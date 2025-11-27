Honor Magic 8 Pro global pazara geldi: İşte özellikleri ve fiyatı

Reklam

Honor Magic 8 Pro, Çin'deki lansmanının ardından ilk global çıkışını Malezya'da gerçekleştirdi.

Merakla beklenen cihazın yakın gelecekte Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipli cihaz, 200 MP periskop kamera ve 7.100 mAh'lik batarya kapasitesiyle öne çıkıyor.

Ekim ayında Çin pazarında duyurulan amiral gemisi Honor Magic 8 Pro nihayet global olarak duyuruldu. İlk olarak Malezya pazarında raflara gelen performans canavarı akıllı telefon, kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Honor’un yeni telefonu beklenildiği gibi Çin versiyonundan farklı olarak daha küçük bir batarya sunuyor. Çin’deki sürümde 7.200 mAh pil yer alırken, uluslararası versiyondaysa 7.100 mAh pil mevcut. Öte yandan şimdilik yalnızca serinin “Pro” modeli global pazarda satışa sunuluyor. Standart Magic 8 modelinin küresel arenada akıbetinin ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Honor Magic 8 Pro özellikleri

Kalınlık: 7,95 mm

Ağırlık: 205 gram

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,71 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Adreno 840 GPU

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: f/1.6 sabit diyaframlı 50 MP ana kamera, 50 MP geniş açılı lens ve 3,7x zoom destekli 200 MP telefoto lens

Batarya kapasitesi: 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj destekli 7.100 mAh pil

Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K sertifikası

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10 kullanıcı arayüzü

Yeni Honor modeli 1.256 x 2.808 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 6.000 nit tepe parlaklığına sahip 6,71 inç LTPO OLED ekranla donatılıyor.

Honor Magic 8 Pro cihazı 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Model, Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setini kalbinde taşıyor.

Üst düzey akıllı telefon, Android 16’yı temel alan MagicOS 10 arayüzü ile çalışıyor. Mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile de öne çıkan cihaz, 50 MP ön kamera ve arka panelde üçlü kamera kurulumu sunuyor.

Kamera kombinasyonunda f/1.6 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 MP ana sensör karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ine 50 MP ikincil geniş açılı sensör ve OIS ve 3.7x optik zum özelliğine sahip üçüncül periskop sensör yer alıyor.

Honor Magic 8 Pro fiyatı

GSMArena’nın paylaştığı detaylara göre amiral gemisi yeni Honor telefonu şu anda Malezya pazarı ile globale açılmış durumda.

Cihaz 12 GB+512 GB’lık sürümüyle 4.599 MYR (yaklaşık 47 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor. 16 GB+1 TB’lık sürüm ise 5.199 MYR (yaklaşık 53 bin TL) karşılığında satılıyor.