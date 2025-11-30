Webmasto Hafta Özeti (24-30 Kasım 2025)

Reklam

Teknoloji dünyasında hafta boyunca yaşanan en önemli gelişmeleri sizler için derledik.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (24-30 Kasım 2025)

24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2026 IMEI kayıt ücreti açıklandı

2026’da geçerli olacak yeniden değerleme oranı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yüzde 25,49 olarak duyuruldu. Yurt dışından getirilen akıllı telefonlar için ödenen IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026 itibarıyla 45.614 TL’den 57.241 TL’ye yükselecek. Yurt dışı çıkış harcı da aynı oranda artırılarak 1.000 TL’den 1.255 TL’ye çıkacak.

Ticaret Bakanlığı, influencer’lara yeni kurallar getirdi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağı, sosyal medya influencer’larının reklam içeriklerini belirtme şeklini tamamen değiştirecek. Artık yalnızca “#Reklam” yazmak yerine reklam veren şirketin adının da yazması zorunlu hale gelecek.

Getir Yemek’in Uber Eats’e satışı için prensipte anlaşıldı

Reuters’ın haberine göre Getir’in Abu Dabi merkezli hakim hissedarı Mubadala, Getir Yemek’in satışı konusunda Uber Eats ile prensip anlaşmasına vardı. Anlaşma, Rekabet Kurumu’nun nihai onayına sunuldu. Daha önce Getir Araç’ı Tiktak’a satan Mubadala, Türkiye faaliyetlerinden kademeli olarak çekiliyor.

GSM kartı aboneliklerinde yeni dönem başlıyor

AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu 11. Yargı Paketi kapsamında GSM hattı aboneliklerine yeni bir standart getirilecek. GSM hatlarında abonelik işlemi için çipli kimlik kartı zorunluluğu uygulanacak. Aynı zamanda BTK, gerçek ve tüzel kişiler adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirecek. Bu düzenlemeyle birlikte dolandırıcılık ve hırsızlık gibi faaliyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Turhost’a DDoS saldırısı gerçekleştirildi

Türkiye’nin önde gelen sunucu şirketlerinden Turhost bu hafta DDoS saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Günlerce devam eden siber saldırıda yüz binlerce siteye erişim sağlanamadı.

POCO F8 Ultra’nın Türkiye fiyatı belli oldu

Amiral gemisi POCO F8 Ultra bu hafta resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan model, üç adet 50 MP arka kamera desteğiyle öne çıkıyor. Bose destekli hoparlör sistemine sahip cihaz, 59 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluştu.

Tesla Türkiye’den kişiselleştirilebilir ön talep hizmeti

Tesla Türkiye, 2 Aralık itibarıyla envanterden satış yerine kişiselleştirilebilir ön talep sistemine geçiş yapıyor. Yeni sistemde her TCKN/VKN için tek hak tanınırken, verilen siparişlerde sonradan donanım veya kimlik değişikliği yapılamıyor. Teslimat için 45 gün hedefi koyan şirket, araç hazır olduğunda kullanıcılara 140 bin TL’lik ödeme için 48 saat süre tanıyacak.

Tim Cook en az 2030’a kadar görevine devam edecek

Financial Times’ın da aralarında bulunduğu çeşitli kaynaklar, Apple CEO’su Tim Cook’un en geç 2026 başında görevi John Ternus’a devrederek ayrılacağını öne sürmüştü. Fakat Bloomberg’den Mark Gurman’ın “Power On” haber bültenine göre bu söylentiler tamamen yanlış ve dayanaksız. Gurman, Cook’un ayrılışının daha uzun bir zaman diliminde olacağını, en az 2029’a kadar görevde kalacağını bildirdi.

2025 Steam Ödülleri için aday belirleme dönemi başladı

Steam Ödülleri 2025 için aday gösterme süreci resmen başladı. Oylamalar 1 Aralık Türkiye saatiyle 21:00’e kadar kadar devam edecek. Kazanan oyunların ise 3 Ocak 2026’da açıklanması bekleniyor.

