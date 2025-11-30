Uygun fiyatlı iPhone 17e büyük bir ekran değişikliğine hazırlanıyor

Reklam

iPhone 17e nihayet klasik çentik tasarımını terk ederek Dinamik Ada'ya geçiş yapacak.

Fakat bu görsel değişikliğe rağmen cihazın 6.1 inçlik ekranı 60 Hz yenileme hızında kalacak.

Apple, daha kalın çerçeveleri koruyarak fiyat-performans odaklı bir model ile karşımıza çıkacak.

Apple’ın “uygun fiyatlı” telefon serisinin yeni üyesi iPhone 17e, önemli bir evrimsel sıçrama ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Cihazla alakalı olarak ortaya çıkan son söylentiler, bu yıl piyasaya sürülen iPhone 16e’nin halefinin klasik çentikten vazgeçip Dinamik Ada teknolojisini tamamen benimseyeceğine işaret ediyor.

Şirket bu hamle ile birlikte serinin yeni modeli, iPhone 14 Pro serisinden beridir bu yeni tasarım etrafında dönen ve iPhone 15 ailesiyle de temel versiyona uygulanan modern iPhone’ların görsel kimliğine kavuşuyor.

Cihaz, kullanıcı dostu ve şık bir yenilikle raflara gelmeye hazırlanıyor. MyDrivers’ın yakın tarihli bir raporu bu iddiaları destekliyor. Aynı zamanda cihazın nasıl görünmesi gerektiğine dair başka ipuçları da ortaya koyuyor.

Dinamik Ada tasarımlı iPhone 17e, 60 Hz ekranla yola devam edecek

Apple’ın en uygun fiyatlı iPhone modeli, güncellenen tasarıma rağmen özellikle de maalesef bazı kısıtlamalara devam edecek. Örneğin cihaz, selefinde de olduğu gibi daha kalın ekran çerçeveleri sunacak. Aynı zamanda yalnızca tek bir arka kamera ile gelecek.

Söylentilere göre cihaz 6,1 inç ekran, LTPO panel ve 120 Hz ProMotion yenileme hızı olmadan 60 Hz paneli koruyacağı için bir miktar maliyet tasarrufu da sağlayacak. Bu güçlü özelliklerin şu anda tüm iPhone 17 modellerinde mevcut olduğunu vurgulamakta fayda var.

Dahili olarak iPhone 17e’nin A19 çipine sahip olması bekleniyor. Fakat onu standart iPhone 17’den farklılaştıracak şekilde biraz daha küçültülmüş bir GPU ile gelmesi bekleniyor.

En dikkat çekici sıçrama ise selfie’lerde yaşanacak. Ön kameranın 18 MP’ye çıkması ve Center Stage desteği kazanması bekleniyor. Böylelikle mevcut modelin 12 MP sensörüne göre önemli bir iyileştirme sağlanması amaçlanıyor.

Arka tarafta ise Apple’ın tek bir kamera kullanmaya devam edeceği söyleniyor. İddialara göre cihaz, arkada 48 MP geniş açılı ana kameraya ev sahipliği yapmayı planlıyor.

Tüm bu söylentilerin doğru çıkması halinde iPhone 17e, markanın “uygun fiyatlı” serisindeki en ilginç güncellemelerden biri olmaya aday olacak.

Amiral gemileriyle daha uyumlu bir tasarıma sahip olacak telefon, nihayet rekabetçi bir ön kameraya ve yeni nesil bir çipe sahip olacak.

Son olarak iPhone 17 yurt dışı fiyatları içeriğimize de göz atabilirsiniz. Aynı zamanda 2025 yılında satın alınabilecek en iyi iPhone modelleri içeriğini de inceleyebilirsiniz. Öte yandan iPhone 16e incelemesi ile ilgili detaylara da ulaşabilirsiniz.