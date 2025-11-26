2025 Steam Ödülleri için 11 dalda aday oylamaları başladı

Reklam

Steam Ödülleri 2025 için aday gösterme süreci resmen başladı.

Oylamalar 1 Aralık Türkiye saatiyle 21:00'e kadar kadar devam edecek.

Ödüllerin kazananları, her yıl olduğu gibi yine jüri yerine tamamen Steam oyuncularının oylarıyla belirlenecek.

Adaylık kategorileri arasında "Yılın Oyunu", "Emek Ödülü" ve "Steam Deck'te En İyi Oyun" gibi 11 farklı başlık bulunuyor.

Kazanan oyunların ise 3 Ocak 2026'da açıklanması bekleniyor.

2025 yılının sonuna hızla yaklaşırken, yıla damgasını vuran oyunlar da netleşmeye başlıyor. Valve, 2025 Steam Ödülleri için seçim sürecinin resmen başladığını açıkladı. Diğer yarışmalar ve ödül etkinlikleri şu anda genellikle uygun oyunları bir jüri aracılığıyla belirlerken, Steam’de bu görev bizzat oyunseverlere veriliyor.

Bu sayede adayların nihai listesi açıklandığında “halkın sesinin” gerçekten duyulacağından emin olunması amaçlanıyor. Bu yıl ödüller “Yılın Oyunu“, “Arkadaşlarla Daha Zevkli” ve “Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın” gibi klasikler de dahil olmak üzere toplamda 11 farklı kategoride veriliyor.

2025 Steam Ödülleri için nasıl oy verilir?

Valve tarafından gerçekleştirilen yıllık oyun ödüllerinde bu sene sunulan 11 kategori şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Yılın Oyunu

Yılın En İyi VR Oyunu

Aşk ile Devam Ettirilen

Steam Deck’te En İyi Oyun

Arkadaşlarla Daha Zevkli

Üstün Görsel Stil

En Yenilikçi Oynanış

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

En İyi Oyun Müziği

Üstün Zengin Hikaye

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın

Oy vermek için Steam Ödülleri 2025 için özel olarak hazırlanan sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Ardından kişisel hesabınıza giriş yaparak istediğiniz oyunları seçebilir ve yarışma sürecine dahil olabilirsiniz.

Bu süreçte Valve, hem kişisel olarak oynadığınız hem de topluluk içinde popülerlik kazanan uygun oyunları sizlere önerecek.

2025 Steam Ödülleri kazananları 3 Ocak 2026’da duyurulacak

Valve’a göre bir oyunun Steam Ödülleri kategorisine aday olabilmesi için 4 Aralık’ta sona eren 2024 Bahar İndirimi’nden sonra piyasaya sürülmüş olması gerekiyor.

Fakat bu noktada tek istisna, uzun süredir piyasada olan ve yaratıcılarından ilgi görmeye devam eden oyunları ödüllendirmeyi amaçlayan “Aşk ile Devam Ettirilen” kategorisi oluyor.

Valve, oyunseverlerin bu yılın 1 Aralık günü Türkiye saatiyle 21:00’de kadar adaylıklarını sunabileceklerini belirtiyor. Belirlenen adaylar Aralık ayı ortasında resmi olarak açıklanacak. Kazanan oyunlar ise 3 Ocak 2026’da duyurulacak.

2025 Steam Ödülleri seçim sürecine katılanlar ayrıca mağazada özel bir rozet de kazanabilecek. Bunun için her kategoriden bir oyun aday göstermeleri, en az birini oynamaları ve kişisel adaylıklarından herhangi biri hakkında bir inceleme yazmaları ya da güncelleme yapmaları gerekecek.

2024 Steam Ödülleri kazananları içeriğine de göz atabilir, geçen yıla damgasını vuran oyunları inceleyebilirsiniz.

Ayrıca biraz daha nostalji arayanlar, 2023 Steam Ödülleri kazananları haberine de göz atabilir. Ayrıca Steam’deki en iyi ücretsiz oyunlar içeriğimize de bakmanızı tavsiye ederiz.