Amiral gemisi POCO F8 Ultra piyasaya çıktı: İşte Türkiye fiyatı

Amiral gemisi POCO F8 Ultra bugün resmen Türkiye'de satışa sunuldu.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan model, üç adet 50 MP arka kamera desteğiyle öne çıkıyor.

6.500 mAh pil kapasiteli model, 100W kablolu hızlı şarj desteğiyle donatılıyor.

Bose destekli hoparlör sistemine sahip cihaz, 59 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluştu.

POCO F8 Ultra amiral gemisi özellikleri ile resmen tanıtıldı. Global olarak piyasaya sürülen yeni Xiaomi telefonu, arka yüzünde yer alan metal yapı ve özel kumaş kaplamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Cihazın kamera modülüne entegre Bose hoparlör desteği yer alıyor. Basları güçlendirmek için tasarlanan ekstra sürücü sayesinde kullanıcılar 2.1 kanallı sistemde stereo sesin keyfini çıkarabiliyor.

POCO F8 Ultra özellikleri

Boyutlar: 163,3 x 77,8 x 7,9 mm

Ağırlık: 218 gram

Ekran: 2608 x 1200p çözünürlüğe sahip 6,9 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB UFS 4.1 dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.1, 31″, OIS), 50 MP sensörlü ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto/periskop lens (OIS, 5x zoom)

Batarya kapasitesi: 100W kablolu veya 50W kablosuz şarj destekli 6.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3 kullanıcı arayüzü

Diğer özellikler: 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, IP68 sertifikası ve Bose ses desteği

POCO’nun yeni üst düzey telefonu 7,9 inç OLED ekranla karşımıza çıkıyor. 120 Hz’e kadar yenileme hızı desteğine yer veriliyor.

Amiral gemisi cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alıyor. Cihazda 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar UFS 4.1 dahili depolama alanı bulunuyor.

Model kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü ile çalışıyor. Xiaomi, Google’ın paketindeki yapay zeka özelliklerinin çoğunun global olarak kullanıcılara açık olduğunu; bunların arasında Gemini, fotoğraflardan istenmeyen nesnelerin kaldırılması, AI yazımı ve görüntü oluşturma gibi özellikler olduğu vurgulanıyor.

POCO F8 Ultra’da optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana sensör yer alıyor. 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP periskop sensör de buna eşlik ediyor. Optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olan ve 5x’e kadar optik yakınlaştırma yapabilen cihaz, otofokus özelliğine de sahip 32 MP selfie kamerası sunuyor.

Performans canavarı POCO modeli 6.500 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. Aynı zamanda 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği yer alıyor.

POCO F8 Ultra Türkiye fiyatı duyuruldu

Yeni POCO modeli şu anda ülkemizde Siyah ve Denim Mavisi renk seçenekleri ile ön siparişe açıldı. POCO F8 Ultra’nın Türkiye fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

12 GB + 256 GB: 59 bin 999 TL

16 GB + 512 GB: 63 bin 999 TL

Bununla birlikte Xiaomi lansmana özel 5 bin TL hediye çeki, takas (en fazla 3 bin TL bonus), ücretsiz ekran tamiri ve YouTube Premium aboneliği sunuyor. Öte yandan cihazla birlikte tüketiciler, sınırlı sayıda şu hediyeler arasından seçim yapabiliyor:

Redmi Watch 5

Xiaomi Smart Pet

Xiaomi Sound Party

Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand

Xiaomi Bluetooth Speaker

Redmi Buds 6 Pro

Xiaomi TV Box S (3. Nesil)

Kargo gönderimlerinin 25 Aralık 2025 itibariyle başlayacağı belirtiliyor.

Son olarak bugün POCO F8 Pro modelinin de resmi olarak tanıtıldığını ve Türkiye pazarında satışa sunulduğunu hatırlatmakta fayda var.