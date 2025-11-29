Netflix’in Münevver Karabulut belgeseline aileden sert tepki

Reklam

Netflix'in yakında yayınlayacağı "Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası" adlı belgeseline Karabulut'un ailesi sert bir tepki gösterdi.

Baba Süreyya Karabulut, belgeselin hazırlık sürecinden kesinlikle haberdar olmadıklarını ifade etti.

Ailenin avukatları, belgeselin Karabulut'un adını "ticari bir içeriğe dönüştürdüğünü" ve "kişilik haklarını ihlal ettiğini" ileri sürdü.

Popüler dijital streaming platformu Netflix bu hafta Münevver Karabulut cinayetini anlatan belgesel yapımını duyurdu. True Crime türündeki bu yapım, Türk toplumunun hafızalarından silinmeyen vahşet olayını mercek altına alacak. Ülkemizin en çarpıcı olaylarından biri olarak anılan bu vaka, şimdi başka bir tartışmaya konu oldu.

Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası adlı belgeselin fragman videosunun yayınlanması ile birlikte mağdur aileden dikkat çeken bir açıklama geldi. Karabulut’un babası, Netflix’in kendilerinden bilgi ve rızaları olmadan böyle bir proje hazırladığını ifade ederek tepki gösterdi.

Münevver Karabulut’un ailesi şikayetçi olacak

2009 yılında yaşanan ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayetini anlatan belgeselin, mağdur aileden onay alınmadan hazırlandığı aktarıldı. Karabulut’un babası, Netflix’in bu acı olayı ticari bir içeriğe dönüştürmesinden dolayı büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

“Kişilik haklarının ihlal edildiğini” savunan mağdur aile, Netflix hakkında şikayetçi olacaklarını beyan etti. Ailenin avukatları, belgeselin yayınını durdurmak için tüm hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberine göre baba Süreyya Karabulut şu açıklamada bulundu:

“Dosyayı kapattım. Her şeyden uzaklaştım, Bolu’ya yerleştim. Bizim bilgimiz dışında yapılmış. Görüşme ve benzeri bir yok. Şikayetçi olacağım. Ben çok yoruldum, ilahi adalete sığındım. Artık bu işin son şeyi de diyelim… Bilgimiz yoktu. Çok şaşkınım. Yani biri sokakta “Sen Münevver’in babası mısın?” diye sorduğunda bile ben “Hayır, değilim” diyorum. Artık bu konuyu tamamen kapatıp uzaklaşmak isterken tekrar tekrar gündeme gelmesini istemiyoruz.”

Netflix tarafından 24 Kasım tarihinde sosyal medya üzerinden duyurulan belgeselin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yapımın “yakında” ekranlara geleceği ifade edildi.

Netflix’in True Crime temalı yerli belgesel içeriğine yanıt olarak bu hafta HBO Max de Palu Ailesi belgeseli ile karşımıza çıktı. Henüz yayın tarihi belli olmayan yapımın ilk detayları paylaşıldı.