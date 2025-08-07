ABD Başkanı Donald Trump, Intel CEO’sunun derhal istifasını talep etti

ABD lideri Trump, Intel CEO'su Lip-Bu Tan'ı istifaya davet etti.

Bunun nedeni olarak Tan'ın "Çin ile olan derin bağlantıları" sebep gösteriliyor.

Trump'ın açıklamalarından sonra Intel hisselerinde düşüş yaşanıyor.

Intel’in karşı karşıya olduğu büyük kriz şu sıralar istenmeyen yeni bir dönemece daha girebilir. ABD Başkanı Donald Trump, Lip-Bu Tan’ın şirketin CEO’luğundan derhal istifa etmesini istediğini dile getirdi. Başkan, yöneticinin Çin ile olan bağlarının bir “çıkar çatışması” oluşturduğuna inanıyor.

Lip-Bu Tan bu yılın Mart ayında Intel’in CEO’luğunu devraldı. Yönetici, şirketi en az 2024’ten beri içinde bulunduğu krizden kurtarmak gibi oldukça zor bir görev üstendi. Tan’ın 2009’dan 2021’e kadar gelişmiş bilgi işlem çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Cadence Design Systems’ın CEO’su olduğunu da ekleyelim.

Cadence Design Systems yakın zamanda ABD yetkilileri tarafından Çin’deki bir üniversiteye yasadışı olarak donanım, yazılım ve fikri mülkiyet teknolojisi satmakla suçlanmıştı. Bu durum bile ABD hükümetinin Lip-Bu Tan’ın Intel’deki rolü ve ABD çıkarları konusunda şüphe duymasına yetmiş görünüyor.

Trump’tan Intel liderine sert çıkış

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Trump yönetimi, yöneticilerin Çinli şirketlere yaptığı yatırımlardan da şüpheleniyor. Bu yatırımlar 200 milyon doları aşıyor ve hatta Çin ordusuyla bağlantılı şirketleri bile kapsıyor.

Bu senaryo ışığında ABD Başkanı Donald Trump bugün Truth Social platformunu kullanarak şu açıklamada bulundu:

“Intel CEO’su ciddi bir çelişki içinde ve derhal istifa etmeli. Bu soruna başka bir çözüm yok. Bu soruna gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!”

Intel sözcüsünden Trump’ın açıklamalarına cevap geldi

Intel sözcüsünden Trump’a cevap geldi. Hem Intel hem de Tan’ın ABD yasalarına bağlı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Intel ve Tan, Amerikan ulusal güvenliğine ve ABD savunma ekosistemindeki rolümüzün bütünlüğüne derinden bağlıdır.”

Lip-Bu Tan’ın Intel CEO’luğundan olası ayrılışı hakkında iki taraf da yorum yapmadı. Intel, Tan’ın gözetimi altında mümkün olan her yerde işten çıkarmalar yapıyor ve mali kesintiler uyguluyor. Tan’ın ani ayrılışı, zaten hassas olan bu toparlanma sürecini daha da fazla tehlikeye atabilir.

Trump ile anlaşmazlığa düşmek şirketin çıkarına olmayacak gibi görünüyor. Amerikan başkanı, ABD’de çip üretimini artırmaya çalışıyor ve bu da Intel’e fayda sağlıyor. Fakat iki taraf arasında anlaşmazlıklar çıkarsa Intel üretim kapasitesini artırmasını sağlayan sübvansiyonları kaybedebilir.