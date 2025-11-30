ChatGPT “gizlenmiş reklam” özelliğini test etmeye başladı

Reklam

OpenAI, ChatGPT'nin Android Beta uygulamasının kod satırlarında "arama reklamları" ve "pazar yeri içeriği" referanslarını içeren yeni bir reklam özelliği test ediyor.

Bu reklamlar, geleneksel banner içerikleri yerine kullanıcıların web araması gerektiren sorgularına verilen yapay zeka tarafından optimize edilmiş yanıtlara entegre edilmiş sponsorlu ürün kartları olarak karşımıza çıkacak.

Şu anda test aşamasında olan bu yenilik, muhtemelen ilerleyen haftalarda genel sürüme taşınacak.

OpenAI, ChatGPT platformuna reklam eklemeye hazırlanıyor. Popüler yapay zeka sohbet robotu uygulamasının Android için 1.2025.329 Beta sürümünde ortaya çıkan detaylar, şirketin finansal sürdürülebilirliği ve gelir modelini yeniden dönüştürmeyi vaat ediyor.

Sosyal medyadan gelen raporlar, platformun alışveriş stilinde reklam formatlarını test ettiğini gözler önüne serdi. Uygulamada sponsorlu kartlara dair referanslar ortaya çıktı. Şu anda bu yeniliğin Beta kullanıcılarıyla test edildiği aktarıldı.

Yapay zeka yanıtlarına ürün önerileri ve sponsorlu linkler eklenecek

OpenAI tarafından geliştirilen bu yenilik, şirketin ana konuşma arayüzünü değiştirmeden arama katmanına odaklanan yeni bir gelir modeli denediğini gösteriyor. Uygulamanın kod satırları arasında bu reklamların nasıl düzenleneceğini açıklayan işaretler yer alıyor.

Alıntılarda, sponsorlu ürün kartlarına ve kaydırılabilir listelere ayrılmış bölümlere işaret ediliyor. Bu da reklamların yapay zeka ile optimize edilmiş arama sonuçlarının bir parçası olarak görüneceği anlamına geliyor.

Dolayısıyla da kullanıcılar klasik bir banner yerine halihazırda görüntüledikleri içerikle birlikte teklif sütunları, satın alma bağlantıları ve kaydırılabilir paneller görmeye başlayabilir.

Ortaya çıkan ipuçları, perakende reklamlarını çekip arama bağlamına göre dinamik olarak görüntüleyebilen, pazar yerlerine bağlı içerik akışlarından da bahsediyor.

Bu yapı, büyük çevrimiçi mağazalarda akıllı telefon, TV, dizüstü bilgisayar ve diğer cihazlar için yapılan aramalarda kullanılan ürün karusellerini oldukça andırıyor.

Fakat aradaki temel fark, burada tüm bunların yapay zeka ile bir diyalogla tetiklenecek olmasında yatıyor. Kullanıcılar aradığı şeyi belirledikçe gerçek zamanlı olarak değişebilen kart ve karusel formatlarına alan açılacağı anlaşılıyor.

Bu ipuçlarının Beta sürümünde bulunmasının bir test ve hazırlık aşamasına işaret ettiği tahmin ediliyor. Fakat yine de şimdiye kadar OpenAI’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmediğini de belirtmekte fayda var.