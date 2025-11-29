iPhone 18 Pro bellek krizi yüzünden zamlı gelecek

Reklam

iPhone 18 Pro serisinin bileşen maliyetlerindeki artış nedeniyle 50 ila 100 dolar aralığında zamlanma riski bulunuyor.

Bu fiyat artışının temel nedenleri arasında ise küresel bellek tedarik krizinin yol açtığı RAM fiyatlarındaki agresif yükseliş ve 2 nm A20 çipinin yüksek üretim maliyetleri öne çıkıyor.

Apple, kendi çip ve modemini kullanarak maliyetleri dengelemeye çalışsa da maliyetlerin son kullanıcı fiyatına yansıması neredeyse kaçınılmaz görünüyor.

Akıllı telefon dünyasında bellek krizi devam ediyor. Yakın zamanda Xiaomi CEO’su Lu Weibing, RAM fiyatlarındaki artışın telefon fiyatlarını da etkileyebileceğini öne sürmüştü. Şimdi ise gelen son raporlar, bu durumun bir sonraki amiral gemisi iPhone cihazlarını da etkileyebileceğini gözler önüne serdi.

2025 yılında akıllı telefon satışları büyüme gösterirken, önümüzdeki yıl ise bellek fiyatlarındaki zamdan dolayı bu durumun terse dönebileceği tahmin ediliyor. Apple’ın da bu durumdan olumsuz etkileneceği, özellikle de iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde fiyat artışlarının neredeyse kaçınılmaz olduğu ortaya çıktı.

Reklam

iPhone 18 Pro serisinde en az 50 dolar zam bekleniyor

Piyasa beklentileri, hem iPhone 18 Pro hem de Pro Max’in hafıza ve diğer ek maliyetler nedeniyle birim başına 100 dolara kadar fiyat artışı göreceğine işaret ediyor. Ortaya çıkan raporlar, beklenen artışın en az 50 dolar olacağını öne sürüyor.

Fakat Apple, fiyat artışlarına tamamen karşı koyamıyor. Şirket, her akıllı telefonun beyni olan çipin ötesine geçen kendi çözümlerinden bazılarını geliştirmek için büyük yatırımlar yaptı.

Apple, yakın zamanda kendi modemi C1’i piyasaya sürdü. Bu da birim başına 10 dolar tasarruf sağladı. N1 ve C1X kablosuz çipleri de telif ücretlerinden tasarruf sağlıyor.

Ortaya çıkan raporlara göre yeni nesil A20 ve A20 Pro yongalarının, TSMC’nin 2 nm üretim süreci kullanılarak üretilmesi muhtemel görünüyor. Bunun da maliyetleri artırabilecek bir unsur olabileceği tahmin ediliyor.

Fakat Apple’ın kendi teknolojileri ve geliştirme yetenekleri olduğundan dolayı fikri mülkiyet ve benzeri amaçlar için üçüncü taraflara ödenen maliyetler de azalıyor.

Yine de Apple’ın kendi çözümleriyle üçüncü taraflara yapılan ödemelerden ne kadar tasarruf sağladığını tahmin etmek şu anda imkansız görünüyor. Yani şirketin artan RAM’in etkisini ne ölçüde karşılayabileceğini henüz bilmiyoruz.

Elbette ki bu durum yalnızca Apple ve Xiaomi’yi etkilemeyecek. Örneğin Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği cihazların da bu durumdan etkilenmesi muhtemel olarak değerlendiriliyor.