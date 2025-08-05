Londra’da Galaxy Z Fold /Flip 7 yüklü tır soyuldu: Kayıp 10,6 milyar dolar

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold/Flip 7'yi taşıyan bir tır soyuldu.

10,6 milyar dolar değerindeki 12 bin ürün çalındı.

İngiliz polisi konteyneri bulmasına rağmen içindeki cihazları henüz ele geçiremedi.

İngiltere’de Galaxy Z Fold 7 veya Galaxy Z Flip 7 satın almak isteyen tüketiciler, önümüzdeki günlerde bu cihazları bulmakta biraz zorluk çekebilir. Zira yaklaşık 12 bin katlanabilir akıllı telefon taşıyan bir kamyon hırsızlar tarafından soyuldu.

Android Authority’den gelen bilgilere göre göre bu 12 bin adetin 5 bini Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7‘ye aitti. Kamyonda ayrıca Galaxy Watch 8 serisinden 5 bin saat taşındı. Geri kalanlar ise Galaxy S25 ve Galaxy A16 gibi serilerden cihazlara aitti.

Ön bilgilere göre kamyon bir havaalanından ayrıldıktan sonra bir depoya giderken çalındı. @UniverseIce adlı X kullanıcısına göre tüm sevkiyatın değeri 10,6 milyon doları buluyor.

İngiliz yetkililerin olayı araştırdığı vurgulanıyor. Çalınan konteynerin bulunduğu, ama kargonun hala bulunmadığı bildiriliyor. Her halükarda cihazlar sigortalı olduğundan dolayı Samsung’un hırsızlıktan önemli bir zarar görmeyeceği tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 7 özellikleri

Boyutlar: Katlanmış hali 72,8×158,4×8,9 mm / Açıkken 143,2×158,4×4,2 mm

Katlanmış hali 72,8×158,4×8,9 mm / Açıkken 143,2×158,4×4,2 mm Ağırlık: 215 gram

215 gram Dahili ekran: QXGA+ çözünürlüğe sahip 8 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X dahili ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

QXGA+ çözünürlüğe sahip 8 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X dahili ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı Harici ekran: FHD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

FHD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

12 GB veya 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı Ön kamera: 10 MP sensörlü (f/2.2) dahili lens ve 10 MP sensörlü (f/2.2) harici lens

10 MP sensörlü (f/2.2) dahili lens ve 10 MP sensörlü (f/2.2) harici lens Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü (AF, 120) ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (OIS, PDAF, f/2.4)

200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü (AF, 120) ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (OIS, PDAF, f/2.4) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.400 mAh pil

25W şarjlı 4.400 mAh pil İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri