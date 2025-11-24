Apple CEO’su Tim Cook en az 2029’a kadar görevine devam edecek

Reklam

Financial Times'ın da aralarında bulunduğu çeşitli kaynaklar, Apple CEO'su Tim Cook'un en geç 2026 başında görevi John Ternus'a devrederek ayrılacağını öne sürmüştü.

Fakat Bloomberg'den Mark Gurman'ın "Power On" haber bültenine göre bu söylentiler tamamen yanlış ve dayanaksız.

Gurman, Cook'un ayrılışının daha uzun bir zaman diliminde olacağını, en az 2029'a kadar görevde kalacağını bildirdi.

İddialara göre Cook bu süreçte yeni CEO'yu göreve hazırlamak ve ABD hükümetiyle ilişkileri sürdürmekle ilgilenecek.

65 yaşındaki Apple CEO’su Tim Cook bir süredir emeklilik haberleri ile gündeme geliyor. Yakın tarihli bazı raporlar, Cook’un 2026 yılında emekliye ayrılmayı planladığına ve Apple’ın yoluna John Ternus ile devam edeceğine işaret ediyordu. Fakat gelen son haberler, bu iddiaları tamamen yalanlıyor.

Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan yönetici John Ternus’un bir sonraki CEO adayı olarak öne çıkması, birçok kişi tarafından bazı çekincelerle karşılandı. Yönetim ekibinin çoğu üyesinin emeklilik ya da kişisel sebeplerden ötürü önümüzdeki yıl görevlerine veda edebileceği ifade edildi. Fakat Cook’un emekliliğinin, tahminlerden çok daha uzak olduğu anlaşılıyor.

Reklam

Tim Cook, John Ternus’u göreve hazırlamakla sorumlu olacak

Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On bülteni, bir geçiş duyurusuna dair söylentileri tamamen yanlış ve asılsız olarak nitelendirdi. Gurman, Apple içinden kaynaklanması pek olası olmayan sızdırılan bilgilerin yanlışlığını vurguladı.

Cook’un emekliliğine dair iddialar her ne kadar gerçeklerle çelişse de çeşitli isimler arasında John Ternus’un şirketi yönetmeye en olası aday olarak hala öne çıkmaya devam ettiği aktarılıyor. Olası bir devir teslim, Apple için önemli bir değişimi temsil edecek. Zira Ternus’un teknoloji uzmanı profili, mevcut CEO’nun tedarik zinciri odaklı yaklaşımından belirgin bir şekilde ayrışıyor.

Piyasa analistleri, Tim Cook’un Ocak 2029’a kadar ABD başkanlığının tamamı boyunca görevde kalacağını güvenle varsayıyor. Zira Cook, hükümetle olan karmaşık etkileşimleri bizzat yönetmiş ve geleceğin liderini bu tür ağır ve tartışmalı diplomatik yüklerden korumak istemişti.

Cook’un yakın zamanda 65. yaş gününe girmesi, emeklilik tartışmalarını daha da körükleyen bir unsur olmuştu. Fakat kamuoyunda herhangi bir sağlık sorunu belirtisinin olmaması, birkaç yıl daha istikrarlı bir şekilde devam edeceğine işaret ediyor.

Cook emeklilikten sonra da Yönetim Kurulu Başkanı rolüne devam edecek

Öte yandan gelecekteki kurumsal yapıya ilişkin projeksiyonlar, Tim Cook’un CEO koltuğundan emekli olduktan sonra Yönetim Kurulu Başkanı rolünü sürdüreceğine işaret ediyor.

Cook’un etkisinin, halefine doğrudan destek ve karar alma organlarında istikrarlı bir şekilde yer almasıyla devam edeceği ve CEO olarak görev süresinin sona ermesinden çok sonra bile stratejik vizyonun sürekliliğini sağlayacağı anlaşılıyor.