Samsung, One UI 8 dağıtımını bitirdi

Samsung, onlarca cihazı kapsayan Android 16 tabanlı One UI 8 güncelleme dağıtımını resmi olarak tamamladı. Güncellemeyle uyumlu son cihazlar da yazılımı nihayet almaya başladı. One UI 8.5’in Beta programının önümüzdeki ay başlaması ve kararlı sürümün 2026 yılının ilk çeyreğinde Galaxy S26 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ChatGPT reklam özelliğini test ediyor

OpenAI, ChatGPT’nin Android Beta uygulamasında “arama reklamları” ve “pazar yeri içeriği” referanslarını içeren yeni bir reklam özelliği test ediyor. Bu reklamlar, geleneksel banner içerikleri yerine kullanıcıların web araması gerektiren sorgularına verilen yapay zeka tarafından optimize edilmiş yanıtlara entegre edilmiş sponsorlu ürün kartları olarak karşımıza çıkacak.

Münevver Karabulut’un ailesi Netflix’ten şikayetçi olacak

Netflix’in yakında yayınlayacağı “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adlı belgeseline Karabulut’un ailesi sert bir tepki gösterdi. Baba Süreyya Karabulut, belgeselin hazırlık sürecinden kesinlikle haberdar olmadıklarını ifade etti. Ailenin avukatları, belgeselin Karabulut’un adını “ticari bir içeriğe dönüştürdüğünü” ve “kişilik haklarını ihlal ettiğini” ileri sürdü.

Google Chrome, 1 yıl bedava Photoshop Web aboneliği sunuyor

Adobe, Photoshop’un web tabanlı sürümü için 1 yıllık ücretsiz erişim kampanyası sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak için Chrome tarayıcısına Photoshop uzantısını kurmanız yeterli olacak. Kampanya kapsamında kullanıcıların kredi kartı bilgisi girmesi gerekmediğinin altı çiziliyor. Ayrıca bu eklenti, yapay zeka destekli profesyonel düzenleme araçlarını da beraberinde getiriyor.

Lara Croft iki büyük dünya rekoruna imza attı

Tomb Raider serisinin ana kahramanı Lara Croft, Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na iki yeni unvanla girdi. Sevilen karakter, “en çok satan kadın video oyunu kahramanı” ve “en çok dergi kapağında yer alan video oyunu karakteri” rekorlarına ulaştı. Şimdiye kadar 2 bini 300’den fazla dergi kapağında yer alan Croft, aynı zamanda 100 milyondan fazla oyun satışı gerçekleştirdi.

iPhone Pocket aksesuarı global olarak raflarda tükendi

Apple ve moda markası ISSEY MIYAKE iş birliğiyle hayata geçen “iPhone Pocket” aksesuarı kısa sürede dünya çapında tükendi. Atkı formunda tasarlanan bu tuhaf aksesuar, yüksek fiyat etiketi ve ilginç tasarımıyla sosyal medyada alay konusu olmuştu. “Sınırlı sayıda” üretilen bu ürün, 149 dolar ve 229 dolarlık iki ayrı boyut seçeneğiyle piyasaya sürülmüştü.

HBO Max, Palu Ailesi belgeselini duyurdu

Türkiye’nin yakın geçmişindeki en sarsıcı olaylardan biri olan Palu ailesi vakası, HBO Max Türkiye tarafından belgesele dönüştürülüyor. Belgesel, 2018 yılında “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında başlayan ve sonrasında tüm Türkiye’yi derinden etkileyen acı olayları ekranlara taşıyacak. Merakla beklenen proje, HBO Max tarafından “Karanlık sırlar, gerçek ifadeler” sloganıyla duyuruldu.

HP, 4 bin ila 6 bin çalışanı işten çıkaracak

HP, 2028 mali yılı sonuna kadar küresel çapta 4 bin ile 6 bin arasında kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Şirketin bu kararı, maliyetleri yıllık 1 milyar dolara kadar düşürme hedefinden kaynaklanıyor. İşten çıkarmaların temel olarak ürün geliştirme, idari ve müşteri destek birimlerini etkilemesi bekleniyor. Şirket, bu alanlardaki personel açığını yapay zeka ile kapatmayı amaçlıyor.

Apple’ın kurucu belgeleri açık artırmada satışa çıkarılıyor

Apple’ın Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne’in orijinal imzalarını taşıyan kuruluş belgeleri açık artırmada satışa çıkıyor. Koleksiyonerleri heyecanlandıran bu belgeler, Ocak 2026’da Christie’s müzayede evi tarafından satışa sunulacak. Söz konusu belgeler, şirketin ilk ortaklık dağılımını ve aynı zamanda Ron Wayne’in kuruluştan sadece 12 gün sonra 800 dolar karşılığında ortaklıktan ayrılmasını resmi olarak kaydediyor.