Intel CEO’su, Trump’ın istifa çağrısına yanıt verdi

Donald Trump geçtiğimiz günlerde Intel CEO'sunun derhal görevden alınması gerektiğini savundu.

Bunun sebebi olarak ise Tan'ın Çin hükümetiyle işbirliği gerçekleştirdiği iddiaları gerekçe gösterildi.

Trump'a yanıt veren Tan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kendisinin ABD yasalarına bağlı olduğunu savundu.

Donald Trump bu hafta Çinli şirketlerle iddia edilen bağlantısı nedeniyle Lip-Bu Tan’ın Intel CEO’luğundan istifa etmesi gerektiğini kamuoyuna açıklamasıyla dikkat çekti. Bundan kısa bir süre sonra tecrübeli yönetici, ABD başkanının açıklamasına uzlaşmacı bir tonda yanıt verdi.

Hatırlamayanlar için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump söz konusu açıklamasında “Intel CEO’su ciddi bir çıkar çatışması içinde ve derhal istifa etmeli. Bu soruna başka bir çözüm yok. İlginiz için teşekkür ederiz!” ifadelerine yer vermişti.

Ne olmuştu?

Bu açıklama şaşkınlık yarattı. Zira Trump’ın özel sektörü eleştirme geçmişi olmasına rağmen bunu genellikle daha az pragmatik bir şekilde yapıyor. Daha önce bir şirketin yönetimine bu kadar radikal bir şekilde müdahale etmeye çalışmadığı ifade ediliyor.

Trump yönetimi, Tan’ın kariyeri boyunca Çinli şirketlere yaptığı iddia edilen yatırımlardan şüpheleniyor. Reuters’a göre bu yatırımlar 200 milyon doları aşıyor ve hatta Çin ordusuyla bağlantılı şirketleri bile kapsıyor.

Tan ayrıca 2009-2021 yılları arasında Cadence Design Systems’ın CEO’luğunu yapmış olması nedeniyle de bir sorumluluk olarak görülüyordu. Şirket yakın zamanda bir Çin üniversitesine yasadışı olarak teknoloji satmakla suçlanmıştı.

Intel CEO’su Lip-Bu Tan’dan açıklama: “ABD benim evim”

Lip -Bu Tan, Intel’in internet sitesinde yayınlanan ve şirket çalışanlarına hitaben yazılan mektupta, ABD’nin çıkarları doğrultusunda hareket etme kararlılığını vurguladı:

“Şunu söyleyerek başlayayım: Amerika Birleşik Devletleri 40 yılı aşkın süredir evim. Bu ülkeyi seviyorum ve bana sunduğu fırsatlar için minnettarım. Bu şirketi de seviyorum. Bu kritik anda Intel’e liderlik etmek sadece bir iş değil, bir ayrıcalık. Bu sektör bana çok şey verdi, şirketimiz çok önemli bir rol oynadı ve Intel’in gücünü geri kazandırmak ve geleceğin yeniliklerini yaratmak için hepinizle birlikte çalışmak kariyerimin onuru. Intel’in başarısı, ABD’nin teknoloji ve üretim liderliği, ulusal güvenliği ve ekonomik gücü için olmazsa olmazdır. Dünya çapındaki işimizi besleyen şey budur. Beni bu ekibe katılmaya motive eden ve daha güçlü bir gelecek inşa etmek için birlikte yaptığımız önemli çalışmaları her gün ilerletmemi sağlayan şey budur. Walden International ve Cadence Design Systems’daki geçmiş görevlerim hakkında çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Şunu açıkça belirtmek istiyorum: Sektörde 40 yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dünya çapında ve çeşitli ekosistemimizde ilişkiler kurdum; her zaman en yüksek yasal ve etik standartlar dahilinde çalıştım. İtibarım güven üzerine inşa edildi; söylediğimi yapmam ve doğru şekilde yapmam üzerine. Intel’i de aynı şekilde yönetiyorum. Yönetimle, gündeme getirilen konuları ele almak ve gerçekleri ortaya koymak için görüşüyoruz. Başkan’ın ABD’nin ulusal ve ekonomik güvenliğini ilerletme konusundaki kararlılığını tamamen paylaşıyor, bu öncelikleri ilerletme konusundaki liderliğini takdir ediyor ve bu hedefler açısından bu kadar önemli bir şirkete liderlik etmekten gurur duyuyorum. Yönetim Kurulu, şirketimizi dönüştürmek, müşterilerimiz için yenilikler geliştirmek ve disiplinli bir şekilde uygulamak için yaptığımız çalışmaları tam olarak destekliyor ve ilerleme kaydediyoruz. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde ülkenin en gelişmiş yarı iletken proses teknolojisini kullanarak yüksek hacimli üretime doğru ilerlediğimizi görmek özellikle heyecan verici. Bu, sizin çalışmalarınızın ve Intel’in ABD teknoloji ekosisteminde oynadığı önemli rolün kanıtı niteliğinde önemli bir dönüm noktası olacak. İleriye baktığımızda, misyonumuz açık ve fırsatımız muazzam. Bu yolculukta sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Şirketimizi geleceğe taşımak için yaptığınız her şey için teşekkür ederiz.”

Lip-Bu Tan bu yılın Mart ayında şirketin krizini sona erdirme gibi zorlu bir görevle Intel’in liderliğini devraldı. Yönetici kısa sürede şirkete tasarruf sağlayacak girişimler ve toplu işten çıkarmalar gerçekleştirmişti.

Fakat Trump’ın çağrısı ile alınabilecek sert bir karar, şirketin durumunu daha da kötüleştirme potansiyeline sahip bir hukuki belirsizlik ortamı yaratabilir gibi görünüyor.