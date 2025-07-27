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    Hafta Özetleri

    Webmasto Hafta Özeti (21-27 Temmuz 2025)

    21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? İşte öne çıkan gelişmeler, haberler ve daha fazlası.
    Webmasto Hafta Özeti

    Teknoloji odağında yoğun bir haftayı daha arkamızda bıraktık. Yerli teknolojik girişimlerin gündemde olduğu bu hafta yine mobil uygulamalardan yapay zekaya, siber güvenlikten e-ticaret sektörüne, video oyunlarından dijital bankacılığa kadar önemli gelişmeler karşımıza çıktı.

    İşte 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

    Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (21-27 Temmuz 2025)

    21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Yerli sosyal ağ NEXT Teknofest Sosyal kullanıcılarla buluştu

    Selçuk Bayraktar, “yerli ve milli” bir sosyal platform oluşturdu. NEXT Teknofest Sosyal tamamen ücretsiz ve reklamsız yapısıyla kullanıcılarla buluştu. Kamu kurumları ve pek çok üst düzey devlet yetkilisi de platformda yerini aldı.

    Bayraktar’ın açıklamasına göre yeni sosyal medya platformu sahte hesaplar/botların önüne geçiyor. Bununla birlikte dezenformasyon, hakaret, psikolojik şiddet ve istismarın engellendiği aktarılıyor.

    “Yerli ve milli” sosyal ağ Next Teknofest Sosyal nedir?

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    Vine uygulaması yapay zeka ile geri dönüyor

    Elon Musk, 2017 yılında kapatılan Vine uygulamasını yeniden kullanıcılarla buluşturmak istiyor. Fakat geçmişten farklı olarak platform bu kez yapay zeka odaklı içerik anlayışıyla öne çıkacak. Musk’ın bu sürpriz duyurusu ayrıca VINE token’ın yüzde 60’dan fazla değer kazanmasına da yol açtı.

    vine logo

    Bakan Şimşek’ten e-ticaret yapanlara vergi uyarısı

    Gelir İdaresi Başkanlığı, e-ticaret üzerinden gelir elde eden kişilere karşı sıkı denetim başlattı. GİB’in analizlerine göre çok sayıda kişi e-ticaretle kazandığı gelirin vergisini beyan etmedi.

    E-ticaret şirketleri

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaybına izin verilmeyeceğinin altını çizdi:

    “Kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız. e-Ticaret platformları üzerinden gelir elde eden herkes vergisini ödemek zorunda. Vergi cezasıyla karşılaşmak istemeyen tüm mükellefleri gönüllü uyumla beyanlarını güncellemeye davet ediyoruz.

    Dijitalleşen dünyada vergi kaybına izin vermeyeceğiz. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bu yılbaşından itibaren uygulamaya aldığımız tevkifat uygulaması, kayıt dışılıkla mücadeleye önemli katkı sağlayacak.”

    Selçuk Bayraktar, WhatsApp alternatifi mesajlaşma platformunu duyurdu

    NEXT Teknofest Sosyal’in ardından Selçuk Bayraktar, WhatsApp alternatifi yerli bir mesajlaşma uygulaması geliştirdiklerini doğruladı. Merakla beklenen uygulamanın hazır olduğu ve çok yakında yayınlanacağı belirtildi.

    WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları

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    WhatsApp alternatifi en iyi mesajlaşma uygulamaları

    Gökhan Erdem, Blue Origin ile uzaya gidiyor

    Blue Origin, NS-34 görevinde yer alacak isimleri açıkladı. Görevde bulunacak isimler arasına Gökhan Erdem de yer alıyor. Bu görevle birlikte Gökhan Erdem, Türkiye’nin 3. uzay yolcusu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

    Blue Origin NS-34 görevi Gökhan Erdem
    NS-34 görevinde yer alacak isimler

    Blue Origin’in resmi internet sitesinde Gökhan Erdem ile ilgili şu sözlere yer veriliyor:

    “Gökhan, Türk bir iş insanı ve enerji, telekomünikasyon, inşaat ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli şirketlerden oluşan Erdem Holding’in yönetim kurulu üyesidir. Mesleki sorumluluklarının yanı sıra, Gökhan tutkulu bir uzay tutkunu ve hevesli bir fotoğrafçıdır. Uzay araştırmalarından derinden ilham alan Gökhan, bir gün Uluslararası Uzay İstasyonu’na ve hatta ötesine seyahat etmeyi hayal ediyor.”

