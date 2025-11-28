Menüyü Kapat
    GSM hattı aboneliklerine çipli kimlik kartı zorunluluğu geliyor

    Dolandırıcılık suçlarını önlemek amacıyla GSM hattı aboneliklerinin yalnızca çipli kimlik kartıyla yapılması gibi yeni zorunluluklar geliyor.
    GSM hattı
    • AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 11. Yargı Paketi kapsamında GSM hattı aboneliklerine yeni bir standart getirilecek.
    • GSM hatlarında abonelik işlemi için çipli kimlik kartı zorunluluğu uygulanacak.
    • Aynı zamanda BTK, gerçek ve tüzel kişiler adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirecek.
    • Bu düzenlemeyle birlikte dolandırıcılık ve hırsızlık gibi faaliyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

    AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaya göre GSM hattı aboneliklerinde standartlar çok yakında değişecek. Artık hat aboneliklerinde çipli kimlik kartı zorunluluğu uygulanacak.

    Öte yandan yeni düzenleme ile birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), gerçek ve tüzel kişilerin açabileceği yeni hat sayısına kısıtlama uygulanacak. BTK’nın bu sayede potansiyel dolandırıcılık suçlarının önüne geçmesi bekleniyor. Öte yandan hayatını kaybeden bireylerin GSM hatları periyodik bir şekilde kontrol edilmeye başlanacak.

    BTK, suça bulaşan hatlara anında müdahale edebilecek

    BTK, yeni düzenleme ile beraber dolandırıcılık, banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması ve hırsızlık gibi suçlarda kullanılan GSM hatlarına anında müdahalede bulunabilecek. Bu suçluların hatlarının şebekeyle bağlantısı kolaylıkla engellenebilecek.

    TMBB’ye sunulan düzenleme teklifine göre bu suçlara karışan bireyler, Cumhuriyet Savcısı talebiyle banka, finans kuruluşları ve operatörlerden bilgi/belge talep edebilecek. Bu bilgilerin 10 gün içinde fiziksel ya da dijital olarak gönderilmesi şart koşulacak.

    GSM hattı

    AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu 11. Yargı Paketi kapsamında GSM hattı aboneleri mevcut kayıtlarını güncellemeleri, hatları kendi kimliğine taşımaları ya da tamamen kapatmaları adına belirli bir süreye sahip olacak.

    Söz konusu düzenlemelerin şu anda tartışıldığı ifade edilirken, ne zaman yürürlüğe gireceği ise şimdilik maalesef bilinmiyor. Son olarak abonelik işlemleri ile ilgili meydana gelecek maliyetlerin vatandaşlara yansıtılmaması konusunda da çalışma yapıldığı ifade ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

