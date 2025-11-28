Tesla, Türkiye için kişiye özel sipariş dönemini başlatıyor

Reklam

Tesla Türkiye, 2 Aralık itibarıyla envanterden satış yerine kişiselleştirilebilir ön talep sistemine geçiş yapıyor.

Yeni sistemde her TCKN/VKN için tek hak tanınırken, verilen siparişlerde sonradan donanım veya kimlik değişikliği yapılamıyor.

Teslimat için 45 gün hedefi koyan şirket, araç hazır olduğunda kullanıcılara 140 bin TL'lik ödeme için 48 saat süre tanıyacak.

Tesla’nın Türkiye’deki Model Y satış süreci önemli bir değişime gidiyor. Tesla Europe X hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, çevrim içi sipariş akışı artık tamamen kişiselleştirilebilir bir ön talep sistemi etrafında şekillenecek. Müşteriler, 2 Aralık Salı akşamı saat 19.00 itibarıyla istedikleri Model Y için tasarım oluşturup ön talep vererek sıraya girecek.

Envanterden kişiselleştirilmiş tasarıma geçiş

Şirket, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Türkiye’de Model Y teslimatlarını ağırlıkla envanter listelemeleri üzerinden yürütüyordu. Tesla Europe tarafından paylaşılan açıklamada, bu yapının artık değiştiği ve müşterilerin kendi araçlarını ayrıntılı şekilde tasarlayabileceği yeni bir ön talep düzenine geçildiği vurgulandı.

Reklam

Duyuruda özetle şu çerçeve çizildi:

2 Aralık Salı akşamı 19.00’dan sonra kullanıcılar, tercih ettikleri Model Y konfigürasyonu için tasarım ekranına girip ön talep oluşturarak teslimat sırasına dahil olabilecek. Açıklamada ön talep sürecine ilişkin kurallar da ayrıntılı şekilde sıralandı.

Ön talep sisteminin temel kuralları

Tesla Europe mesajında, “daha iyi müşteri deneyimi” hedefiyle hazırlanan ön talep sistemine ilişkin üç ana başlık öne çıkarıldı: Tek aktif talep, değişiklik yasağı ve ön talebin siparişe dönüşme süreci.

Yeni düzende her kullanıcı için tek bir aktif talep hakkı tanınıyor. Her TCKN (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası) ya da VKN (Vergi Kimlik Numarası) adına aynı anda yalnızca 1 adet aktif ön talep bulunabilecek. Ön talep formuna girilen kimlik ve firma verileri, aracın tescil sürecinde esas alınacak. Yani kimlik bilgileri ve ünvan tarafında sonradan düzeltme ya da değiştirme imkanı tanınmayacak.

Yeni sistemde dikkat çeken ikinci kural, tasarım ve kimlik bilgilerinde sonradan revizyon yapılamaması. Ön talep gönderimi tamamlandıktan sonra, seçilen Model Y tasarımı üzerinde değişiklik gerçekleştirilemeyecek. Aynı şekilde, forma girilen TCKN veya VKN alanlarında da sonradan oynama yapılamayacak.

Farklı donanım, renk, jant ya da farklı kimlik bilgisi ile ilerlemek isteyenlerin, mevcut kaydı iptal ederek yeni bir ön talep oluşturması gerekecek. Yeni talep, teslimat sırasına yeniden giriş anlamına gelecek. Önceki sıranın avantajı korunmayacak.

Kısacası, ön talep formu onaylandığı anda, hem teknik tercihlerin hem de yasal kimlik bilgilerinin kesinleştiği bir aşamaya geçilmiş sayılacak.

Son aşamada Tesla, yapılan tasarıma uygun Model Y aracını en geç 45 gün içinde teslimata hazır hale getirmeyi hedefliyor. Konfigürasyona denk düşen araç teslime hazır olduğunda, ilgili kullanıcıya davet mesajı gönderilecek.

Davetin iletilmesinden sonra müşterinin 2 gün (48 saat) içinde rezervasyonunu tamamlaması gerekecek. Rezervasyonun geçerli sayılması için kredi kartı ile 140 bin tutarında ödeme yapılması şart denildi. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmazsa ilgili davet geçerliliğini yitirebilir ve talep sahibi sıradaki yerini kaybedebilir.

Öte yandan merak edenler için, Türkiye pazarına 2023 yılında giren Tesla Model Y fiyat listesi şöyle:

Tesla Model Y Standart Range Arkadan Çekiş: 2.420.625 TL

2.420.625 TL Tesla Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 3.225.240 TL

3.225.240 TL Tesla Model Y Long Range Dört Çeker: 3.998.400 TL

3.998.400 TL Tesla Model Y Performance Dört Çeker: 4.418.400 TL