Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji Yapay Zeka

    ChatGPT “gizlenmiş reklam” özelliğini test etmeye başladı

    OpenAI, ChatGPT'de ürün kartları ve dönen listeler şeklinde gizlenmiş, arama tabanlı yeni bir reklam modelini test ediyor.
    ChatGPT
    Reklam
    • OpenAI, ChatGPT'nin Android Beta uygulamasının kod satırlarında "arama reklamları" ve "pazar yeri içeriği" referanslarını içeren yeni bir reklam özelliği test ediyor.
    • Bu reklamlar, geleneksel banner içerikleri yerine kullanıcıların web araması gerektiren sorgularına verilen yapay zeka tarafından optimize edilmiş yanıtlara entegre edilmiş sponsorlu ürün kartları olarak karşımıza çıkacak.
    • Şu anda test aşamasında olan bu yenilik, muhtemelen ilerleyen haftalarda genel sürüme taşınacak.

    OpenAI, ChatGPT platformuna reklam eklemeye hazırlanıyor. Popüler yapay zeka sohbet robotu uygulamasının Android için 1.2025.329 Beta sürümünde ortaya çıkan detaylar, şirketin finansal sürdürülebilirliği ve gelir modelini yeniden dönüştürmeyi vaat ediyor.

    Sosyal medyadan gelen raporlar, platformun alışveriş stilinde reklam formatlarını test ettiğini gözler önüne serdi. Uygulamada sponsorlu kartlara dair referanslar ortaya çıktı. Şu anda bu yeniliğin Beta kullanıcılarıyla test edildiği aktarıldı.

    Reklam

    Yapay zeka yanıtlarına ürün önerileri ve sponsorlu linkler eklenecek

    OpenAI tarafından geliştirilen bu yenilik, şirketin ana konuşma arayüzünü değiştirmeden arama katmanına odaklanan yeni bir gelir modeli denediğini gösteriyor. Uygulamanın kod satırları arasında bu reklamların nasıl düzenleneceğini açıklayan işaretler yer alıyor.

    Alıntılarda, sponsorlu ürün kartlarına ve kaydırılabilir listelere ayrılmış bölümlere işaret ediliyor. Bu da reklamların yapay zeka ile optimize edilmiş arama sonuçlarının bir parçası olarak görüneceği anlamına geliyor.

    Yapay zeka yanıtlarına ürün önerileri ve sponsorlu linkler eklenecek
    Kaynak: Tibor Blaho

    Dolayısıyla da kullanıcılar klasik bir banner yerine halihazırda görüntüledikleri içerikle birlikte teklif sütunları, satın alma bağlantıları ve kaydırılabilir paneller görmeye başlayabilir.

    Ortaya çıkan ipuçları, perakende reklamlarını çekip arama bağlamına göre dinamik olarak görüntüleyebilen, pazar yerlerine bağlı içerik akışlarından da bahsediyor.

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    Bu yapı, büyük çevrimiçi mağazalarda akıllı telefon, TV, dizüstü bilgisayar ve diğer cihazlar için yapılan aramalarda kullanılan ürün karusellerini oldukça andırıyor.

    Fakat aradaki temel fark, burada tüm bunların yapay zeka ile bir diyalogla tetiklenecek olmasında yatıyor. Kullanıcılar aradığı şeyi belirledikçe gerçek zamanlı olarak değişebilen kart ve karusel formatlarına alan açılacağı anlaşılıyor.

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)

    Bu ipuçlarının Beta sürümünde bulunmasının bir test ve hazırlık aşamasına işaret ettiği tahmin ediliyor. Fakat yine de şimdiye kadar OpenAI’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmediğini de belirtmekte fayda var.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.