Turhost’a DDoS saldırısı: Yüz binlerce siteye günlerdir erişilemiyor

Türkiye'nin önde gelen sunucu şirketlerinden Turhost, DDoS saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

Üç gündür devam eden saldırıda yüz binlerce siteye erişim sağlanamadı.

Sorunun Turhost mu, yoksa altyapısını sağlayan Türk Telekom'dan mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

“Türkiye’nin Lider Servis Sağlayıcısı” sloganıyla yirmi yıldır Türkiye’de hizmet veren ve %99 uptime (kesintisiz hizmet) garantisi veren Turhost, DDoS saldırısına uğradığını açıkladı. Üç gündür devam eden problemler sebebiyle Türkiye merkezli yüz binlerce internet sitesine erişim sağlanamadı. Erişim problemleri hala devam ediyor.

İlk olarak 24 Kasım 2025 Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan erişim sorunları, on binlerce Turhost müşterisinin ve yüz binlerce internet sitesinin mağdur olmasına sebep oldu. Gün boyu açıklama yapmayan Turhost, müşterilerden gelen tepkiler üzerine Twitter’dan yaptığı açıklamada yoğun bir DDoS saldırısına maruz kaldıklarını belirtti.

Halen devam eden erişim problemlerinin çözüm sürecine dair net bir bilgi de verilmedi. Turhost müşterilerin yaşadığı kayıplar her geçen gün katlanırken; şirketin bu kayıpları nasıl telafi edeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erişim problemleri üç gündür devam ediyor

Erişim problemleriyle ilgili ilk bildirimler 24 Kasım 2025 akşam saatlerinde gelmeye başladı. Kullanıcılar Twitter’da erişim problemleri yaşadığını şirkete iletmeye çalışırken, sorunun çapı büyüdü ve kısa süre içerisinde yüz binlerce siteye erişilemedi.

Her sorunda niye musterilerinizle araniza duvar oruyorsunuz? Neden sorunun kaynagi veya cozum sureci ile ilgili duzenli aciklamalar yapmiyorsunuz? Bu iletisimsizlik niye gercekten anlayamiyorum. @turhost 24 saat olmus, tum sistemler cokmus, toparlayamiyorlar ve susuyorlar. — Barış Mancar (@brsmncr) November 25, 2025

Turhost müşterileri yaşanan problemlerle ilgili şirketten bir açıklama bekledi, ancak gün boyunca bir kamuoyu bilgilendirmesi yapılmadı. Aynı gün Webmasto olarak e-posta yoluyla bilgi talebinde bulunduğumuzda ise DNS sunucularının yoğun bir saldırı altında olduğu, saldırıların Turhost’un altyapı sağlayıcısı olan Türk Telekom’un önleme servisleri tarafından aktif olarak engellendiği belirtildi.

Turhost tarafından e-posta yoluyla gönderilen açıklamanın tamamı ise şöyle:

Merhaba; DNS sunucularımıza yönelik yoğun bir saldırı tespit edilmiştir. Bu saldırılar Türk Telekom’un önleme servisleri tarafından aktif olarak engellenmektedir. Alınan önlemler sayesinde hizmetlerimiz korunmaktadır; ancak saldırıların etkisi nedeniyle zaman zaman erişim gecikmeleri veya kısa süreli yavaşlamalar yaşanma ihtimali bulunmaktadır. Ekiplerimiz süreci yakından takip etmekte ve hizmet sürekliliğini sağlamak için gerekli tüm aksiyonları almaktadır. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Saygılarımla Turhost Destek Ekibi

Şirketin ilk kamuoyu bilgilendirmesi ise ancak birinci günün ardından geldi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Turhost, DDoS saldırılarının devam ettiğini ve bu süreç içerisinde destek kanallarına erişimde zaman zaman kesinti ve yavaşlık yaşanabileceğini belirtti. Ancak bu açıklama mağdur olan Turhost müşterilerini memnun etmedi.

İlk olarak 24 Kasım Pazartesi günü başlayan problemler, bu yazının yazıldığı 26 Kasım Çarşamba günü itibariyle halen devam ediyor. Şirketin Twitter üzerinden yaptığı son açıklamada, yaşanan erişim sorunlarının alınan önlem ve tedbirler sonucunda kontrol altına alınmaya başlandığı ve saldırının etkilerinin azalmaya başladığı belirtiliyor. Ancak Turhost müşterilerinden gelen yorumlar ve tepkiler bu sorunun halen devam ettiğini gösteriyor.

DDoS saldırısı nedir? DDoS (Distributed Denial of Service), bir web sitesine çok sayıda cihazdan aynı anda yoğun istek gönderilerek hizmetin kesintiye uğratılmasını amaçlayan bir saldırı türüdür. Amaç, sunucunun kapasitesini aşırı trafikle doldurup işlemez hale getirmektir.

Yüz binden fazla internet sitesi etkilendi

Turhost’un Hakkımızda sayfasında belirtildiği üzere, şirket bünyesinde 30 bine yakın bireysel, 13 binden fazla kurumsal müşteri bulunuyor. Bu müşterilere ait toplam web site sayısının ise 120 binden fazla olduğu ifade ediliyor. Saldırının Turhost’un altyapısına yapıldığı göz önüne alındığında, bu saldırıdan etkilenen internet sitesi sayısının yüz binlerce olduğu sonucu ortaya çıkıyor.

Saldırıdan etkilenen internet siteleri arasında e-ticaret siteleri, haber siteleri (Webmasto dahil), SaaS platformları, forumlar, kurumsal siteler, kişisel bloglar ve daha fazlası bulunuyor. Turhost sunucuları üzerinden web hizmeti veren ajansların da bu saldırıdan etkilendiği; dolayısıyla bu ajansların bünyesinde bulunan müşterilerin de mağdur olduğu belirtiliyor.

Turhost tarafında 2 gündür yaşanan aksaklık eşi görülmemiş bir skandala dönüşüyor.. Mağdur olan bir sürü arkadaşım var. İnsanlar battı resmen! Hiç bir teknoloji haber hesabının haber yapmaması da ayrı skandal. CloudFlare olunca sinek gibi üşüşmüşlerdi.. Körler, sağırlar… — Hasan Yalcin (@hasanyalcin) November 26, 2025

Sorunun altyapı kaynaklı olması yaşanan mağduriyetin de kapsamlı olduğunu bize gösteriyor. Öyle ki yaşanan sorun sadece internet sitesi erişiminde değil, sunucuya bağlı tüm hizmetlerde görülüyor. Örneğin sunucuya bağlı olarak çalışan e-posta sistemleri ve yazılımlar da bundan nasibini almış durumda.

Sorun Türk Telekom mu, yoksa Turhost kaynaklı mı?

Turhost tarafından gönderilen ilk e-postalarda Türk Telekom vurgusu dikkat çekmişti. Hatta Twitter üzerinden yapılan ikinci kamuoyu açıklamasında aynı Türk Telekom vurgusu tekrarlanmıştı. Ancak şirket, sebebi bilinmeyen bir şekilde bu açıklamasını Twitter’dan kaldırdı. Onun yerine Türk Telekom’un adının geçmediği yeni bir açıklama paylaşıldı.

Türk Telekom demelerinin sebebi, kendileri sorumluluğu başka yere yıkıyor Türk Telekom diyerek. Kendi beceriksizliklerini örtme çabası… Sonra Telekom bunlara “hop birader bizim adımızı ne söylüyon” deyince kaldırdılar o terimi muhtemelen. Neresinden baksan, skandal, rezalet. — Serbest Kürsü (@Serbest_Kursu) November 26, 2025

Sonuç olarak sorunun Turhost kaynaklı mı olduğu; yoksa Turhost’un altyapısını oluşturan Türk Telekom’dan mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Sorunun asıl kaynağına dair ne Turhost ne de Türk Telekom tarafından bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor.

Problemin ne zaman giderileceğine dair veya çözüm süreci ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmaması sebebiyle bu belirsizlik halen devam ediyor.

NOT: Webmasto olarak konuya ilişkin sorularımızı Turhost’a ilettiğimizi belirtmek isteriz. Şirketten gelecek yanıtlar doğrultusunda bu haberi güncelleyeceğiz.