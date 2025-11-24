Samsung Galaxy S26 Ultra nihayet pil kapasitesinde iyileştirme sunacak

Reklam

İddialara göre Samsung, Galaxy S26 Ultra modelinde uzun süredir beklenen pil kapasitesi yükseltmesini nihayet gerçekleştirecek.

Cihazın batarya kapasitesinin 5.000 mAh'den 5.200 mAh'e çıkacağı, bu küçük artışın bile kullanıcılara büyük fayda sağlayacağı vurgulanıyor.

Öte yandan modelin şarj hızının da 45W'tan 60W'a çıkarılacağı ve kablosuz şarjın Qi2 standardıyla 25W'a ulaşacağı öne sürülüyor.

2026’nın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen amiral gemisi Samsung Galaxy S26 Ultra, pil kapasitesinde önemli bir artışla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Batarya gücü konusunda şimdiye kadar biraz muhafazakar bir tutum sergileyen Güney Koreli şirket, yıllar sonra nihayet üst düzey akıllı telefon modelinde beklenen yükseltmeyi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bu yıl piyasaya çıkan Galaxy S25 Ultra, yıllar önceki Galaxy S20 Ultra’nın pil kapasitesini korumaya devam ediyor. Fakat şirket, nihayet 6 yıl sonra bu konuda büyük bir sıçrama gerçekleştirmeyi düşünüyor. Ortaya çıkan son raporlar, yeni amiral gemisinin batarya performansı konusunda daha tatmin edici bir deneyim sunacağına işaret ediyor.

Samsung’dan 6 yıl sonra önemli yükseltme

Weibo’dan gelen sızıntılara göre Samsung, yeni “premium” akıllı telefon modelinde beklenmedik bir pil yükseltmesi sunacak. Şirket, son yıllarda tekrarlanan 5.000 mAh pil kapasitesini 5.200 mAh seviyesine çıkarmayı amaçlıyor.

200 mAh’lik bu artış kulağa büyük bir yenilik gibi gelmeyebilir. Fakat yine de Galaxy S25 Ultra ile kıyaslandığında bu yüzde 4’lük artış, Galaxy S20 Ultra’dan bu yana aynı kapasiteyi sunması nedeniyle şimdiden “büyük bir sıçrama” olarak değerlendiriliyor.

Kaynaklar ayrıca Galaxy S26 Ultra’nın ikinci önemli yükseltmeyi sunmasının beklendiğinin de altını çiziyor. İddialara göre cihaz, hızlı şarj gücünü 45W’tan 60W seviyesine çıkararak kullanıcılar için daha konforlu bir mobil deneyime kapı aralayacak.

Akıllı telefonun gövdesine doğrudan entegre edilen mıknatıslar sayesinde Qi2 standardına tam destekle kablosuz şarjın 25W’a kadar ulaşabileceğini de eklemekte fayda var. Dolayısıyla söz konusu dedikodular gerçeğe dönüşürse, Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonuna yaptığı en büyük güncellemelerden birine tanıklık edebiliriz.

Samsung Galaxy S26 Ultra’nın muhtemel teknik özellikleri

Yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, Galaxy S26 Ultra teknik özellikleri ile ilgili pek çok ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Bu bağlamda yeni amiral gemisinin aşağıdaki özelliklerle karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor:

Ekran: 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına sahip 6,9 inç Dinamik AMOLED 2X ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens, OIS (ISOCELL HP2) / 50 MP sensörlü ultra geniş lens / 12 MP sensörlü, 3x optik zoom ve OIS özellikli telefoto lens / 50 MP sensörlü, 5x optik zoom ve OIS’li telefoto lens.

Batarya kapasitesi: 60W şarjlı 5.200 mAh pil

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve NFC

Diğer özellikleri: IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu, stereo ses

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5 kullanıcı arayüzü