    Universal Pictures filmlerine “yapay zeka uyarısı” getiriyor

    Entertainment devi Universal Pictures, yakın zamanda yayınlanan üç yeni sinema filminde intihale karşı "yapay zeka uyarısı" ekledi.
    • Universal Pictures bazı yeni sinema filmlerinin jeneriklerine yapay zeka uyarısı ekledi.
    • Söz konusu uyarıda, filmin yapay zeka eğitimi için kullanılamayacağı vurgulandı.
    • Universal'ın açtığı dava, yakın zamanda Midjourney ile başlatılan hukuki sürecin bir devamı olarak yorumlanıyor.

    Universal Pictures tarafından yakın zamanda yayınlanan filmlerin jeneriğinde izinsiz kullanım konusunda bir uyarı gösterilmeye başlandı. Bu uyarı, yapay zeka modellerini eğitmekten sorumlu şirketlere karşı yasal koruma sağlamayı amaçlıyor.

    Şirketin yayınlamış olduğu uyarı metninde, yapımların hem ABD hem de Avrupa Birliği yasalarına uygun olduğu vurgulanıyor. İzinsiz kullanımların hukuki yaptırımlara yol açabileceği de ekleniyor. Universal’ın bu dikkat çekici adımı, yakın zamanda Midjourney’e açılan telif davasının da bir uzantısı olarak yorumlanıyor.

    Universal uyarı metninde ne diyor?

    Hollywood Reporter tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu uyarı şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    “Bu film, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin yasaları kapsamında korunmaktadır. İzinsiz yayınlanması, dağıtılması veya sergilenmesi hukuki sorumluluk ve cezai kovuşturmayla sonuçlanabilir.”

    Bu mesaj şimdiye kadar Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Jurassic World: Yeniden Doğuş ve Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2 filmlerinde görüldü.

    Hollywood Reporter ayrıca bazı ülkelerde mesajda, fikri mülkiyet sahiplerine bilimsel araştırmalarda materyalin kullanımını yasaklama hakkı veren 2019 Avrupa Birliği telif hakkı yasasından bahsedildiğini belirtiyor.

    Uyarı metninin perde arkası

    Universal tarafından yayınlanan uyarı metni, veri madenciliği ve yapay zeka eğitimi için filmlerin kullanımına karşı bir koruma katmanı eklemeyi amaçlıyor.

    Birçok telif hakkı sahibi, yapay zeka şirketlerine materyallerinin izinsiz kullanımı nedeniyle dava açtı. Bunlar arasında grafik sanatçılar, yazarlar, gazeteler ve hatta film stüdyoları da yer alıyor.

    Disney ve Universal, Midjourney görüntü oluşturucusunun filmlerdeki karakterleri ve sahneleri ayrıntılı bir şekilde yeniden yaratabildiğini fark etti. Bunun üzerine bu çalışmanın modellerin eğitimine dahil edildiğinin kanıtı olacağı belirtildi.

    İki şirket Midjourney yapay zeka görüntü oluşturucusuna telif davası açtı. Entertainment pazarının iki büyük devi, platformun intihal konusunda adeta bir “dipsiz kuyu” olduğunu ifade etti.

    Son olarak Universal ekibi Nintendo ile işbirliği yaparak Donkey Kong sinema filmi üzerinde çalışmalara başlamış durumda.

