HP işten çıkaracağı 6 bin kişinin yerini “yapay zeka” ile dolduracak

HP, 2028 mali yılı sonuna kadar küresel çapta 4 bin ile 6 bin arasında kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Şirketin bu kararı, maliyetleri yıllık 1 milyar dolara kadar düşürme hedefinden kaynaklanıyor.

İşten çıkarmaların temel olarak ürün geliştirme, idari ve müşteri destek birimlerini etkilemesi bekleniyor.

Şirket, bu alanlardaki personel açığını yapay zeka ile kapatmayı amaçlıyor.

HP, 4 ila 6 bin arasında kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Şirket, aynı zamanda işine son verilecek kişilerin boşluğunu yapay zeka teknolojileriyle doldurmayı planladığını kamuoyuna açıkladı. HP’nin şu anda dünya çapında yaklaşık 56 bin çalışanı mevcut. Şirketin tahminlerine göre 6 bine kadar kişinin işten çıkarılmasının Ekim 2028’e kadar zaman alabileceği bekleniyor.

Şirket, bu yılın başlarında yaklaşık 2 bin çalışan işten çıkarılmıştı. En son karar ise HP’nin gelecek mali yılda kârının beklenenden düşük olacağını tahmin etmesinin ardından duyuruldu. HP, iş gücündeki kısıtlamalar sayesinde 2028 yılına kadar yılda yaklaşık 1 milyar dolar tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

HP yüksek bellek çip maliyetlerine karşı yapay zekadan yararlanacak

HP’ye göre işten çıkarmalar öncelikle ürün geliştirme, idari faaliyetler ve müşteri desteğinde çalışan ekipleri etkileyecek. Bu alanların tümü artık yapay zeka tarafından yönlendirilen işlevlere sahip olacak. Şirketin CEO koltuğunda oturan Enrique Lores konuya ilişkin şunları söyledi:

“Geleceğe baktığımızda, HP’de ürün inovasyonunu hızlandırmak, müşteri memnuniyetini artırmak ve üretkenliği yükseltmek için yapay zekayı entegre etme konusunda önemli bir fırsat görüyoruz.”

Reuters’ın haberine göre Lores yukarıdaki açıklamaya ek olarak aynı zamanda HP’nin rekabet gücünü koruyabilmek için yapay zekayı benimseyerek çalışan işten çıkarmalarını telafi etme kararı alması gerektiğini de dile getirdi.

Fakat ironik bir şekilde HP’nin gelecek yıl kârının düşmesine katkıda bulunabilecek faktörlerden biri, RAM ve NAND Flash belleklerin mevcut maliyet artış eğilimi olarak vurgulanıyor. Bu bileşenler, çoğu yapay zeka uygulamalarıyla ilgilenen veri merkezlerindeki yüksek talep nedeniyle giderek daha pahalı hale geliyor.

HP bu maliyet artışının etkilerini 2026 mali yılının ikinci yarısında, toplu işten çıkarmaların şimdiden başladığı bir dönemde hissetmeyi bekliyor. Şirketin bu zorlu süreçten nasıl çıkacağı şimdilik büyük bir merak konusu.