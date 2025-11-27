Dalga konusu olan iPhone Pocket dünya genelinde tükendi

Reklam

Apple ve moda markası ISSEY MIYAKE iş birliğiyle hayata geçen "iPhone Pocket" aksesuarı kısa sürede dünya çapında tükendi.

Atkı formunda tasarlanan bu tuhaf aksesuar, yüksek fiyat etiketi ve ilginç tasarımıyla sosyal medyada alay konusu olmuştu.

"Sınırlı sayıda" üretilen bu ürün, 149 dolar ve 229 dolarlık iki ayrı boyut seçeneğiyle piyasaya sürülmüştü.

Apple’ın sosyal medyada tartışma konusu haline gelen yeni aksesuarı iPhone Pocket, yüksek fiyatı nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı. Fakat şirket, buna rağmen piyasaya sürüldüğü her mağaza ve ülkede ürünün stoklarını hızlı bir şekilde eritmeyi başardı.

Yeni iPhone aksesuarı şimdiye kadar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık, Çin, Güney Kore, Japonya ve Singapur’da raflara geldi. MacRumors’a göre piyasaya çıktıktan günler sonra ABD’de tamamen tükenen ürün, şimdi dünya genelinde stok bırakmadı.

Stoklar yenilenecek mi?

Apple, ürün açıklamasında iPhone Pocket’ın sınırlı sayıda üretileceğini belirtmişti. Dolayısıyla tükenen stoklar, muhtemelen üretilen tek ve son partiydi.

“Sınırlı sayıda” etiketinin kaldırılıp kaldırılmayacağını ve Apple’ın kaderin bir cilvesi olarak bize daha fazla cihaz sağlayıp sağlamayacağını henüz maalesef ki bilmiyoruz.

Apple belki de hızla tükenen stokları da göz önünde bulundurarak, daha fazla iPhone Pocket üretmeye yönelebilir. Hatta bu ihtimal doğrultusunda, aksesuarın Türkiye gibi ilk etapta satışa sunulmayan diğer ülkelerde de raflara gelebileceği düşünülüyor.

Fakat yine de bu konuda henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Apple’ın bu aksesuarı daha fazla üretip üretmeyeceği muhtemelen ilerleyen günlerde netlik kazanacak gibi görünüyor.

iPhone Pocket nedir, ne işe yarıyor?

Moda markası ISSEY MIYAKE ile iş birliği içinde tasarlanan yeni iPhone aksesuarı, kısa ve uzun olmak üzere iki boyutta piyasaya sürüldü. Ürün, göz alıcı şu renk seçenekleriyle satışa çıktı:

Limon

Mandarin

Mor

Pembe

Tavus kuşu

Safir

Tarçın

Siyah

Boyutuna göre 150 ila 230 dolar arasında değişkenlik gösteren bir fiyat etiketine sahip olan aksesuar, “iPhone’unuz için dinamik bir cep” vaat ediyor. Bu sayede hem telefonu çıkarmadan ekranı görebiliyor, hem de sığabilecek diğer eşyalarınızı çantada saklamanız mümkün kılınıyor.

Taşıma şekli de deneyimin bir parçası olarak vurgulanıyor. iPhone Pocket isteğe bağlı olarak başka bir çantaya takabiliyor, elinizde taşınabiliyor ve hatta kıyafetinizin bir parçası olarak bile giyilebiliyor. Bu noktada Apple ve ISSEY MIYAKE, kullanıcıların hayal gücüne güveniyor.