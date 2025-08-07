GPT-5 tanıtıldı: OpenAI’nin şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka modeli

OpenAI yeni GPT-5 yapay zeka modelini resmen duyurdu.

GPT-5'in öne çıkan noktaları arasında 1 milyon token'a kadar bağlam anlama, otomatik yanıt tarzı seçme ve tek komutla işlevsel web sayfaları oluşturma gibi yetenekler yer alıyor.

Yeni model hem bireysel hem de geliştiriciler için daha fazla üretkenlik vaat ediyor.

OpenAI yapay zeka ile çalışma şeklimizde devrim yaratan en gelişmiş dil modeli GPT-5 ile resmen karşımıza çıktı. Geliştiriciler artık yalnızca kod üretmekle kalmayıp, aynı zamanda sıfırdan eksiksiz projeler de oluşturabilen bir araca sahip olacak.

Yapay zeka alanında ciddi bir eşiği daha geride bırakmayı başaran OpenAI, “maksimum 1 milyon token” bağlam anlayabilen, otomatik yanıtlar sunan ve tek bir komutla işlevsel web sayfaları yaratan gelişmiş bir model yayınlandı.

GPT-5 modeli neler sunuyor?

OpenAI’nin en büyük atılımı programlama alanında oluyor. AI modeli artık karmaşık geliştirme görevlerini baştan sona halledebiliyor. Tek bir kullanıcı isteğiyle stiller, animasyonlar ve etkileşimli öğeler de dahil olmak üzere eksiksiz web sayfaları yaratıyor.

Sistem arayüz ekran görüntüleri kullanarak hataları çok daha iyi ayıklıyor. Geliştiriciler projeler üzerinde saatlerce çalışabildiklerini, yeni mantık ekleyebildiklerini ve ilk çalıştırmadan itibaren çalışan bir sonuç alabildiklerini belirtiyor.

GPT-5 modelinin en önemli özelliği ise sorgu işleme modunu otomatik olarak seçebilme yeteneği oluyor. Sistem, basit sorular için hızlı modu kullanıyor ve karmaşık sorunları derinlemesine analiz yoluyla çözüyor. Kullanıcının ayarları manuel olarak değiştirmesine kalmıyor. Algoritma gerekli hesaplama seviyesini kendisi belirliyor.

OpenAI tarafından geliştirilen yeni yapay zeka modeli bir milyona kadar jetondan oluşan bağlamları destekleyerek büyük belgeleri veya uzun konuşmaları bilgi kaybetmeden analiz etmenize olanak tanıyor.

Sistem yanlışlıkların sayısını önemli ölçüde azaltıyor ve var olmayan gerçeklerin uydurulmasını durduruyor. Tıbbi konularda ise model daha temkinli ve doğru hale geliyor. Fakat elbette ki yine de bir uzmana danışmanın yerini tutmuyor.

GPT-5 modeli bugün itibarıyla kademeli olarak tüm kullanıcı kategorilerine farklı işlevsellik seviyeleriyle sunulacak. Ücretsiz sürüm temel özelliklerle birlikte kısıtlamalar sunuyor. Plus aboneliği daha fazla istek ve ek işlevler sunuyor. Pro tarifesi ise en doğru yanıtlar için gelişmiş düşünmeyi içeriyor.

OpenAI’nin iki popüler dil modeli ChatGPT-4 ve 4o arasındaki farkları incelediğimiz içeriğe de göz atabilirsiniz.