Operatörler iPhone 17 serisinin 9 Eylül tarihinde çıkacağını onayladı

Alman bir operatör firması, Apple'ın sonbahar lansman programını sızdırdı.

Merakla beklenen iPhone 17 serisi akıllı telefon modelleri 9 Eylül tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

Apple Park'ta gerçekleştirilecek lansman etkinliği YouTube veya Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Tüm dünyada büyük bir sabırsızlıkla beklenen iPhone 17 lansmanı için artık geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan raporlar, cihazların 8-10 Eylül tarihleri arasında duyurulacağına işaret ediyordu. Şimdi bu söylentilerle örtüşen dikkat çekici yepyeni bir bilgi onaylandı.

Alman bir operatör firmasından elde edilen dahili belgelerde, Apple’ın iPhone 17 lansmanı için belirlediği tarihin 9 Eylül 2025 olduğu vurgulandı. Salı günü etkinliğin Apple Park’ta gerçekleşeceği doğrulandı.

iPhone 17 çıkış tarihi netleşti

2021’den 2024’e kadar olan iPhone lansmanları incelendiğinde, 8 Eylül haftasının muhtemel zaman dilimi olduğu ve Apple’ın duyurular için tercih ettiği günün Salı olduğu ortaya çıktı.

Geçen yılki Pazartesi gününe alınmasının sebebi muhtemelen ABD başkanlık tartışmalarından kaçınmaktı. Fakat 9 Eylül her zamanki Salı gününe denk geliyor.

Alman web sitesi iPhone-Ticker, bir mobil operatörden gelen belgelerin 9 Eylül tarihini doğruladığını ve plan satıcılarına lansmana hazırlanmaları için 35 gün süre verdiğini bildiriyor. Temmuz ayında ortaya çıkan bu bilgi Bloomberg’den Mark Gurman tarafından da doğrulandı.

Apple’ın takvim planı netlik kazandı

Apple’ın açılış konuşması sonrası programı tahmin edilebilir bir düzende ilerliyor. Ana konuşma 9 Eylül Salı günü gerçekleşecek. iPhone 17 ön sipariş tarihi 12 Eylül Cuma olacak. iOS 26 kararlı sürümü 15 Eylül Pazartesi, ürünlerin resmen tüketicilerle buluşması ise 19 Eylül Cuma gerçekleşecek.

iPhone 17 ve 17 Air modelleri nihayet 120 Hz OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca Air’ın 5,5 mm kalınlığıyla Apple’ın şimdiye dek piyasaya sürdüğü en ince mobil cihaz olacağını da ekleyelim.

Aynı zamanda bu model, incecik zarif yapısına rağmen nispeten güçlü bir bataryaya da sahip olacak. Apple yazılım optimizasyonlarıyla pil ömrünü daha da iyileştirmeyi planlıyor.

Öte yandan Apple’ın 9 Eylül tarihinde duyurulması beklenen iPhone 17 serisinde Pro/Pro Max ve Air cihazlarında yüzde 5 oranına zam yapacağı konuşuluyor. Söz konusu modeller böylelikle ABD’de yaklaşık 50 dolarlık bir fiyat artışıyla raflara gelecek. Serinin standart modelinin fiyatı ise sabit kalacak.