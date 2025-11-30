- Aralık ayında onlarca oyunun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, mobil ve PC için yayınlanması bekleniyor.
- Ayın en dikkat çeken oyunları arasında Metroid Prime 4: Beyond ve Marvel Cosmic Invasion gibi yapımlar yer alıyor.
- Öte yandan Red Dead Redemption nihayet PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 ve mobil cihazlar için yayınlanacak.
Kasım ayının bitişine artık saatler kaldı. Bununla birlikte Aralık 2025’te piyasaya çıkacak oyunlar da belli oldu. Bu ay PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, mobil ve PC platformlarında yayınlanacak oyunları sizler için bir araya getirdik.
Bu ayın öne çıkan oyunları arasında Nintendo’nun nişancı serisinin yeni bölümü olan Metroid Prime 4: Beyond da yer alıyor. Oyun, 4 Aralık’ta Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2’ye geliyor. Ayrıca Assassin’s Creed Shadows ve Red Dead Redemption gibi sevilen oyunlar da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Aralık ayında yayınlanacak oyunlar belli oldu
Ay sonuna kadar çok sayıda ilgi çekici yapım karşımıza çıkacak. Marvel Cosmic Invasion ayın ilk günü tüm platformlarda yayına girecek. Öte yandan Assassin’s Creeed Shadows’un 2 Aralık’ta Switch 2’ye gelmesi bekleniyor.
Rockstar Games’in efsane oyunu Red Dead Redemption da hayranlarını sevindirecek bir gelişmeyle karşımıza çıkacak. 2 Aralık Salı günü itibarıyla oyun nihayet PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2 ve mobil cihazlarda yayına girecek.
Aralık 2025’te yayınlanacak oyunlar tam haliyle şu şekilde sıralanıyor:
|Tarih
|Oyun
|Yayınlanacağı platformlar
|01/12
|Marvel Cosmic Invasion
|
PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC
|02/12
|Assassin’s Creed Shadows
|Switch 2
|02/12
|Kingdom of Night
|PC
|02/12
|Red Dead Redemption
|PS5, Xbox Series, Switch 2, Mobil
|02/12
|Sleep Awake
|PS5, PC, Xbox Series
|03/12
|Guild Wars Reforged
|PC
|03/12
|Let It Die: Inferno
|PS5, PC
|04/12
|Blood: Refreshed Supply
|PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC
|04/12
|Cloudheim
|PC
|04/12
|Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows [DLC]
|PS4, PS5, PC, Xbox Series
|04/12
|Metroid Prime 4: Beyond
|Switch, Switch 2
|04/12
|Octopath Traveler 0
|PS4, PS5, PC, Switch, Switch 2, Xbox Series
|04/12
|Routine
|PC, Xbox One, Xbox Series
|04/12
|Toxic Crusaders
|PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC
|08/12
|Microsoft Flight Simulator 2024
|PS5
|08/12
|Skate Story
|PC, PS5, Switch 2
|08/12
|Yakuza 0 Director’s Cut
|PS5, Xbox Series, PC
|09/12
|Death Howl
|PC
|09/12
|Thank Goodness You’re Here!
|Xbox Series
|09/12
|Unbeatable
|PC, PS5, Xbox Series
|10/12
|Mutant Football League 2
|PC, Xbox Series, PS5
|11/12
|Dunjungle
|PS4, PS5, Xbox Series, Switch
|12/12
|Terminator 2D: No Fate
|PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Switch
|16/12
|The Rogue Prince of Persia
|Switch, Switch 2
