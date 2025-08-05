Londra’da Galaxy Z Fold /Flip 7 yüklü tır soyuldu: Kayıp 10,6 milyar dolar

- Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold/Flip 7'yi taşıyan bir tır soyuldu.
- 10,6 milyar dolar değerindeki 12 bin ürün çalındı.
- İngiliz polisi konteyneri bulmasına rağmen içindeki cihazları henüz ele geçiremedi.
İngiltere’de Galaxy Z Fold 7 veya Galaxy Z Flip 7 satın almak isteyen tüketiciler, önümüzdeki günlerde bu cihazları bulmakta biraz zorluk çekebilir. Zira yaklaşık 12 bin katlanabilir akıllı telefon taşıyan bir kamyon hırsızlar tarafından soyuldu.
Android Authority’den gelen bilgilere göre göre bu 12 bin adetin 5 bini Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7‘ye aitti. Kamyonda ayrıca Galaxy Watch 8 serisinden 5 bin saat taşındı. Geri kalanlar ise Galaxy S25 ve Galaxy A16 gibi serilerden cihazlara aitti.
Ön bilgilere göre kamyon bir havaalanından ayrıldıktan sonra bir depoya giderken çalındı. @UniverseIce adlı X kullanıcısına göre tüm sevkiyatın değeri 10,6 milyon doları buluyor.
İngiliz yetkililerin olayı araştırdığı vurgulanıyor. Çalınan konteynerin bulunduğu, ama kargonun hala bulunmadığı bildiriliyor. Her halükarda cihazlar sigortalı olduğundan dolayı Samsung’un hırsızlıktan önemli bir zarar görmeyeceği tahmin ediliyor.
Samsung Galaxy Z Fold 7 özellikleri
- Boyutlar: Katlanmış hali 72,8×158,4×8,9 mm / Açıkken 143,2×158,4×4,2 mm
- Ağırlık: 215 gram
- Dahili ekran: QXGA+ çözünürlüğe sahip 8 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X dahili ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı
- Harici ekran: FHD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inç LTPO Dinamik AMOLED 2X harici ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı
- Ön kamera: 10 MP sensörlü (f/2.2) dahili lens ve 10 MP sensörlü (f/2.2) harici lens
- Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.7), 12 MP sensörlü (AF, 120) ultra geniş lens ve 10 MP sensörlü telefoto lens (OIS, PDAF, f/2.4)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı
- Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.400 mAh pil
- İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü
Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri
- Boyutlar: Katlanmış hali 75,2×85,5×13,7 mm | Açıkken 75,2×166,7×6,5 mm
- Ağırlık: 188 gram
- Dahili ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,9 inç LTPO Dynamic AMOLED 2X dahili ekran, 21:9 en boy oranı ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı
- Harici ekran: 1048x948p çözünürlük ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 4,1 inç Super AMOLED harici ekran
- İşlemci: Samsung Exynos 2500
- RAM kapasitesi: 12 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama
- Selfie kamerası: 10 MP (f/2.2) ön kamera
- Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, F/1.8) ve 12 MP sensörlü (123º, F/2.2) ultra geniş lens
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı
- Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 4.300 mAh pil
- İşletim sistemi: Android 16 tabanı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü