Microsoft 10 yıllık Lens uygulamasının fişini çekiyor

Microsoft, Lens uygulamasının 15 Eylül'de resmen kapatılacağını duyurdu.

Ekim ayında şirket, uygulamanın indirmelerini engellemeyi planlıyor.

Aralık ayına kadar kullanıcılar Lens'te tarama yapmaya devam edebilecek, fakat bu tarihten sonra yeni taramalara izin verilmeyecek.

Teknoloji devi Microsoft, ilk kez 2015 yılında Android ve iPhone için Office Lens uygulamasını kullanıcılarla buluşturdu. Bu hizmet, telefonunuzun kamerasıyla çekilen belgeleri tarama yeteneğine ev sahipliği yapıyor.

Araç hem kullanışlı hem de ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. Microsoft Lens şu anda halen daha kullanılabilmeye devam etse de ne yazık ki bu pek de uzun süre dayanmayacak gibi görünüyor. Şirket, çok yakında Lens’in fişini tamamen çekmeye hazırlanıyor.

Microsoft Lens ne işe yarıyor?

Lens aracı ilk olarak 2014 yılında artık piyasada olmayan Windows Phone’daki çeşitli özelliklerden biri olarak ortaya çıktı. Bu platformda Office Lens büyük bir takipçi kitlesi edindi. Bunun üzerine Microsoft, Lens’i rakip platformlarda piyasaya sürmeye karar verdi.

Microsoft Lens’in kullanım kolaylığı, yaygın kabul görmesine katkıda bulundu. Uygulama temel olarak, taranacak nesnenin fotoğrafını çekersiniz ve yakalanan içeriği bir dosyaya dönüştürmek için gerekli görsel ayarlamaları yapıyor.

Küçük bir örnek vermek gerekirse Lens belgeleri, kartvizitleri, duyuru panolarını ve hatta beyaz tahtanın içeriklerini tarayabilir. Bu da uygulamayı ders notlarını düzenlemek için kullanışlı hale getiriyor.

Sonuç olarak DOCX (Word), PPTX (PowerPoint) ve hatta XLSX (Excel) gibi bir Microsoft Office belgesi veya PDF olarak kaydedilebiliyor. Elde edilen dosya, OneNote gibi araçlarla veya OneDrive gibi hizmetlerle de entegre edilebiliyor.

Microsoft neden Lens’i kapatma kararı aldı?

Şirket henüz ne yazık ki Lens’in neden kapatılacağını açıklamadı. Fakat platformun kapatılma süreciyle alakalı ilk detaylar geldi.

Microsoft’un konuyla alakalı yaptığı açıklama şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“15 Eylül 2025’ten itibaren aşamalı olarak iOS ve Android için Microsoft Lens mobil uygulamasını kullanımdan kaldırıyoruz. Belgeleri taramaya devam etmek için Microsoft 365 Copilot uygulamasındaki tarama özelliğini kullanmanızı öneririz; bu uygulamada yeni özelliklere ve iyileştirmelere yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Microsoft Lens’in fişinin çekilme takvimi ise şöyle: