GSM hattı aboneliklerine çipli kimlik kartı zorunluluğu geliyor

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 11. Yargı Paketi kapsamında GSM hattı aboneliklerine yeni bir standart getirilecek.

GSM hatlarında abonelik işlemi için çipli kimlik kartı zorunluluğu uygulanacak.

Aynı zamanda BTK, gerçek ve tüzel kişiler adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirecek.

Bu düzenlemeyle birlikte dolandırıcılık ve hırsızlık gibi faaliyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaya göre GSM hattı aboneliklerinde standartlar çok yakında değişecek. Artık hat aboneliklerinde çipli kimlik kartı zorunluluğu uygulanacak.

Öte yandan yeni düzenleme ile birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), gerçek ve tüzel kişilerin açabileceği yeni hat sayısına kısıtlama uygulanacak. BTK’nın bu sayede potansiyel dolandırıcılık suçlarının önüne geçmesi bekleniyor. Öte yandan hayatını kaybeden bireylerin GSM hatları periyodik bir şekilde kontrol edilmeye başlanacak.

BTK, suça bulaşan hatlara anında müdahale edebilecek

BTK, yeni düzenleme ile beraber dolandırıcılık, banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması ve hırsızlık gibi suçlarda kullanılan GSM hatlarına anında müdahalede bulunabilecek. Bu suçluların hatlarının şebekeyle bağlantısı kolaylıkla engellenebilecek.

TMBB’ye sunulan düzenleme teklifine göre bu suçlara karışan bireyler, Cumhuriyet Savcısı talebiyle banka, finans kuruluşları ve operatörlerden bilgi/belge talep edebilecek. Bu bilgilerin 10 gün içinde fiziksel ya da dijital olarak gönderilmesi şart koşulacak.

AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu 11. Yargı Paketi kapsamında GSM hattı aboneleri mevcut kayıtlarını güncellemeleri, hatları kendi kimliğine taşımaları ya da tamamen kapatmaları adına belirli bir süreye sahip olacak.

Söz konusu düzenlemelerin şu anda tartışıldığı ifade edilirken, ne zaman yürürlüğe gireceği ise şimdilik maalesef bilinmiyor. Son olarak abonelik işlemleri ile ilgili meydana gelecek maliyetlerin vatandaşlara yansıtılmaması konusunda da çalışma yapıldığı ifade ediliyor.