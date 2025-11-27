POCO telefonlar için HyperOS 3 dağıtım takvimi açıklandı

Reklam

POCO, HyperOS 3 güncellemesinin dağıtım takvimini resmen açıkladı.

Merakla beklenen yazılımın dağıtımı Mart 2026'ya kadar devam edecek.

Yeni arayüz, Apple'ın Dynamic Island özelliğine benzer Hyper Island ve çeşitli yapay zeka özellikleri ile kullanıcılara sunulacak.

POCO, Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3 güncellemesinin tam dağıtım takvimini resmen yayınladı. Bundan önce Xiaomi yalnızca güncellemeyi alacak kendi ürün grupları ve yan marka modellerini ayrıntılı olarak açıklamıştı. Şimdiyse yazılım ile ilgili daha net bir yol haritası ortaya çıktı.

Gizmochina’ya göre Xiaomi bu hafta POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro ve POCO Pad X1/Pad M1 tabletleri için düzenlediği lansman etkinliğinde bu bilgileri doğruladı. Çinli teknoloji devi, cihazlarının dünya çapında güncellenmesi için beklenen tarihleri ​​açıkladı.

HyperOS 3 ile gelen yenilikler

Xiaomi’nin Android 16 tabanlı yeni güncellemesi çok sayıda yeni özellik ve iyileştirmeye ev sahipliği yapıyor. Yazılım, gelişmiş güvenlik önlemleriyle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Apple ekosistemi ile daha fazla uyumluluk vaat ediyor.

HyperOS 3 güncellemesi, iPhone’larda yer alan Dynamic Island (Dinamik Ada) özelliğine benzer bir şekilde çalışan Hyper Island özelliği sunuyor. Bu sayede kullanıcılar gerçek zamanlı bildirimler ve aktivite takibinden yararlanabiliyor. Bu dokunuş, cihaza hem şık hem de işlevsel bir hava katıyor.

Xiaomi’nin yeni güncellemesi ile birlikte gelişmiş ekran tanıma, akıllı widget desteği ve yapay zeka tabanlı yazma araçları ile üst düzey bir AI entegrasyonu vaat ediliyor. Güncelleme ayrıca daha akıcı animasyonlar, optimize edilmiş performans ve daha hızlı uygulama yüklemesiyle yeniden tasarlanmış arayüz sunuyor.

POCO telefonlar ne zaman HyperOS 3 güncellemesi alacak?

Xiaomi tarafından geliştirilen yeni HyperOS 3 yazılımının POCO cihazlara dağıtım takvimi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Ekim-Kasım 2025:

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO M6 Plus

POCO M6

POCO M7 Pro

POCO M7

Aralık 2025-Mart 2026:

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO X6

POCO C85

POCO Pad

POCO Pad X1

POCO Pad M1