden tüketicilerin pek fazla ilgisini çekemedi.

Buna rağmen serinin diğer üç üyesi iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in üretimi ikişer milyon adet artırıldı.

Piyasa analistleri, Apple’ın en yeni akıllı telefon serisi için üretim planlarında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Söylentilere göre şirket, beklenenden düşük satışlar nedeniyle iPhone Air’ın üretimini azaltma kararı verdi.

Fakat buna rağmen serinin geri kalanının satış performansı olumlu bir eğilim gösteriyor. Hem iPhone 17 Pro hem de Pro Max, lansmanlarından sonraki aynı dönemde doğrudan seleflerini geride bırakmayı başardı. Temel iPhone 17 modeli ise selefi iPhone 16’dan bile daha büyük bir başarı elde ederek pazardaki yerini daha da sağlam hale getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Morgan Stanley analistleri amiral gemisi iPhone’ların satış rakamlarına ilişkin önemli detaylar paylaştı. Apple için iyimser bir tablo çizen analistler, üç modelin aksine iPhone Air’ın hayal kırıklığı yarattığına işaret etmişti. Son olarak Japonya merkezli Mizuho Securities de bu durumu doğruladı.

iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleri epey ilgi gördü

Apple geçmişte de lansman etkinliklerinden sonra üretim hacminde değişikliklere gitti. Ortaya çıkan raporlara göre yeni nesil akıllı telefon ailesinde de benzer bir strateji izliyor.

iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in her birinin üretim hacmi 2 milyon adet artırılıyor. Öte yandan markanın ultra ince tasarımıyla öne çıkan telefonu iPhone Air için 1 milyon adet üretim düşüşü kararı alındı.

Bu tablodan da anlaşıldığı üzere serinin standart ve Pro modelleri olumlu bir ilgiyle karşılandı. Üç iPhone için toplam yıllık üretim kapasitesi önceki 88 milyon adetten şimdi 94 milyon adede yükseldi.

iPhone Air neden satış rakamlarında çuvalladı?

Ultra ince iPhone Air’ın satış rakamları Apple için tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Samsung Galaxy S25 Edge modeline doğrudan rakip olarak piyasaya sürülen cihaz, düşük performans gösterdiğine dair çok sayıda raporla tüketicileri kendinden uzaklaştırdı.

Serinin en yavaş satan üyesi olan “Plus” modelinin yerini almak üzere tasarlanan cihaz, başlangıçta eleştirmenlerden olumlu eleştiriler aldı. İncelemelerde cihazın sağlam yapısı, konforlu tutuş hissi ve küçük pil kapasitesine rağmen nispeten iyi pil ömrü övgüyle karşılandı.

Fakat yine de bu özellikler, tüketicileri bazı dezavantajları göz ardı etmeye ikna etmeye yetmedi. Tek kamera ve iyi optimize edilmiş olmasına rağmen çabuk tükenebilen pil tepki topladı. Temel modelden bile önemli ölçüde yüksek olan fiyat etiketi, cihazın satışlarını daha da azalttı.

Son olarak Samsung’un da benzer bir kararla, gelecek yıl piyasaya çıkması beklenen Galaxy S26 Edge modelini rafa kaldırdığını eklemekte fayda var. Bu da öyle gösteriyor ki “ultra ince telefon” furyası daha başlamadan bitti…