    Enpara uyardı: IBAN numaraları değişiyor

    QNB Finansbank çatısında faaliyet gösteren Enpara yakında bağımsız bir banka haline gelecek. Bu doğrultuda şirket, kullanıcıların IBAN numaralarının da değişeceğini bildirdi. Para transferlerinde olası aksaklıklar için uyarıda bulunuldu.

    Enpara

    iOS 26 genel Beta sürümü çıktı

    iOS 26 genel Beta sürümü Apple tarafından kullanıcılara sunuldu. Şirket ayrıca iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 ve tvOS 26’nın da genel Beta sürümlerini yayınladı. Apple’ın Beta programına kayıtlı kullanıcılar şu anda yeni güncellemelere edinebiliyor.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

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    WhatsApp’ın yerel Windows uygulamasına veda edilecek

    WhatsApp’ın yerel Windows uygulamasının fişi çekiliyor. Meta yerel sürümü terk edip tarayıcı tabanlı bir uygulama üzerinde çalışıyor. Bu stratejik değişiklik sayesinde şirket, WhatsApp’a gelen yeni özellikleri daha hızlı bir şekilde masaüstü kullanıcılarıyla buluşturabilecek.

    WhatsApp

    Microsoft SharePoint açığı 10 binden fazla şirketi etkiledi

    Microsoft SharePoint’te bulunan “ToolShell” adlı güvenlik açığı, global çapta devlet kurumları, üniversiteler, enerji kuruluşları ve büyük şirketlerin bulunduğu 10 binin üzerinde on-premise sunucuyu tehlikeye attı.

    SharePoint
    Hackerlar sunucuların dosya sistemlerine ve OneDrive, Teams gibi bağlı hizmetlere erişim sağlayabildi. Microsoft acil bir güvenlik yaması yayınladı ve kullanıcıların bir an önce bu güncellemeyi indirmeleri gerektiğini bildirdi.

    EA Sports FC 26 Türkçe dublajlı fragman videosu çıktı

    Electronic Arts, FC 26 için Türkçe dublajlı fragman videosu yayınlandı. Merakla beklenen oyun nihayet bu sene Türkçe spiker desteğine kavuşacak. Oyun 26 Eylül’de resmi olarak yayınlanacak.

    Yayınlanan videoda maç altımı tamamen Türkçe bir şekilde seslendirilirken, spikerin kim olacağı henüz netleşmedi. Bazı tahminler yapay zeka destekli bir spikerle karşılaşacağımıza işaret ederken, EA’dan ilerleyen günlerde konuyla alakalı bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.

    Android deprem uyarı sistemi 4 yılda 790 milyon bildirim gönderdi

    Android deprem uyarı sistemi 4 yıl içinde milyonlarca kişiye süre kazandırarak hayat kurtaran bildirimler gönderdi.
    Telefon sensörlerini kullanarak yerel sarsıntıları algılayan Google sistemi 790 milyondan fazla bildirim yolladı.

    Google Android deprem uyarı sistemi
    Görsel: Google

    Internet Archive, ABD’nin dijital mirasını koruyacak

    ABD, Internet Archive’i Federal Depo Kütüphanesi ilan etti. Bu kararla birlikte platform, federal belgeleri dijitalde saklama ve sunma yetkisine ulaştı.

    Internet Archive

    ABD senatörü, “Internet Archive platformunun dijital yaklaşımı, onu modern bir federal arşiv kütüphanesi için ideal bir ortak haline getirerek, giderek dijital odaklı bir ortamda federal devlet yayınlarına erişimi genişletiyor” dedi.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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