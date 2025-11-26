PlayStation Plus Aralık 2025 ücretsiz oyunları belli oldu

Reklam

Sony, PlayStation Plus abonelerine Aralık ayında sunacağı beş yeni ücretsiz oyunu resmen duyurdu.

Lego Horizon Adventures ve Killing Floor 3 gibi popüler yapımların başı çektiği liste, 2 Aralık tarihinden itibaren erişime açılacak.

Şirket ayrıca Extra ve Premium abonelerine özel olarak Skate Story oyununun 8 Aralık'ta kataloğa ekleneceğini müjdeledi.

Sony, Aralık ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı ücretsiz oyunları açıkladı. Lego Horizon Adventures ve Killing Floor 3 gibi dikkat çekici yapımların yer aldığı liste, önümüzdeki ayın ilk günlerinden itibaren erişime açılacak.

PlayStation Plus abonelerinin merakla beklediği Aralık 2025 listesi nihayet resmiyet kazandı. Sony cephesinden yapılan duyuruya göre, tüm PS Plus üyeleri önümüzdeki aydan itibaren beş farklı oyunu kütüphanelerine ekleme şansına sahip olacak.

Belirlenen takvime göre, söz konusu oyunlar 2 Aralık Salı gününden itibaren indirilebilir hale gelecek.

PlayStation Plus kataloğuna Aralık 2025’te gelecek oyunlar:

Aralık ayında verilecek oyunlar ve platformları şöyle sıralanıyor:

Lego Horizon Adventures | PS5

Killing Floor 3 | PS5

The Outlast Trials | PS5, PS4

Synduality Echo of Ada | PS5

Neon White | PS5, PS4

PlayStation Blog’da açıklanan listenin en dikkat çeken ismi kuşkusuz Lego Horizon Adventures. Horizon evreninin eğlenceli bir Lego uyarlaması olan yapım, serinin hayranlarına Aloy’un macerasını daha mizahi bir dille deneyimleme fırsatı sunuyor. Makinelerin hakim olduğu dünyada geçen hikaye, Lego estetiğiyle yeniden yorumlanmış durumda.

Aksiyon dozunu yüksek tutmak isteyenler için listeye dahil edilen Killing Floor 3 ise yakın dönemde piyasaya sürülen oyunlar arasında yer alıyor. Altı kişiye kadar çok oyunculu desteği sunan yapım, “Zeds” adı verilen yaratıklara karşı verilen zorlu mücadeleyi konu alıyor.

Gerilim severler için The Outlast Trials listede kendine yer bulmayı başardı. Psikolojik korku unsurlarıyla bezeli iş birliğine dayalı oyun, hayatta kalmak isteyenleri dehşet verici sınavlarla yüzleştiriyor. Neon White’ta ise bölümleri en kısa sürede tamamlamak oyunun temel mekaniğini oluşturuyor.

Listenin son üyesi Synduality Echo of Ada, oyuncuları nadir bulunan AO Kristallerini toplamakla görevli bir “Drifter” rolüne büründürüyor. Mekanize Cradlecoffin araçlarıyla “Enders” isimli düşmanlara karşı stratejik bir savaş veriliyor.

Öte yandan Sony, henüz Kasım ayı oyunlarını kütüphanesine eklemeyen kullanıcıları da uyardı. Mevcut oyunların 2 Aralık tarihine kadar talep edilmesi gerekiyor.

Bu arada PS Plus Extra ve Premium aboneleri için de bir sürpriz bulunuyor. Skate Story isimli yapım, 8 Aralık tarihinden itibaren oyun kataloğu üzerinden indirilebilecek. Essential paketine üye olanlar ise bu oyuna erişemeyecekler.

PlayStation Plus abonelik paketleri ve ücretleri şu şekilde:

Essential (1 Aylık): 270 TL

270 TL Essential (3 Aylık): 710 TL

710 TL Essential (1 Yıllık): 2.160 TL

2.160 TL Extra (1 Aylık): 405 TL

405 TL Extra (3 Aylık): 1.148 TL

1.148 TL Extra (12 Aylık): 3.645 TL

3.645 TL Deluxe (1 Aylık): 474 TL

474 TL Deluxe (3 Aylık): 1.354 TL

1.354 TL Deluxe (1 Yıllık): 4.266 TL