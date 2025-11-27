POCO telefonlar için HyperOS 3 dağıtım takvimi açıklandı

- POCO, HyperOS 3 güncellemesinin dağıtım takvimini resmen açıkladı.
- Merakla beklenen yazılımın dağıtımı Mart 2026'ya kadar devam edecek.
- Yeni arayüz, Apple'ın Dynamic Island özelliğine benzer Hyper Island ve çeşitli yapay zeka özellikleri ile kullanıcılara sunulacak.
POCO, Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3 güncellemesinin tam dağıtım takvimini resmen yayınladı. Bundan önce Xiaomi yalnızca güncellemeyi alacak kendi ürün grupları ve yan marka modellerini ayrıntılı olarak açıklamıştı. Şimdiyse yazılım ile ilgili daha net bir yol haritası ortaya çıktı.
Gizmochina’ya göre Xiaomi bu hafta POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro ve POCO Pad X1/Pad M1 tabletleri için düzenlediği lansman etkinliğinde bu bilgileri doğruladı. Çinli teknoloji devi, cihazlarının dünya çapında güncellenmesi için beklenen tarihleri açıkladı.
HyperOS 3 ile gelen yenilikler
Xiaomi’nin Android 16 tabanlı yeni güncellemesi çok sayıda yeni özellik ve iyileştirmeye ev sahipliği yapıyor. Yazılım, gelişmiş güvenlik önlemleriyle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Apple ekosistemi ile daha fazla uyumluluk vaat ediyor.
HyperOS 3 güncellemesi, iPhone’larda yer alan Dynamic Island (Dinamik Ada) özelliğine benzer bir şekilde çalışan Hyper Island özelliği sunuyor. Bu sayede kullanıcılar gerçek zamanlı bildirimler ve aktivite takibinden yararlanabiliyor. Bu dokunuş, cihaza hem şık hem de işlevsel bir hava katıyor.
Xiaomi’nin yeni güncellemesi ile birlikte gelişmiş ekran tanıma, akıllı widget desteği ve yapay zeka tabanlı yazma araçları ile üst düzey bir AI entegrasyonu vaat ediliyor. Güncelleme ayrıca daha akıcı animasyonlar, optimize edilmiş performans ve daha hızlı uygulama yüklemesiyle yeniden tasarlanmış arayüz sunuyor.
POCO telefonlar ne zaman HyperOS 3 güncellemesi alacak?
Xiaomi tarafından geliştirilen yeni HyperOS 3 yazılımının POCO cihazlara dağıtım takvimi şu şekilde karşımıza çıkıyor:
Ekim-Kasım 2025:
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO X7 Pro
- POCO X7 Pro Iron Man Edition
- POCO X7
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO M6 Plus
- POCO M6
- POCO M7 Pro
- POCO M7
Aralık 2025-Mart 2026:
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO X6
- POCO C85
- POCO Pad
- POCO Pad X1
- POCO Pad M1