Getir Yemek’in Uber Eats’e satışı için uzlaşmaya varıldı

Reklam

Reuters'ın haberine göre Getir'in Abu Dabi merkezli hakim hissedarı Mubadala, Getir Yemek'in satışı konusunda Uber Eats ile prensip anlaşmasına vardı.

Anlaşma, Rekabet Kurumu'nun nihai onayına sunuldu.

Daha önce Getir Araç'ı Tiktak'a satan Mubadala, Türkiye faaliyetlerinden kademeli olarak çekiliyor.

Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, ülkemizin önde gelen yemek teslimat platformları arasında yer alan Getir Yemek’in Uber Eats tarafından satın alındığını doğruladı. Satış işlemleri için Getir’in en büyük hissedarı olan Abu Dabi merkezli devlet yatırım fonu Mubadala ile prensip anlaşmasına varıldığı aktarıldı.

Reuters’ın haberine göre taraftar ön uzlaşma sağladı. Uber ve Mubadala tarafından henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmese de ilerleyen saatlerde bu durumun tam olarak netlik kazanması bekleniyor.

Reklam

Getir Yemek satışı için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı

Satış işlemleri için şu anda başvurunun Rekabet Kurumu onayına sunulduğu aktarıldı. Bununla birlikte anlaşmanın finansal detaylarının şimdilik belirsizliğini korumaya devam ettiği ifade edildi.

Bu konuda bir gizlilik kararı olduğu vurgulanırken, satış bedelinin de ilerleyen günlerde netleşeceği tahmin ediliyor. Konuya ilişkin daha önce ortaya çıkan raporlarda, anlaşmanın 1 milyar dolar karşılığında tamamlanabileceği konuşuluyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Uber, Türkiye’ye 200 milyon dolarlık büyük bir yatırım gerçekleştirmeyi planladığını duyurmuştu. Daha önce de Trendyol GO’nun yüzde 85 hissesini satın alan şirket, böylelikle ülkemizdeki faaliyetlerini daha da artırmaya odaklanmış görünüyor.

Öte yandan Getir’in ana hissedarı olarak bilinen Mubadala ise global olarak daralmaya giden şirketin Türkiye faaliyetlerini kademeli bir şekilde sonlandırmayı planlıyor. Bu doğrultuda şirket, yakın zaman önce Getir’in araç paylaşım platformu olan Getir Araç hizmetini TikTak’a satmıştı.