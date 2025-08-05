Instagram canlı yayın özeliğini kısıtladı: 1.000 takipçi şartı

Instagram, canlı yayın özelliğine kısıtlama getirdi.

Yeni kuralara göre artık 1.000 takipçiden az kullanıcılar canlı yayın açamayacak.

Bu durum yeni içerik üreticilerini olumsuz yönde etkileyecek gibi görünüyor.

Artık 1.000’den az Instagram takipçisi olan hesaplar artık platformda canlı yayın yapamayacak. Bu önemli karar, “Live” özelliğini sınırlı bir kitleyle iletişim kurmak için kullanan hevesli içerik üreticilerini derinden etkileyecek gibi görünüyor.

Instagram’ın yeni politika güncellemesi, sorumlu şirket Meta tarafından da resmi olarak onaylandı. 1 Ağustos’tan beri yürürlükte olan kurala göre bu önlem tüm herkese açık hesaplar için geçerli olacak. Canlı yayın yaparken “daha güvenli ve anlamlı bir deneyim” sağlanması amaçlanacak.

Bu değişiklik daha önce takipçi sayısına bakılmaksızın tüm profillerin erişebildiği canlı yayın özelliğine erişimde önemli bir azalmayı temsil ediyor. Artık yalnızca en az 1.000 takipçisi olan herkese açık hesaplar canlı yayın yapabilecek.

Instagram neden canlı yayınlara kısıtlama getirdi?

9to5Mac’in haberine göre Instagram söz konusu kararın arkasındaki teknik nedenlere ilişkin ayrıntı vermese de analistler, kısıtlamanın yeni oluşturulan hesaplardan iletilen spam, uygunsuz içerik veya dolandırıcılık vakalarındaki artışla ilgili olabileceğini belirtiyor.

Popüler sosyal medya platformu bu özelliği belirli bir etkileşim düzeyine sahip hesaplarla sınırlandırarak kötüye kullanımı azaltabileceğine ve uygun davranış geçmişine sahip içerik oluşturuculara öncelik vererek yayınların kalitesini artırabileceğine inanıyor.

Meta ayrıca yeni politikanın yalnızca herkese açık hesapları etkilediğini doğruladı. Özel hesaplar (1.000’den az takipçisi olanlar da dahil) daha önce canlı yayın özelliğine erişemiyordu ve de bu değişiklikten etkilenmedi.

Dolayısıyla platformun odak noktası, Instagram’ı daha geniş bir şekilde kullanan içerik üreticileri ve genel halkın erişebileceği içerikler gibi görünüyor.

1,7 milyar kullanıcı artık Instagram’da canlı yayın açamayacak

Instagram, 1.000’den fazla takipçisi olan hesap sayısına dair resmi verileri henüz yayınlamasa da piyasa tahminleri kullanıcıların yalnızca yüzde 13 ila yüzde 26’sının bu kriteri karşıladığını gösteriyor.

Pratikte de bu durum yaklaşık 2 milyar kullanıcının 1,7 milyarına kadarının yeni kural kapsamında canlı yayınları artık kullanamayacağı anlamına geliyor.

Bu durumdan etkilenen sosyal medya kullanıcıları Hikayeler, Reels ve akış gönderileri gibi diğer etkileşim araçlarını kullanmaya devam edebilecek.