Influencer’lar için yeni dönem: Artık “reklam” yazmak yeterli olmayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik taslağı, sosyal medya influencer'larının reklam içeriklerini belirtme şeklini tamamen değiştirecek.

Artık yalnızca "#Reklam" yazmak yerine reklam veren şirketin adının da yazması zorunlu hale gelecek.

Düzenleme taslağı, yapay zeka destekli görüntülerin veya dijital kopyaların kullanıldığı reklamlarda bu durumun net olarak belirtilmesini şart koşuyor.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya influencer’larının ticari faaliyetlerinin şeffaflığını artırmak adına yeni bir düzenleme gerçekleştiriyor. Yeni yönetmelik taslağı ile birlikte reklamların etiketlenmesinden yapay zeka kullanımına kadar geniş bir perspektifte kurallar katılaştırılıyor.

Şimdiye kadar uygulanan kurallar, tüketicilerin çoğu zaman bir ürün tanıtımının reklam mı yoksa samimi bir öneri mi olduğu konusunda ayırt edilemez bir durum ortaya çıkarıyordu. Fakat Ticaret Bakanlığı şimdi tüketicileri kimi zaman yanıltan bu durumun önüne geçmeye karar verdi. Hazırlanan taslakla beraber içerik paylaşım biçiminden tanıtımı yasaklanacak ürün gruplarına kadar çeşitli yeni zorunluluklar getiriliyor.

Sosyal medya reklamlarına “şirket adı” zorunluluğu geliyor

Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın’ın haberine göre artık ifluencer’lar ticari nitelikteki tüm paylaşımlarında reklam içeriği olduğunu açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmekle zorunlu olacak. Yapılan paylaşımlarda “#Reklam”, “#Sponsor”, “#İşbirliği”, “#Hediye” ya da “#Davet” gibi etiketlerden en az bir tanesinin kullanılması şart koşuluyor.

Öte yandan influencer’ların etiketlerin dışında başka zorunluluklarla da karşı karşıya kalacağı vurgulanıyor. Örneğin reklamı veren şirketin isminin de bu paylaşımlarda muhakkak yer alması gerektiği aktarılıyor.

Bunun yanı sıra video, canlı yayın ya da podcast gibi sesli içeriklerde reklam uyarısının özellikle altının çizilmesi gerektiğine değiniliyor. Mutlaka bu yayınların başında izleyici veya dinleyicilere açık bir şekilde reklam uyarısı yapılması, bunun rahat duyulabilir ve anlaşılabilir olması gerektiği söyleniyor.

Yapay zeka içerikleri için de yeni kurallar gelecek

Bakanlık ayrıca yapay zeka şeffaflığı konusunda da bazı düzenlemeler getiriyor. AI tabanlı görüntü, karakter ya da dijital avatarların yer aldığı reklam içeriklerinde, bu durumun net olarak belirtilmesi gerektiği söyleniyor.

Yeni düzenlemeler kapsamında artık bir kullanıcının yapay zeka ile oluşturulmuş avatarının, bir ürünü gerçekten deneyimlemiş gibi göstermesi yasaklanıyor. Bakanlık bu sayede yapay zeka ile üretilen “sahte deneyim” algısına müdahale etmeyi amaçlıyor.

Yeni yönetmelik taslağıyla beraber tanıtımı ve reklamı yasaklanan içerikler arasına “Falcılık/medyumluk hizmetleri“, “yasa dışı bahis siteleri“, “tütün ürünleri/elektronik sigaralar” ve “alkollü içecekler” dahil ediliyor.

Ticaret Bakanlığı ayrıca çocuk kitleyi hedefleyen içeriklerde doğrudan reklam yapılmasına yönelik kısıtlamalar uyguluyor.