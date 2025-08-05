AnTuTu’ya göre Temmuz 2025’teki en iyi telefonlar

AnTuTu, Temmuz 2025'teki en iyi telefonları açıkladı.

Geçen ayın en iddialı amiral gemisi Android telefonu RedMagic 10S Pro+ oldu.

Orta seviye telefon pazarında ise iQOO Z10 Turbo liderliğe oturdu.

2025 yılı Temmuz ayında en iyi Android telefonlar belli oldu. Her ay düzenli olarak AnTuTu benchmark verilerinin yeni raporu nihayet geldi. Geçtiğimiz aya damgasını vuran cihazlar sıralandı.

AnTuTu’nun yayınladığı rapora göre Temmuz ayının en iyi amiral gemisi Android akıllı telefon modeli RedMagic 10S Pro+ oldu. Orta seviye pazarında ise iQOO Z10 Turbo cihazı ilk sırada karşımıza çıkıyor.

Temmuz ayındaki en iyi Android amiral gemisi telefonlar

RedMagic 10S Pro+ cihazı 2.943.537 puanla Android akıllı telefon sıralamasında bir kez daha zirvedeki yerini teyit etti. Bu sonuç onu üst düzey segmentte lider olarak konumlandırdı.

Hemen arkasında 2.893.125 puanla Vivo X200 Ultra yer alıyor. Onu 2.889.141 puana ulaşan iQOO Neo 10 Pro+ yakından takip ediyor. Üçünün de ortak paydası, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Edition işlemcisi oluyor.

Temmuz 2025’te en iyi Android akıllı telefonlar şunlar:

RedMagic 10S Pro+ – 2.943.537 puan Vivo X200 Ultra – 2.893.125 puan iQOO Neo 10 Pro+ – 2.889.141 puan Vivo X200s – 2.860.875 puan HONOR GT Pro – 2.851.956 puan OnePlus Ace 5 Pro – 2.722.244 puan OnePlus 13 – 2.706.899 puan iQOO 13 – 2.687.611 puan Redmi K80 Ultra – 2.667.786 puan OPPO Find X8 Ultra – 2.667.408 puan

Temmuz ayındaki en iyi orta seviye Android telefonlar

Orta ve üst seviye akıllı telefon sıralamasına ilk sırada 1.739.524 puanla iQOO Z10 Turbo yer alıyor. Onu 1.708.892 puanla Realme Neo 7 SE ve 1.662.537 puanla Redmi Turbo 4 takip ediyor.

İlk on basamakta yer alan en iyi orta seviye Android cihazlar şu şekilde sıralanıyor: