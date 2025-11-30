Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    Aralık 2025’te piyasaya çıkacak oyunlar

    Aralık 2025'te piyasaya çıkacak oyunlar belli oldu. Bu ay çok sayıda ilgi çekici yapım Xbox, PlayStation, PC, Switch ve mobile gelecek.
    Aralık ayında yayınlanacak oyunlar belli oldu
    Reklam
    • Aralık ayında onlarca oyunun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, mobil ve PC için yayınlanması bekleniyor.
    • Ayın en dikkat çeken oyunları arasında Metroid Prime 4: Beyond ve Marvel Cosmic Invasion gibi yapımlar yer alıyor.
    • Öte yandan Red Dead Redemption nihayet PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 ve mobil cihazlar için yayınlanacak.

    Kasım ayının bitişine artık saatler kaldı. Bununla birlikte Aralık 2025’te piyasaya çıkacak oyunlar da belli oldu. Bu ay PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, mobil ve PC platformlarında yayınlanacak oyunları sizler için bir araya getirdik.

    Bu ayın öne çıkan oyunları arasında Nintendo’nun nişancı serisinin yeni bölümü olan Metroid Prime 4: Beyond da yer alıyor. Oyun, 4 Aralık’ta Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2’ye geliyor. Ayrıca Assassin’s Creed Shadows ve Red Dead Redemption gibi sevilen oyunlar da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

    Reklam

    Aralık ayında yayınlanacak oyunlar belli oldu

    Ay sonuna kadar çok sayıda ilgi çekici yapım karşımıza çıkacak. Marvel Cosmic Invasion ayın ilk günü tüm platformlarda yayına girecek. Öte yandan Assassin’s Creeed Shadows’un 2 Aralık’ta Switch 2’ye gelmesi bekleniyor.

    Rockstar Games’in efsane oyunu Red Dead Redemption da hayranlarını sevindirecek bir gelişmeyle karşımıza çıkacak. 2 Aralık Salı günü itibarıyla oyun nihayet PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 ve mobil cihazlarda yayına girecek.

    Aralık 2025’te yayınlanacak oyunlar tam haliyle şu şekilde sıralanıyor:

    Tarih Oyun Yayınlanacağı platformlar
    01/12 Marvel Cosmic Invasion
    PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC
    02/12 Assassin’s Creed Shadows Switch 2
    02/12 Kingdom of Night PC
    02/12 Red Dead Redemption PS5, Xbox Series, Switch 2, Mobil
    02/12 Sleep Awake PS5, PC, Xbox Series
    03/12 Guild Wars Reforged PC
    03/12 Let It Die: Inferno PS5, PC
    04/12 Blood: Refreshed Supply PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC
    04/12 Cloudheim PC
    04/12 Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows [DLC] PS4, PS5, PC, Xbox Series
    04/12 Metroid Prime 4: Beyond Switch, Switch 2
    04/12 Octopath Traveler 0 PS4, PS5, PC, Switch, Switch 2, Xbox Series
    04/12 Routine PC, Xbox One, Xbox Series
    04/12 Toxic Crusaders PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC
    08/12 Microsoft Flight Simulator 2024 PS5
    08/12 Skate Story PC, PS5, Switch 2
    08/12 Yakuza 0 Director’s Cut PS5, Xbox Series, PC
    09/12 Death Howl PC
    09/12 Thank Goodness You’re Here! Xbox Series
    09/12 Unbeatable PC, PS5, Xbox Series
    10/12 Mutant Football League 2 PC, Xbox Series, PS5
    11/12 Dunjungle PS4, PS5, Xbox Series, Switch
    12/12 Terminator 2D: No Fate PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Switch
    16/12 The Rogue Prince of Persia Switch, Switch 2

    Son olarak en iyi ücretsiz Steam oyunları içeriğimize de göz atmanızı tavsiye ederiz. Listede çok sayıda ilgi çekici bedava oyun seçeneği yer alıyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.