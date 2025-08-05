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    Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçaklarda powerbank yasağı gelebilir

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolculuklarında powerbank kullanımının yasaklanmasına yönelik havayolu firmalarına tavsiyede bulundu.
    Uçaklarda powerbank yasağı
    • İstanbul–Seul seferinde bir yolcunun powerbank cihazını koltuk arasına düşürmesi yüzünden uçak Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalmıştı.
    • Yaşanan bu olay sonrası Bakan Uraloğlu, uçaklarda powerbank kullanımının yasaklanmasına ilişkin havayolu şirketlerine öneride bulunduklarını söyledi.
    • Bu tedbir kararının, powerbank cihazlarının patlama ve yangın çıkarma riskine karşı alındığı eklendi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, powerbank cihazlarının uçuş esnasında kullanılmamasına yönelik havayolu firmalarıyla resmi tavsiyede bulunduklarını ifade etti. Bu kararın uçuş güvenliği yönünde önemli bir adım olacağı vurgulanıyor.

    Taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk” diyen Uraloğlu, bu cihazların sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturabileceğini aktardı. Söz konusu tedbir, yakın zamanda İstanbul’da yaşanan korkutucu olaydan hemen sonra geldi.

    Ne olmuştu?

    İstanbul’dan Güney Kore’nin Seul şehrine gidecek Asiana Havayolları firmasına ait bir uçak, yolculardan birinin powerbank cihazını koltuğunun arasına düşürüp sıkıştırması yüzünden, henüz Kazakistan hava sahası içerisindeyken Türkiye’ye geri dönüş yaptı.

    Koltuğun arasından çıkarılamayan powerbank yangın riski taşıması sebebiyle İstanbul’a dönüş yapıldığı bildirildi.

    Powerbank

    Bu yıl Güney Kore’deki Air Busan firmasına ait uçakta powerbank patlamasından çıkan bir yangın haberiyle karşılaştık. Bunun üzerine Asya ülkesi, 1 Mart itibarıyla yeni bir düzenleme getirerek uçaklarda powerbank kullanımını yasakladı.

    Bakan Uraloğlu’ndan havayolu firmalarına “powerbank yasağı” önerisi

    Güney Kore’de uygulanan powerbank yasağı çok yakında Türkiye’de de uygulanacak gibi görünüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yakın zamanda yaşanan Asiana uçağındaki olaya da değinerek şunları söyledi:

    “Taşınabilir şarj cihazları, sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturuyor. Elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip.

    Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor. Daha önce Güney Kore’de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın meydana gelmişti.

    Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması için SHGM aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk.”

    Son olarak Bakan Uraloğlu yakın zamanda çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması getirmeyi de planladıklarını bildirmişti. 16 yaşından küçüklerin sosyal ağlara ulaşması kontrol altına alınacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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