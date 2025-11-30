Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 dağıtımını tamamladı

Reklam

Samsung, onlarca cihazı kapsayan Android 16 tabanlı One UI 8 güncelleme dağıtımını resmi olarak tamamladı.

Güncellemeyle uyumlu son cihazlar da yazılımı nihayet almaya başladı.

One UI 8.5'in Beta programının önümüzdeki ay başlaması ve kararlı sürümün 2026 yılının ilk çeyreğinde Galaxy S26 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 kullanıcı arayüzünün dağıtımını resmen tamamladı. Aylar süren çalışmalar ve onlarca güncellenmiş cihazın ardından nihayet süreç sona erdi.

Bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte şirket, çalışmalarını One UI 8.5 ve önümüzdeki aylar için güvenlik yamalarına odaklıyor. Bu hafta One UI 8’e uygun son cihazın güncellemesini aldığı belirtilirken, şirketin 15 Eylül’den bu yana Galaxy telefonlar ve tabletler için yeni yazılımı kademeli olarak yayınladığı vurgulanıyor.

Güncelleme bu hafta son uyumlu cihaza da ulaştı

SammyFans’ın haberine göre Galaxy Tab A9 serisi, Hindistan’da güncellemeyi alan son cihaz olarak listelenmişti. Standart sürümün ardından şimdi sıra Galaxy Tab A9 Plus’a da geldi.

Samsung’un önümüzdeki günlerde güncellemeyi Türkiye de dahil olmak üzere diğer pazarlara yayması bekleniyor.

Android 16 temelli One UI 8 arayüzü aslında çok fazla büyük yeniliğe imza atmadı. Bir önceki One UI 7 güncellemesi görsel ve işlevsel anlamda büyük yenilikler sunarken, yeni sürüm yalnızca küçük bazı dokunuşlar getirdi.

Türkiye’de hangi modeller One UI 8 güncellemesi aldı?

Galaxy S serisi:

Galaxy S25

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy A serisi:

Galaxy A56 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A06

Galaxy Z serisi:

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab serisi:

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE Plus

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active5 5G

Galaxy Tab Active5 Pro 5G

Galaxy M ve XCover serisi:

Galaxy M15 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M34 5G

Galaxy XCover7

Galaxy XCover6 Pro

Galaxy XCover7 Pro

Samsung kullanıcıları gözünü One UI 8.5’e dikti

Samsung son zamanlarda kullanıcı deneyimini tamamen yenilemesi beklenen One UI 8.5 üzerinde çalışıyor. Apple tarafından benimsenen “Liquid Glass” estetiğinden ilham alan yeni tasarım, şu anda şirket içi testlerden geçiyor.

One UI 8.5 Beta programının önümüzdeki ay başlaması bekleniyor. Fakat yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor. Güncellemenin amiral gemisi Galaxy S26 serisiyle birlikte 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

One UI 8’i halihazırda almış olan cihazlar One UI 8.5 güncellemesine de hak kazanacak.