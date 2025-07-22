Bakan Şimşek’ten e-ticaret yapanlar için önemli uyarı: Herkes gelirini beyan etmeli

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-ticaret üzerinden gelir elde eden kişilere karşı sıkı denetim başlattı.

GİB'in analizlerine göre çok sayıda kişi e-ticaretle kazandığı gelirin vergisini beyan etmedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaybına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) e-ticaret ile gelir sağlayan on binlerce vatandaşın bu kazançlarını vergi dışında bıraktığını bildirdi. GİB’in yaptığı analizler doğrultusunda 2021 yılından 2024’e kadar 107 bini 104 vergi mükellefinin toplamda 44,5 milyar TL gelir beyan etmediği tespit edildi.

Özellikle de pandemiden sonra yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında online alışveriş sektörü patlama yaşadı. Bu doğrultuda vergi denetimleri de sıkılaştırıldı. GİB e-ticaret yapan kişilerin gelirlerini radara aldı. Yapılan incelemenin akabinde özellikle de bireysel kullanıcıların ciddi oranda gelir elde etmesine rağmen vergi beyanında bulunmadığı anlaşıldı.

GİB’den e-ticarete karşı sıkı denetim

Dünya Gazetesine göre örnek olarak 2021 yılında bir vatandaşın 135 milyon TL’lik satış yapmasına rağmen gelir beyanında bunu 13 milyon TL olarak gösterdiği vurgulandı. Bununla birlikte aynı vatandaşın 895 binin üzerinde işlemde bulunmasına rağmen hiçbir şekilde vergi ödemediği belirtildi.

GİB’in tespit ettiği vergi mükellefleri “izaha davet” uygulamasıyla vergi dairelerine görüşmeye davet edildi. Bu çağrıya 3 bin 147 kişi yanıt verdi. Toplamda ise 2 milyar TL gelir beyanında bulundu.

Bunun yanı sıra vergi mükellefi olmayan 190 kişi ile ilgili de araştırma yapıldı. Bu bağlamda 276 beyanname alındığı ve 83 milyon TL matrah bildirildiği dile getirildi.

Bakan Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleyi vurguladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: