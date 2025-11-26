Apple’ın kurucu ortaklarının imzaladığı belgeler açık artırmaya çıkıyor

Reklam

Apple'ın Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne'in orijinal imzalarını taşıyan kuruluş belgeleri açık artırmada satışa çıkıyor.

Koleksiyonerleri heyecanlandıran bu belgeler, Ocak 2026'da Christie's müzayede evi tarafından satışa sunulacak.

Söz konusu belgeler, şirketin ilk ortaklık dağılımını ve aynı zamanda Ron Wayne'in kuruluştan sadece 12 gün sonra 800 dolar karşılığında ortaklıktan ayrılmasını resmi olarak kaydediyor.

Teknoloji devi Apple’ın kuruluşuna ait orijinal belgeler, 2026 yılının Ocak ayında açık artırmaya çıkarılacak. Satışa sunulacak ürünler arasında, şirketin kuruluşunda Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne tarafından imzalanan sözleşmeler de yer alacak.

1766 yılında kurulan İngiliz müzayede evi Christie’s tarafından gerçekleştirilecek açık artırma, koleksiyonerler için büyük bir anlam ifade ediyor. 4 trilyon doları aşkın piyasa değeri ile dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Apple’ın kuruluşunu temsil eden bu belgeler şimdiden büyük bir ilgi uyandırmış durumda.

Ron Wayne’in 12 gün sonra Apple’dan ayrılışını belgeleyen evraklar satılıyor

Açık artırmaya çıkarılacak belgeler arasında, Apple’ı resmileştiren ve şirketin ilk bölümünü oluşturan kuruluş sözleşmesi dikkat topluyor. Steve Jobs için yüzde 45, Steve Wozniak için yüzde 45 ve Ron Wayne için yüzde 10’luk pay ayrıldığı görülüyor.

MacRumors’un haberine göre aynı zamanda Ron Wayne’in şirketin kuruluşundan yalnızca 12 gün sonra ortaklıktan ayrıldığını belgeleyen kayıtlar da bulunuyor.

Apple’ın kuruluş belgelerine göre Ron Wayne şirketten ayrılırken hissesi karşılığında 800 dolar ve ikinci bir anlaşmayla 1.500 dolar daha aldı. Daha sonra şirketin istikrarsız bir gidişatla karşı karşıya olduğunu hissettiği için ayrılmayı seçtiğini ve o dönemde bu gidişatın bir parçası olmak istemediğini dile getirdi.

Wayne başlangıçtaki yüzde 10’luk hisse bugüne kadar korunsaydı, Apple’ın mevcut yaklaşık 4 trilyon dolarlık piyasa değeri göz önüne alındığında, hisse senedinin değeri yaklaşık 409 milyar dolar olabilirdi.

Fakat yapısal değişiklikler, hisse senedi ihraçları ve on yıllar içinde gerçekleşen çok sayıda şirket bölünmesi, bu tahmini yalnızca tarihsel bir merak konusu haline getiriyor. Ayrıca bazı fiziksel belgelerin başka ellere geçtiği de biliniyor. Wayne, sözleşmenin kopyasını 1990’ların başında 500 dolara satmıştı.

Geçmişte de Apple ürünleri çeşitli açık artırmalarda büyük ilgi görmüştü. Örneğin 2007 yılında piyasaya sürülen 1. nesil iPhone müzayedede yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştı. Öte yandan Lisa I ve Apple II Plus da yine açık artırmada koleksiyonerlerin eline geçmişti.