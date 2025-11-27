2026 IMEI kayıt ücreti Resmi Gazete’den duyuruldu

Reklam

2026'da geçerli olacak yeniden değerleme oranı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yüzde 25,49 olarak duyuruldu.

Yurt dışından getirilen akıllı telefonlar için ödenen IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026 itibarıyla 45.614 TL'den 57.241 TL'ye yükselecek.

Yurt dışı çıkış harcı da aynı oranda artırılarak 1.000 TL'den 1.255 TL'ye çıkacak.

Her yıl Kasım ayının sonlarına doğru resmen açıklanan yeniden değerleme oranı 2026 yılı için belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte bu oran önümüzdeki yıl vatandaşlara yansıyacak pek çok vergi, harç ve ceza ücretinin temel referans noktası olacak.

Açıklanan bu rakamlar, aynı zamanda 2026 IMEI kayıt ücreti için de kesinlik kazandırıyor. Geçtiğimiz haftalarda IMEI ücretinin önümüzdeki yıl ne kadar olacağı ile ilgili bir haber gündeme düşmüştü. Açıklanan resmi veriler, önceki iddiaları da doğrular nitelikte oluyor.

IMEI kayıt ücreti 2026 ne kadar olacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olacak. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yurt dışı fiyat endeksine göre hesaplanan bu rakamlar; birçok vergi türü, maktu harçlar, trafik para cezaları, pasaport ücretleri ve kira/ödeme artışlarında baz alınacak.

2025 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücreti geçen yılki yüzde 43,93’lük artış ile birlikte 45 bin 614 TL oldu. Fakat 1 Ocak 2026’den itibaren yüzde 25,49 YDO artışıyla beraber bu rakamlar 57 bin 241 TL’ye yükselecek. Yani yurt dışından telefon getiren vatandaşlar 11 bin 627 TL daha fazla para ödemek zorunda kalacak.

Bakan Şimşek indirim sinyalleri vermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz aylarda 2026 yeniden değerleme oranı ile ilgili önemli bir açıklamada bulunmuştu.

Bakan Şimşek, önümüzdeki yıl için geçerli vergi ve harç ücretlerinin YDO’dan daha düşük bir seviyede tutulabileceğinin gündemde olduğunu aktarmıştı:

“Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi. 2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz.”

Bakan Şimşek’in bu açıklaması büyük bir dikkat toplarken, 2026 IMEI kayıt ücreti ile ilgili ilerleyen süreçte bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı şimdilik maalesef bilinmiyor.