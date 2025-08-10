Menüyü Kapat
    Webmasto Hafta Özeti (4-10 Ağustos 2025)

    28 Temmuz - 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? İşte öne çıkan gelişmeler, haberler ve daha fazlası.
    Webmasto Hafta Özeti

    Teknoloji ile dolu bir haftayı daha arkamızda bıraktık. Mobil, sosyal medya, sinema ve yapay zeka gibi alanlarda önemli gelişmeler karşımıza çıktı. Öte yandan hafta boyunca ülke gündemini kasıp kavuran “e-imza hırsızları” olayı da büyük dikkat topladı.

    İşte 4-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

    Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (4-10 Ağustos 2025)

    4-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Sahte diploma hırsızları e-imza ile sisteme sızdı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre TÜRKTRUST ve E‑İMZATR firmalarının bayilerinden sahte kimlikler ile e‑imza üretildi. Yasa dışı oluşturulan e‑imzalar ile kamu verilerine giriş yapıldığı, sahte diploma ve ehliyet düzenlendiği söylendi. Aynı zamanda 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 197 kişi gözaltına alındı ve 37 kişi tutuklandı.

    E-imza

    Temmuz 2025’teki en iyi telefonlar belli oldu

    AnTuTu, Temmuz 2025’teki en iyi telefonları açıkladı. Listede yer alan modeller şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    1. RedMagic 10S Pro+ – 2.943.537 puan
    2. Vivo X200 Ultra – 2.893.125 puan
    3. iQOO Neo 10 Pro+ – 2.889.141 puan
    4. Vivo X200s – 2.860.875 puan
    5. HONOR GT Pro – 2.851.956 puan
    6. OnePlus Ace 5 Pro – 2.722.244 puan
    7. OnePlus 13 – 2.706.899 puan
    8. iQOO 13 – 2.687.611 puan
    9. Redmi K80 Ultra – 2.667.786 puan
    10. OPPO Find X8 Ultra – 2.667.408 puan

    RedMagic 10S Pro serisi

    Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi

    Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi. Fakat YouTube henüz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebine yanıt vermedi. Söz konusu erişim engeli kararının gerekçesi ise “milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması” olarak vurgulanıyor.

    OpenAI, GPT-5 modelini resmen duyurdu

    OpenAI yeni GPT-5 yapay zeka modelini resmen duyurdu. GPT-5’in öne çıkan noktaları arasında 1 milyon token’a kadar bağlam anlama, otomatik yanıt tarzı seçme ve tek komutla işlevsel web sayfaları oluşturma gibi yetenekler yer alıyor.

    GPT-5

    Bakan Uraloğlu’ndan “uçaklarda powerbank yasağı” sinyali

    İstanbul–Seul seferinde bir yolcunun powerbank cihazını koltuk arasına düşürmesi yüzünden uçak Türkiye’ye geri dönmek zorunda kalmıştı. Yaşanan bu olay sonrası Bakan Uraloğlu, uçaklarda powerbank kullanımının yasaklanmasına ilişkin havayolu şirketlerine öneride bulunduklarını söyledi. Bu tedbirin, powerbank cihazlarının patlama ve yangın çıkarma riskine karşı alındığı eklendi.

    Powerbank

    iPhone 17’nin çıkış tarihi “yanlışlıkla” sızdırıldı

    Alman bir operatör firması, Apple’ın sonbahar lansman programını sızdırdı. Merakla beklenen iPhone 17 serisi akıllı telefon modelleri 9 Eylül tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Etkinlik YouTube veya Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden canlı takip edilebilecek.

    iPhone 17 serisi ne zaman çıkacak?

    Trump, Intel CEO’sunun istifasını talep etti

    ABD lideri Trump, Intel CEO’su Lip-Bu Tan’ı istifaya davet etti. Bunun nedeni olarak Tan’ın “Çin ile olan derin bağlantıları” sebep gösterildi. Bu açıklama, Intel hisselerinde düşüşe yol açtı.

    Trump’a yanıt veren Tan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kendisinin ABD yasalarına bağlı olduğunu savundu.

    Lip-Bu Tan ve Donald Trump

    Instagram canlı yayınlarına 1.000 takipçi şartı getirildi

    Instagram, canlı yayın özelliğine kısıtlama getirdi. Yeni kuralara göre artık 1.000 takipçiden az kullanıcılar canlı yayın açamayacak. Bu durum yeni içerik üreticilerini olumsuz yönde etkileyecek gibi görünüyor.

    Instagram canlı yayın

    Galaxy Z Fold /Flip 7 yüklü tıra 10,6 milyar dolarlık soygun

    Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold/Flip 7’yi taşıyan bir tır soyuldu. 10,6 milyar dolar değerindeki 12 bin ürün çalındı. İngiliz polisi konteyneri bulmasına rağmen içindeki cihazları henüz ele geçiremedi.

    Samsung Galaxy Z Fold/Flip 7

    Apple’dan ABD’ye 600 milyar dolarlık yatırım

    Apple lideri Tim Cook, Washington’da gerçekleşen bir etkinlikte ABD Başkanı Trump’a altın plaket takdim etti. 24 ayar altın tabana monte edilen plaketin üzerinde yer alan “Made in USA” ibaresi dikkatlerden kaçmadı. Cook ayrıca ABD’ye 600 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını da açıkladı.

    Apple

    Microsoft Lens uygulaması için yolun sonu

    Microsoft, Lens uygulamasının 15 Eylül’de resmen kapatılacağını duyurdu. Ekim ayında şirket, uygulamanın indirmelerini engellemeyi planlıyor. Aralık ayına kadar kullanıcılar Lens’te tarama yapmaya devam edebilecek, fakat bu tarihten sonra yeni taramalara izin verilmeyecek.

    Office Lens

    Universal Pictures yapay zekaya karşı savaş açtı

    Universal Pictures bazı yeni sinema filmlerinin jeneriklerine yapay zeka uyarısı ekledi. Söz konusu uyarıda, filmin yapay zeka eğitimi için kullanılamayacağı vurgulandı. Universal’ın açtığı dava, yakın zamanda Midjourney ile başlatılan hukuki sürecin bir devamı olarak yorumlanıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

