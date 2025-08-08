Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına “Milli Güvenlik” gerekçesiyle erişim engeli

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi.

Fakat YouTube henüz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebine yanıt vermedi.

Söz konusu erişim engeli kararının gerekçesi ise “milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması” olarak vurgulanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi. Bununla birlikte kanaldaki bazı videoların yayından kaldırılması kararı verildi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin açıklamasına göre kararın internet servis sağlayıcılarına iletildiği belirtiliyor. Altaylı’nın YouTube kanalı şu anda Türkiye’de erişilebilir olmaya devam ediyor.

Fakat ilerleyen saatlerde bu durum değişebilir. YouTube’un bu erişim engeli kararına itiraz etmek istemesi halinde 2 hafta süreye sahip olduğunu da eklemekte fayda var.

Gazeteci Fatih Altaylı, Haziran ayında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Altaylı’nın YouTube kanalında 1 milyon 650 bin abone bulunuyor.

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı neden engellendi?

Altaylı’nın YouTube kanalı için alınan erişim engeli kararı “milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması” ile “suç işlenmesinin önlenmesi” gerekçelerine dayanıyor. “Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR: “Üzülüyoruz” / 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin yorumluyor” başlığına sahip videoda yer alan ifadelerin suç teşkil ettiği bildiriliyor.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 7 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/9025 sayılı kararıyla, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Henüz YouTube tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı. https://t.co/OOuOY0NzDf pic.twitter.com/lsWO0Vn56G — EngelliWeb (@engelliweb) August 7, 2025

Başsavcılık tarafından alınan bu karar, Altaylı’nın söz konusu videoda yer alan ifadelerinden kaynaklanıyor. Fatih Altaylı’nın videoda okunan mektubunda, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a Cahit Sıtkı Tarancı tarafından kaleme alınan “Memleket İsterim” adlı şiiri gönderdiğini iddia ediyor. Bu iddialar sebebiyle YouTube kanalına karşı engelleme kararının alındığı belirtiliyor.

YouTube henüz kararı uygulamadı

Prof. Dr. Yaman Akdeniz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YouTube’un henüz erişim engeli kararına yanıt vermediğini söyledi. Bu noktada platformun ne yapacağını kestirmenin zor olduğunu da ekledi:

“Tahmin ettiğimiz üzere gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı milli güvenlik ve kamu düzenini koruma gerekçesiyle erişime engellenmiş. Karar henüz YouTube tarafından uygulanmadı. YouTube’un ne yapacağını kestirmek zor. Fakat 19 Mart sürecinde X başta olmak üzere Meta da bir çok benzer karara uydu. Benim şahsi beklentim, sosyal medya platformlarının bu kararlara itiraz etmeleri ve mutlaka hukuki süreçleri başlatmaları.

Son olarak erişim engeli kararının merkezindeki iddialarda bahsi geçen Cahit Sıtkı Tarancı’nın Memleket İsterim şiiri şu şekilde: