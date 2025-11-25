Orta seviye canavarı Samsung Galaxy A57’nin özellikleri belli oldu

Reklam

Samsung Galaxy A57, Geekbench veritabanında iddialı özellikleriyle ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihazın, Samsung'un henüz duyurulmamış Exynos 1680 çipini kullanacağı onaylandı.

Samsung Xclipse 550 GPU'ya sahip olması beklenen model, 12 GB RAM ve 45W hızlı şarj desteğiyle gelecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni orta seviye akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Fiyat-performans deneyimini ön planda tutacak bu model, Galaxy A serisinin yeni üyesi olarak raflarda boy gösterecek. Yakında duyurulması planlanan Galaxy A57, iddialı teknik özellikleri ile şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Yakın zamanda SM-A576B model numarası ile Geekbench veritabanından geçen yeni orta segment Samsung telefon modelinin bazı teknik özellikleri doğrulandı. Bu yılki Samsung Galaxy A56‘nın doğrudan halefi olarak karşımıza çıkacak yeni model, selefinden daha iddialı bir donanıma ev sahipliğinde bulunacak.

Samsung Galaxy A57, Exynos 1680 ile donatılacak

Geekbench veritabanında yer alan detaylara göre cihazın işlemcisinin 8 çekirdeğe sahip olması bekleniyor. Bunlardan biri 2,91 GHz, dördü 2,60 GHz ve üçü 1,95 GHz hızında çalışıyor.

Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Galaxy A57’nin Exynos 1680 çipiyle donatılacağı tahmin ediliyor. Karşılaştırma uygulaması bölümündeki kaynak kodu, yonga setinin grafik işlemcisi olarak Samsung Xclipse 550 GPU içereceğini de gözler önüne seriyor.

Android Headlines’ın haberine göre Geekbench platformunda yer alan sonuçlar, tek çekirdekte 1.311 puan ve çok çekirdekte 4.347 puanla çipin ortalama üstü bir performans gösterdiğini bizlere yansıtıyor. Cihaz, şu anda aynı kategorilerde 1.353 ve 3.832 puan alan Galaxy A56’dan daha iyi bir performans sergiliyor.

Galaxy A57’nin diğer muhtemel özellikleri

Geekbench’te görülen versiyon 12 GB RAM’e sahip olsa da Samsung’un daha önce Galaxy A56’da yaptığı gibi daha az belleğe sahip versiyonlar da çıkarması bekleniyor. Tahminlere göre şirket, 6 GB ve 8 GB RAM’li seçenekler de sunacak.

Bununla birlikte yeni orta seviye akıllı telefon modeli, kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 ya da One UI 8.5 arayüzüyle çalışacak.

Benchmark sonuçları şimdilik bizlere başka bir bilgi vermese de daha önce ortaya atılan söylentiler, cihazın 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip olacağına işaret ediyor. Aynı zamanda modelin üçlü arka kamera kurulumu ve 5.000 mAh batarya ile duyurulacağı da öne sürülüyor.

Son olarak Çin’deki 3C veritabanında tespit edilen bir sertifikaya göre akıllı telefonun 45W’a kadar hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor.