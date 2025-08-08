Trump’a altın plaket veren Apple, ABD’ye 600 milyar dolar yatırım yapacak

Apple lideri Tim Cook, Washington'da gerçekleşen bir etkinlikte ABD Başkanı Trump'a altın plaket takdim etti.

24 ayar altın tabana monte edilen plaketin üzerinde yer alan "Made in USA" ibaresi dikkatlerden kaçmadı.

Cook ayrıca ABD'ye 600 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını da açıkladı.

Apple CEO’su Tim Cook, Donald Trump’a ortasında Apple logosu, Cook’un imzası ve Utah’tan 24 ayar som altından bir taban bulunan Corning camından (iPhone’larda kullanılan aynı cam) yapılmış bir plaket hediye etti. Bu da malzemenin ABD’de üretildiğinin açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Fortune tarafından aktarılan bilgilere göre Tim Cook ziyareti sırasında Apple’ın önümüzdeki dört yıl içinde ABD’de iPhone parçaları üretmek için 100 milyar dolar daha yatırım yapacağın söyledi. Aynı zamanda bunun toplam maliyetinin 600 milyar dolara ulaşacağını da duyurdu.

Trump, Tim Cook’a teşekkürlerini iletti

Apple’ın bu iyiliği, Donald Trump yönetiminin bu uygulamaları destekleyen hemen hemen her programı geri çekmesine rağmen yenilenebilir enerjiyle yeni fabrikalar ve tesisler inşa ettiği için övgüyle karşılandı.

AppleInsider’a göre Trump toplantıda ayrıca ABD’ye ithal edilen yarı iletkenlere yüzde 100 vergi koymayı planladığını, ama ABD’ye yatırım yapan şirketlerin ek vergiden muaf tutulacağını açıkladı.

ABD lideri Donald Trump, Apple’ı ülkeye itaat ve sadakat konusunda örnek bir şirket haline getirerek, “Tim Cook dünyanın başka hiçbir yerinde bu büyüklükte bir yatırım yapmıyor, hatta yanına bile yaklaşamıyor. Apple Amerika’ya geri dönüyor!” dedi.

Cook’tan 600 milyar dolarlık yatırım açıklaması

Apple lideri Tim Cook toplantıda şu açıklamayı yaptı:

“Bu yılın başlarında, Houston’da gelişmiş yapay zeka sunucuları üretmek için yeni bir fabrikanın temelini attık. Geçen ay, o fabrikanın hattından gururla Amerika’da üretilen ilk test ünitesi çıktı.” Başkan Trump bu çalışma hakkında birkaç güzel söz söyledi, ancak aynı zamanda daha neler yapabileceğimizi düşünmemizi de istedi. Sayın Başkan, bu zorluğu çok ciddiye aldık. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum ve bugün ABD’ye 100 milyar dolar daha yatırım yapacağımızı söylemekten gurur duyuyorum. Bu yatırımla önümüzdeki dört yıl içinde toplam ABD yatırımımızı 600 milyar dolara çıkaracağız.”

Apple’ın en büyük endişesi 2 milyar dolarlık kayıp olarak görülüyor. Bu rakamlar, Donald Trump’ın gümrük vergilerinin 2025’in dördüncü çeyreğine kadar şirkete vermesi beklenen tahmini kayıp olarak yorumlanıyor.

Reuters ayrıca şimdiye kadar maliyetin yalnızca Haziran ayında sona eren üçüncü çeyrekte 800 milyon dolar arttığını bildiriyor.

Uzmanlar ayrıca iPhone’un üretiminin ABD’ye kaydırılması durumunda maliyetinin üç kata kadar artabileceğini, bunun da cihazın fiyatını ve Apple’ın gelirini doğrudan etkileyeceğini söyledi. Söylentilere göre zamdan etkilenen modeller iPhone 17 Pro/Pro Max ve Air seçenekleri olacak. Serinin temel modeli ise geçen yılki fiyatla karşımıza çıkacak.