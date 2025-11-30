Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 dağıtımını tamamladı

- Samsung, onlarca cihazı kapsayan Android 16 tabanlı One UI 8 güncelleme dağıtımını resmi olarak tamamladı.
- Güncellemeyle uyumlu son cihazlar da yazılımı nihayet almaya başladı.
- One UI 8.5'in Beta programının önümüzdeki ay başlaması ve kararlı sürümün 2026 yılının ilk çeyreğinde Galaxy S26 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 kullanıcı arayüzünün dağıtımını resmen tamamladı. Aylar süren çalışmalar ve onlarca güncellenmiş cihazın ardından nihayet süreç sona erdi.
Bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte şirket, çalışmalarını One UI 8.5 ve önümüzdeki aylar için güvenlik yamalarına odaklıyor. Bu hafta One UI 8’e uygun son cihazın güncellemesini aldığı belirtilirken, şirketin 15 Eylül’den bu yana Galaxy telefonlar ve tabletler için yeni yazılımı kademeli olarak yayınladığı vurgulanıyor.
Güncelleme bu hafta son uyumlu cihaza da ulaştı
SammyFans’ın haberine göre Galaxy Tab A9 serisi, Hindistan’da güncellemeyi alan son cihaz olarak listelenmişti. Standart sürümün ardından şimdi sıra Galaxy Tab A9 Plus’a da geldi.
Samsung’un önümüzdeki günlerde güncellemeyi Türkiye de dahil olmak üzere diğer pazarlara yayması bekleniyor.
Android 16 temelli One UI 8 arayüzü aslında çok fazla büyük yeniliğe imza atmadı. Bir önceki One UI 7 güncellemesi görsel ve işlevsel anlamda büyük yenilikler sunarken, yeni sürüm yalnızca küçük bazı dokunuşlar getirdi.
Türkiye’de hangi modeller One UI 8 güncellemesi aldı?
Galaxy S serisi:
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE 5G
Galaxy A serisi:
- Galaxy A56 5G
- Galaxy A36 5G
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A17 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A06
Galaxy Z serisi:
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy Tab serisi:
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE Plus
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab Active5 5G
- Galaxy Tab Active5 Pro 5G
Galaxy M ve XCover serisi:
- Galaxy M15 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M34 5G
- Galaxy XCover7
- Galaxy XCover6 Pro
- Galaxy XCover7 Pro
Samsung kullanıcıları gözünü One UI 8.5’e dikti
Samsung son zamanlarda kullanıcı deneyimini tamamen yenilemesi beklenen One UI 8.5 üzerinde çalışıyor. Apple tarafından benimsenen “Liquid Glass” estetiğinden ilham alan yeni tasarım, şu anda şirket içi testlerden geçiyor.
One UI 8.5 Beta programının önümüzdeki ay başlaması bekleniyor. Fakat yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor. Güncellemenin amiral gemisi Galaxy S26 serisiyle birlikte 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
One UI 8’i halihazırda almış olan cihazlar One UI 8.5 güncellemesine de hak kazanacak.