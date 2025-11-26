Chrome’dan 1 yıl ücretsiz Photoshop Web aboneliği fırsatı

Reklam

Adobe, Photoshop'un web tabanlı sürümü için 1 yıllık ücretsiz erişim kampanyası sunuyor.

Bu fırsattan yararlanmak için Chrome tarayıcısına Photoshop uzantısını kurmanız yeterli olacak.

Kampanya kapsamında kullanıcıların kredi kartı bilgisi girmesi gerekmediğinin altı çiziliyor.

Ayrıca bu eklenti, yapay zeka destekli profesyonel düzenleme araçlarını da beraberinde getiriyor.

Google Chrome kullanıcılarına 1 yıl boyunca ücretsiz Adobe Photoshop Web aboneliği hediye ediliyor. 8 Aralık tarihine kadar katılım şansına sahip olabileceğiniz bu kampanya, özellikle de içerik üreticiler, profesyonel tasarımcılar, pazarlamacılar ve amatör tasarım meraklıları için ideal görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Nano Banana Pro modelinin Photoshop ve Firefly uygulamalarına entegre edildiğini açıklayan Adobe, şimdi Chrome’a özel bir Photoshop eklentisiyle karşımıza çıktı. Lansmanın bir parçası olarak duyurulan bu fırsat, 12 ay herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmadan hizmetten yararlanmanıza olanak sağlıyor.

Photoshop Web Chrome eklentisi ne işe yarıyor?

Adobe tarafından duyurulan yeni eklenti, şu anda ilk sürümüyle karşımıza çıkması nedeniyle kısıtlı bazı özellikler sunuyor. Fakat şirket, tarayıcı üzerinden görsel düzenleme işlemini daha da kolaylaştırmak üzere yakında yeni özellikler yayınlayacağını bildiriyor.

Photoshop eklentisi ile yapılabilecek çok sayıda pratik görev bulunuyor. Kısaca özetlemek gerekirse eklenti, aşağıdaki konularda kullanıcıların üretkenliğini artırmaya yardımcı oluyor:

İstediğiniz bir görüntüdeki arka planı kaldırabilirsiniz.

Parlaklık, kontrast ve doygunluk gibi görsel ayarlarını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Ziyaret edilen sayfalardan doğrudan görsel toplayabilirsiniz.

Önceden belirlediğiniz formatlarda sosyal medyaya uygun içerikler hazırlayabilirsiniz.

Gerçekleştirdiğiniz düzenlemeleri kolaylıkla cihazınıza indirebilir ve istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Kısacası Google Chrome için yayınlanan yeni Photoshop Web eklentisi, herhangi bir ek uygulamaya gerek kalmadan, direkt olarak tarayıcınızda bir görsel açıp düzenlemenize imkan tanıyor. Siz de bu sayede saniyeler içerisinde görüntü düzenleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

1 yıl ücretsiz Photoshop Web aboneliği nasıl alınır?

Yeni tarayıcı uzantısı, Türkçe de dahil olmak üzere 23 dil desteği ile karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek siz de bu fırsattan bedava bir şekilde yararlanmaya başlayabilirsiniz:

Öncelikle Google Chrome tarayıcısını açın. Chrome eklenti mağazasını ziyaret edin. Mağazayı açtığınızda arama çubuğuna “Adobe Photoshop” yazın. “Chrome’a ekle” seçeneğine tıklayın. Tarayıcı Photoshop’u eklenti kütüphanesine kaydedecek. Son olarak hesabınıza giriş yapın ve 1 yıl ücretsiz aboneliğinizi başlatın.

Bu bağlantıya tıklayarak da Photoshop uzantısının resmi Chrome mağazasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu işlem için kredi kartı bilgilerinizi girmenizin gerekli olmadığını da hatırlatmak isteriz.