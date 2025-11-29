Lara Croft (Tomb Raider) iki unvanla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Reklam

Tomb Raider serisinin ana kahramanı Lara Croft, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na iki yeni unvanla girdi.

Sevilen karakter, "en çok satan kadın video oyunu kahramanı" ve "en çok dergi kapağında yer alan video oyunu karakteri" rekorlarına ulaştı.

Şimdiye kadar 2 bini 300'den fazla dergi kapağında yer alan Croft, aynı zamanda 100 milyondan fazla oyun satışı gerçekleştirdi.

Tomb Raider serisi 2018 yılından bu yana yeni bir oyun almadı. Fakat serinin baş kahramanı Lara Croft‘un popülaritesi hız kesmeden artıyor.

Tüm zamanların en unutulmaz oyun karakterleri arasında yer alan Lara Croft, iki farklı unvanla Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı. Video oyunları tarihinin en başarılı kadın kahramanı, ayrıca otuz yılı aşkın bir süre önce yaratıldığı günden beridir en çok dergi kapağında yer alan video oyunu karakteri rekorunu da elinde tutuyor.

Reklam

Lara Croft şimdiye kadar 2 bin 300’den fazla dergi kapağını süsledi

Guinness’e göre Lara Croft’un bugüne kadar 2 bin 300’den fazla dergi kapağında yer aldı. Ayrıca Tomb Raider serisi, artık faaliyette olmayan Core Design tarafından 1996’da piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında 100 milyondan fazla kopya satışına ulaştı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre Tomb Raider’ın başarısı, kadın kahramanlı başka hiçbir oyunla kıyaslanamaz ölçüde büyük durumda. Serinin şu anki geliştiricisi Crystal Dynamics, serinin bu başarısının Lara Croft’un “kültürel etkisinin” bir kanıtı olduğunu vurguluyor.

Crystal Dynamics lideri Scott Amos, bu etkileyici başarı ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Lara Croft için merak, cesaret ve macera ruhuyla parlayan bir gelecek inşa etmekten heyecan duyuyoruz. Neredeyse otuz yıldır bir ilham kaynağı ve özlem kaynağı oldu ve mirasının Guinness Rekorlar Kitabı tarafından tanınması bizim için bir onur.”

Tomb Raider serisi son yıllarda Aspyr tarafından üretilen yeniden sürümler ve derlemelerle kendini ayakta tutmaya devam ediyor. Öte yandan Crystal Dynamics ekibi ve Amazon Games, Unreal Engine 5’te ayrıntıları henüz bilinmeyen yeni bir oyun üzerinde çalışıyor.

Aynı zamanda popüler seri, Netflix tarafından yakın zamanda animasyon dizisine dönüştürüldü. Hatta platform, geçen hafta Tomb Raider: The Legend of Lara Croft dizisinin 2. sezon fragman videosunu da yayınladı:

Son olarak Steam platformundan indirebileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar listesine de göz atabilirsiniz. Listede birbirinden eğlenceli çok sayıda ilgi çekici oyun yer alıyor.