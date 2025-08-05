Bakan Yerlikaya açıkladı: Sahte diploma hırsızları e-imza ile sisteme sızdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre TÜRKTRUST ve E‑İMZATR firmalarının bayilerinden sahte kimlikler ile e‑imza üretildi.

Yasa dışı oluşturulan e‑imzalar ile kamu verilerine giriş yapıldığı, sahte diploma ve ehliyet düzenlendiği söylendi.

Aynı zamanda 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 197 kişi gözaltına alındı ve 37 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde gündemi sarsan sahte e-imza skandalı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Oluşturulan sahte e-imzaların kamu kurumlarına yasa dışı giriş yapıldığına değindi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye çapında operasyonların gerçekleştirildiğini ifade etti. Operasyonlarda 197 kişinin gözaltına alındığı, 37 kişinin ise tutuklandığını dile getirdi.

57 sahte diploma, 108 sahte ehliyet ve 4 sahte lise mezuniyet belgesi ele geçirildi. Yürütülen soruşturmalarda çok sayıda kişiye “resmi belgede sahtecilik”, “bilişim sistemine müdahale”, “kişisel verileri hukuka aykırı elde etme” suçlamalarından dava açıldı.

Ne olmuştu?

Yapılan operasyonlar neticesinde bazı özel şirketlerin bayilikleri üzerinden sahte kimlikler ile kamu görevlileri adına e-imzalar üretildi. Bu imzalarla BTK, YÖK ve üniversite sistemleri gibi ağlara yasa dışı şekilde erişim sağlandı.

Emniyet güçleri iki ayrı tarihte Türkiye’nin 39 ilinde operasyon gerçekleştirdi. Olayın merkezinde yer alan e-imza şirketleri ise TÜRKTRUST ve E-İMZATR olarak ifade edildi.

İçişleri Bakanı sahte e-imza skandalına ilişkin açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye gündemini sarsan sahte e-imza skandalı ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sahte Diploma ve Ehliyetler ile İlgili Yapılan Operasyonlar”

📍7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve

📍23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı

olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış bu şüphelilerin 37’si tutuklanmış, 150’sine adli kontrol… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 4, 2025

“Sahte Diploma ve Ehliyetler ile İlgili Yapılan Operasyonlar”

📍7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve

📍23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış bu şüphelilerin 37’si tutuklanmış, 150’sine adli kontrol kararı verilmiştir. Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanması konusuyla ilgili olarak;

🚨1.Dalga Operasyonda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;

📍TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayii/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu,

📍Bahse konu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak yasa dışı işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine;

7 Ocak 2025 tarihinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklandı. 🚨2.Dalga Operasyonda

Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme, Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme, elektronik imza kanununa muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında;

23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. 20’si tutuklandı. Arananlardan 10 şüpheli şahıs operasyonlar sonrası yakalanmıştır. Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu;

🔻57 adet sahte diploma,

🔻108 adet sahte sürücü belgesi ve

🔻4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz❗”

Yakın zaman önce ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uçaklarda powerbank kullanımına yasak getirilmesine ilişkin havayolu firmalarına tavsiyede bulunduklarını söyledi.