Netflix’in Assassin’s Creed dizisi, oyunlarda hiç olmayan bir dönemi işleyecek

Netflix'in Assassin's Creed dizisinde başrolü Euphoria oyuncusu Toby Wallace üstlenirken, hikaye oyunlarda yer almayan Antik Roma döneminde geçecek.

İmparator Nero dönemini ele alacak olan yapımın çekimlerine 2026 yılının başlarında İtalya'da başlanması planlanıyor.

Dizinin showrunner koltuğunda Robert Patino ve David Wiener oturuyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruyla, Euphoria dizisindeki performansıyla tanınan Toby Wallace’ın, Netflix’in merakla beklenen Assassin’s Creed dizi projesinde başrol oynayacağı kesinleşti. Nexus Point News kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, yapım daha önce oyun serisinde hiç işlenmemiş bir dönem olan Antik Roma’yı merkezine alacak.

Assassin’s Creed dizisi, İmparator Nero dönemini işleyecek

Dizide İmparator Nero ve aynı zamanda Nero’nun eğitmeni olan Genç Seneca (Lucius Annaeus Seneca) gibi önemli tarihi figürlerin hikayede yer alacağı belirtiliyor. İmparator Nero’nun hüküm sürdüğü yıllar göz önüne alındığında, senaryonun MS 54-68 yılları arasında geçmesi bekleniyor.

Toby Wallace’ın canlandıracağı karakterin detayları şimdilik gizli tutulurken, oyuncunun genç karakterlerden oluşan geniş bir kadronun parçası olacağı ifade ediliyor.

Çekimler 2026’da İtalya’da başlıyor

Robert Patino (DMZ) ve David Wiener (Halo), Assassin’s Creed dizisinin showrunner ve yürütücü yapımcılığını üstlenirken, Ubisoft cephesinden Gerard Guillemot da yapımcı kadrosunda bulunuyor. İtalya’da gerçekleştirilecek prodüksiyon sürecinin, 2026 yılının başlarında başlaması planlanıyor.

Netflix tarafından yayınlanan resmi tanıtım bültenine göre yapım, insanlığın geleceğini kontrol ve manipülasyonla şekillendirmek isteyen karanlık bir örgüt ile özgür iradeyi savunan diğer grup arasındaki gizli savaşı konu alacak:

“Dizi, iki gizemli grubun arasındaki gizli savaşı konu alacak. Bu gruplardan biri kontrol ve manipülasyon yoluyla insanlığın geleceğini belirlemeye çalışırken, diğeri özgür iradeyi korumak için mücadele ediyor. İnsanlığın kaderini şekillendirmek için savaşan karakterlerin önemli tarihi olayları izliyor.”

Serinin ikinci live-action denemesi

Michael Fassbender’in başrolünde olduğu ve İspanyol Engizisyonu dönemini işleyen 20th Century Fox imzalı filmden sonra, söz konusu proje markanın ikinci live-action uyarlaması olma özelliğini taşıyor. Temelinde Suikastçılar Tarikatı ve Tapınak Şövalyeleri arasındaki binlerce yıllık mücadeleyi konu alan seri, modern zamandaki karakterlerin atalarının anılarını yeniden yaşamasını konu ediniyor.

Hatırlanacağı üzere serinin ilk oyunu 2007 yılında Ubisoft tarafından piyasaya sürülmüş ve 1191 yılındaki Üçüncü Haçlı Seferi dönemini işlemişti. Daha sonra İtalyan Rönesansı, Kolonyal Amerika, Korsanlığın Altın Çağı, Viktorya Dönemi İngiltere’si ve Antik Mısır gibi pek çok farklı tarihi atmosferi oyuncularla buluşturmuştu.