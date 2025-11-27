HBO Max’ten Palu Ailesi belgeseli geliyor

Reklam

Türkiye'nin yakın geçmişindeki en sarsıcı olaylardan biri olan Palu ailesi vakası, HBO Max Türkiye tarafından belgesele dönüştürülüyor.

Belgesel, 2018 yılında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında başlayan ve sonrasında tüm Türkiye'yi derinden etkileyen acı olayları ekranlara taşıyacak.

Merakla beklenen proje, HBO Max tarafından "Karanlık sırlar, gerçek ifadeler" sloganıyla duyuruldu.

Türkiye televizyon tarihinin en sarsıcı olaylarından biri olarak anılan Palu Ailesi vakası HBO Max tarafından belgesel projesine dönüştürülüyor. HBO’nun Fayn ile iş birliği içerisinde geliştirdiği bu dikkat çekici proje, ülkemizde yaşanan korkunç bir kriminal olayı şimdi daha geniş bir kitleyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Uluslararası yayın platformunda küresel çapta yayına girmesi beklenen belgesel yapımı, bir dönem Müge Anlı’nın programına konu olan ve toplumda büyük bir infial yaratan olayı inceleyecek. Olayın perde arkasının derinlemesine mercek altına alınacağı bu yapımda, adli süreç ve olayın toplumsal etkilerine de değinilmesi bekleniyor.

Türkiye’nin kanını donduran olay belgesele dökülüyor

Sosyal medyadan gelen açıklamaya göre HBO Max çok yakında “Bir Palu Ailesi” adlı belgesel yapımını izleyicilerle buluşturacak. Yurt dışında “True Crime” olarak adlandırılan türün yerli bir örneği olarak ekranlara gelecek yapım, şu cümlelerle özetleniyor:

“Karanlık sırlar, gerçek ifadeler. Bir Palu Ailesi belgeseli. Türkiye’nin en sarsıcı dosyalarından biri, araştırmacı gazetecilik yaklaşımıyla yeniden açılıyor. Yakında HBO Max’te.”

2018 yılında Havva Palu’nun Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılması ile birlikte ortaya çıkan skandal olay, programda haftalar süren uzun bir araştırma ve itiraf döngüsünün ardından tüm Türkiye’yi şok etti.

Başta yalnızca basit bir kaybolma vakası zannedilen bu olayın; aslında “çocuk istismarı”, “işkence”, “aile içi şiddet” ve “cinayet” gibi ağır suçları perdelediği anlaşıldı.

Ailenin damadı olan Tuncer Ustael’in tüm bu olayların merkezindeki kişi olduğu tespit edildi. Aynı zamanda diğer bazı aile üyeleri de Ustael ile birlikte tutuklandı. Ustael ağırlaştırılmış müebbet ile cezaevine gönderildi.

Akıllara durgunluk veren bu olayın derinlemesine bir şekilde incelendiği Bir Palu Ailesi belgeseli çok yakında HBO Max ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak.

Netflix de bu hafta Münevver Karabulut belgeselini duyurdu

Palu Ailesi olayının yanı sıra ülkemizde meydana gelen bir başka infial yaratan acı olay daha belgesele dönüştürülüyor. Netflix Türkiye tarafından bu hafta yapılan açıklamada, 2009 yılında işlenen ve tüm Türkiye’nin kanını donduran Münevver Karabulut cinayetini konu alan belgesel duyuruldu.

“Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adıyla Netflix ekranlarına gelecek bu belgesel projesi, cinayetin soruşturma sürecine ve dönemin basın/yargı tartışmalarına odaklanacak.

Fakat şu anda Bir Palu Ailesi ve Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası belgesellerinin ne zaman yayına gireceği henüz açıklanmadı.