FOSSiBOT F113 tanıtıldı: Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüşlü telefonu

Reklam

FOSSiBOT, ekstrem dış mekanlar için tasarlanmış yeni dayanıklı akıllı telefonu F113'ü tanıttı.

Cihaz, sektörde bir ilk olan 50 metreye kadar ultra uzun mesafe kızılötesi gece görüş sistemi ve 20 bin mAh bataryası ile öne çıkıyor.

F113 sadece yurt dışında satışa sunuldu.

Teknoloji şirketi FOSSiBOT, ekstrem koşullar için tasarladığı akıllı telefonu FOSSiBOT F113 modelini resmen duyurdu. Cihaz, özellikle dış mekan profesyonelleri, gece çalışanları ve macera tutkunlarını hedefliyor. En dikkat çekici özelliği ise: dünyada bir akıllı telefonda ilk kez yer alan 50 metrelik ultra uzun mesafe kızılötesi gece görüş sistemi oldu.

FOSSiBOT F113, standart dayanıklı telefonlarda genellikle 5 ila 10 metre ile sınırlı olan gece görüş sınırlarını tamamen yeniden belirliyor. Arka tarafında bulunan 64 Megapiksel AF kızılötesi gece görüş kamerası ve özel olarak tasarlanmış uzun mesafe IR optik yapısı sayesinde, cihaz tamamen karanlıkta bile 50 metreye kadar net görüş sunuyor.

Reklam

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre sistem yalnızca karanlıkta değil, aynı zamanda sisli, yağmurlu veya düşük ışıklı ortamlarda da netliğini koruyor. Gece devriyesi, kurtarma operasyonları ve uzaktan gözetleme gibi zorlu uygulamalar için akıllı telefonu oldukça elverişli hale getiriyor.

20 bin mAh dev bataryaya sahip

Yeni akıllı telefon, aktif dış mekan kullanımında günlerce dayanacağı iddia edilen devasa 20 bin mAh kapasiteli sabit bir batarya ile geliyor. Ayrıca destekleyen diğer cihazları da 18W Ters Şarj özelliği ile şarj edebildiğini belirtmekte fayda var.

F113’ün sağlam yapısı, dış mekan kullanımı için özel olarak geliştirilmiş. Cihaz, çizilme ve darbelere karşı üstün direnç için Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Ayrıca IP68 su geçirmezlik, toz geçirmezlik ve düşmeye karşı direnç standartlarına sahip.

6.78 inç büyüklüğünde, FHD+ IPS-TFT Incell delikli ekrana sahip model, 120Hz yüksek yenileme hızı ile akıcı ve net bir görsel deneyim sunuyor. Cihaz, 110 dB’e kadar ses çıkışı sağlayan 1134 BOX hoparlör ve K-sınıfı bir amplifikatör içeriyor. Yükseklik ölçümü ve hava durumu tahmini için bir barometre bulunuyor.

Kışın veya şantiye gibi çalışma ortamlarında ideal olan Eldiven Modu özelliği de cihazda mevcut. Gece kullanımı için telefonda 50 metreye kadar hedefi aydınlatabilen özel bir 1.5W uzun mesafe el feneri de yer alıyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7050 (MTK6877TT) işlemcisinden alıyor ve 5G bağlantısı sağlıyor. Bellek tarafında 12 GB RAM + 256 GB ROM konfigürasyonuyla gelen F113, RAM’i 36 GB’a (12 GB fiziksel + 24 GB sanal) kadar genişletebilme imkanı sunuyor. Depolama alanı ise 2 TB’lık TF kart ile genişletilebiliyor.

F113’ün arka yüzeyinde, şarj animasyonları, arama/mesaj uyarıları, bildirim hatırlatıcıları ve müziğe uyumlu ritim aydınlatması gibi kişiselleştirme seçenekleri için 20’den fazla özelleştirilebilir renk ve aydınlatma modunu destekleyen dinamik bir “solunum ışığı” yer alıyor.

Yalnız yurt dışında satışa çıkan FOSSiBOT F113, sınırlı süreli lansman teklifiyle 3 Aralık’a kadar yalnızca 279 dolar fiyat etiketiyle satışta. Cihazın orijinal fiyatının 399.99 dolar olduğu belirtiliyor.