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    Elon Musk duyurdu: Vine uygulaması geri dönüyor

    Elon Musk, bir döneme damgasını vuran 6 saniyelik kısa video platformu Vine için müjdeyi verdi. Uygulama yapay zeka desteğiyle geri dönüyor.
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    Vine
    • Elon Musk, 2017 yılında kapatılan Vine uygulamasını yeniden kullanıcılarla buluşturmak istiyor.
    • Fakat geçmişten farklı olarak platform bu kez yapay zeka odaklı içerik anlayışıyla öne çıkacak.
    • Musk'ın bu sürpriz duyurusu ayrıca VINE token'ın yüzde 60'dan fazla değer kazanmasına da yol açtı.

    TikTok’un atası olarak kabul edilen Vine uygulaması çok yakında yeniden hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Milyarder iş insanı Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) çatısı altında bir döneme damgasını vuran bu mecrayı yenilenmiş ve geliştirilmiş sürümüyle karşımıza çıkarmayı planlıyor.

    Genellikle dikine çekilmiş altı saniyeye kadar kısa videolara ev sahipliği yapan Vine, dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de pek çok fenomen isim ortaya çıkardı. Fakat platform 2017 yılında hayatımızdan çıktı. Şimdi ise Musk, video odaklı sosyal ağı “yapay zeka formatında” yeniden canlandırmak istediğini ifade etti.

    “Vine’ı yapay zeka formunda geri getiriyoruz”

    Elon Musk’ın X platformundan yaptığı paylaşımda, kısa ve net ifadelerle bir dönemin efsane uygulamasının geri döneceği vurgulandı. Fakat geçmişteki versiyonundan farklı olarak, bu kez platform yapay zeka formatıyla öne çıkmaya hazırlanıyor.

    Fakat şimdilik ne yazık ki Vine’ın lansman tarihi bilinmiyor. Öte yandan platformun nasıl çalışacağı hakkında da henüz başka bir ayrıntı bulunmuyor. İlerleyen haftalarda konuyla alakalı daha fazla detayın ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

    Yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan videoların yaygınlaşması, ilerleyen süreçte bazı kritik soruları da gündeme getirebilir. Google’ın Veo 3 gibi hizmetleri sekiz saniyeye kadar uzunlukta klipler üretiyor. Elon Musk’ın xAI şirketi de bu yılın ilerleyen dönemlerinde video oluşturmak için bir model başlatmayı planlıyor.

    Vine

    Elon Musk, 2022’de eski Twitter hesabını satın aldığından beri video platformunun geri dönüşünü desteklediğini ifade etti. 2022 ve 2024’te iki kez, takipçilerinin platformun geri dönüşü hakkındaki görüşlerini ölçmek için anketler oluşturdu. Her iki seferde de olumlu oyların olumsuz oylardan çok daha fazla olduğu görüldü.

    VINE token yüzde 60 yükseldi

    Elon Musk’ın memecoin alanında ciddi bir etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçek. Hatta öyle ki, Musk tarafından yapılan paylaşımlar çok sayıda yeni token’ın yükselişine yol açtı.

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    Son olarak Elon Musk’ın sosyal medya paylaşımı beklenmedik bir şekilde ilgi gördü. Söz konusu paylaşımın ardından VINE adlı token yüzde 60’ın üzerinde değer artış kaydetti.

    VINE artık faaliyette olmayan video platformunun kurucusu Rus Yusupov tarafından bu yıl kuruldu. 2010’lu yıllardaki o muazzam döneme duyulan nostalji, altcoinin yüksek performanslı bir memecoin’e dönüşmesine sebep oldu.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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