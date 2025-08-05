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    AnTuTu’ya göre Temmuz 2025’teki en iyi telefonlar

    AnTuTu, 2025 yılının Temmuz ayındaki en iyi amiral gemisi ve orta seviye akıllı telefon modellerini sıraladı.
    RedMagic 10S Pro+
    • AnTuTu, Temmuz 2025'teki en iyi telefonları açıkladı.
    • Geçen ayın en iddialı amiral gemisi Android telefonu RedMagic 10S Pro+ oldu.
    • Orta seviye telefon pazarında ise iQOO Z10 Turbo liderliğe oturdu.

    2025 yılı Temmuz ayında en iyi Android telefonlar belli oldu. Her ay düzenli olarak AnTuTu benchmark verilerinin yeni raporu nihayet geldi. Geçtiğimiz aya damgasını vuran cihazlar sıralandı.

    AnTuTu’nun yayınladığı rapora göre Temmuz ayının en iyi amiral gemisi Android akıllı telefon modeli RedMagic 10S Pro+ oldu. Orta seviye pazarında ise iQOO Z10 Turbo cihazı ilk sırada karşımıza çıkıyor.

    Temmuz ayındaki en iyi Android amiral gemisi telefonlar

    RedMagic 10S Pro+ cihazı 2.943.537 puanla Android akıllı telefon sıralamasında bir kez daha zirvedeki yerini teyit etti. Bu sonuç onu üst düzey segmentte lider olarak konumlandırdı.

    Hemen arkasında 2.893.125 puanla Vivo X200 Ultra yer alıyor. Onu 2.889.141 puana ulaşan iQOO Neo 10 Pro+ yakından takip ediyor. Üçünün de ortak paydası, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Edition işlemcisi oluyor.

    En iyi Android telefonlar
    Temmuz 2025 en iyi amiral gemisi Android telefonlar / Kaynak: AnTuTu

    Temmuz 2025’te en iyi Android akıllı telefonlar şunlar:

    1. RedMagic 10S Pro+ – 2.943.537 puan
    2. Vivo X200 Ultra – 2.893.125 puan
    3. iQOO Neo 10 Pro+ – 2.889.141 puan
    4. Vivo X200s – 2.860.875 puan
    5. HONOR GT Pro – 2.851.956 puan
    6. OnePlus Ace 5 Pro – 2.722.244 puan
    7. OnePlus 13 – 2.706.899 puan
    8. iQOO 13 – 2.687.611 puan
    9. Redmi K80 Ultra – 2.667.786 puan
    10. OPPO Find X8 Ultra – 2.667.408 puan

    Temmuz ayındaki en iyi orta seviye Android telefonlar

    Orta ve üst seviye akıllı telefon sıralamasına ilk sırada 1.739.524 puanla iQOO Z10 Turbo yer alıyor. Onu 1.708.892 puanla Realme Neo 7 SE ve 1.662.537 puanla Redmi Turbo 4 takip ediyor.

    En iyi orta seviye telefonlar
    Temmuz 2025 en iyi orta seviye telefonlar / Kaynak: AnTuTu

    İlk on basamakta yer alan en iyi orta seviye Android cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

    1. iQOO Z10 Turbo – 1.739.524 puan
    2. Realme Neo 7 SE – 1.708.892 puan
    3. Redmi Turbo 4 – 1.662.537 puan
    4. OPPO Reno 14 Pro – 1.559.095 puan
    5. vivo Y300 GT – 1.532.667 puan
    6. OnePlus Ace 3V – 1.532.677 puan
    7. OPPO Reno 14 – 1.337.099 puan
    8. OPPO Reno 13 Pro – 1.336.316 puan
    9. Redmi K70E – 1.298.697 puan
    10. Redmi Note 12 Turbo – 1.134.754 puan

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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