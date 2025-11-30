Reklam

Aralık ayında onlarca oyunun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, mobil ve PC için yayınlanması bekleniyor.

Ayın en dikkat çeken oyunları arasında Metroid Prime 4: Beyond ve Marvel Cosmic Invasion gibi yapımlar yer alıyor.

Öte yandan Red Dead Redemption nihayet PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 ve mobil cihazlar için yayınlanacak.

Kasım ayının bitişine artık saatler kaldı. Bununla birlikte Aralık 2025’te piyasaya çıkacak oyunlar da belli oldu. Bu ay PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, mobil ve PC platformlarında yayınlanacak oyunları sizler için bir araya getirdik.

Bu ayın öne çıkan oyunları arasında Nintendo’nun nişancı serisinin yeni bölümü olan Metroid Prime 4: Beyond da yer alıyor. Oyun, 4 Aralık’ta Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2’ye geliyor. Ayrıca Assassin’s Creed Shadows ve Red Dead Redemption gibi sevilen oyunlar da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Aralık ayında yayınlanacak oyunlar belli oldu

Ay sonuna kadar çok sayıda ilgi çekici yapım karşımıza çıkacak. Marvel Cosmic Invasion ayın ilk günü tüm platformlarda yayına girecek. Öte yandan Assassin’s Creeed Shadows’un 2 Aralık’ta Switch 2’ye gelmesi bekleniyor.

Rockstar Games’in efsane oyunu Red Dead Redemption da hayranlarını sevindirecek bir gelişmeyle karşımıza çıkacak. 2 Aralık Salı günü itibarıyla oyun nihayet PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 ve mobil cihazlarda yayına girecek.

Aralık 2025’te yayınlanacak oyunlar tam haliyle şu şekilde sıralanıyor:

Tarih Oyun Yayınlanacağı platformlar 01/12 Marvel Cosmic Invasion PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC 02/12 Assassin’s Creed Shadows Switch 2 02/12 Kingdom of Night PC 02/12 Red Dead Redemption PS5, Xbox Series, Switch 2, Mobil 02/12 Sleep Awake PS5, PC, Xbox Series 03/12 Guild Wars Reforged PC 03/12 Let It Die: Inferno PS5, PC 04/12 Blood: Refreshed Supply PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC 04/12 Cloudheim PC 04/12 Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows [DLC] PS4, PS5, PC, Xbox Series 04/12 Metroid Prime 4: Beyond Switch, Switch 2 04/12 Octopath Traveler 0 PS4, PS5, PC, Switch, Switch 2, Xbox Series 04/12 Routine PC, Xbox One, Xbox Series 04/12 Toxic Crusaders PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC 08/12 Microsoft Flight Simulator 2024 PS5 08/12 Skate Story PC, PS5, Switch 2 08/12 Yakuza 0 Director’s Cut PS5, Xbox Series, PC 09/12 Death Howl PC 09/12 Thank Goodness You’re Here! Xbox Series 09/12 Unbeatable PC, PS5, Xbox Series 10/12 Mutant Football League 2 PC, Xbox Series, PS5 11/12 Dunjungle PS4, PS5, Xbox Series, Switch 12/12 Terminator 2D: No Fate PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Switch 16/12 The Rogue Prince of Persia Switch, Switch 2

